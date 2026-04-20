Một buổi sinh hoạt chuyên đề ý nghĩa, thiết thực

Cách đây ít hôm, trên trang chủ của Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam có đăng bài viết về một buổi sinh hoạt chuyên đề xúc động, giàu ý nghĩa - ngay từ chủ đề của buổi sinh hoạt: “Dĩ công vi thượng”.

Theo đó, Chi bộ Phòng Nghiệp vụ, Chi bộ Trung tâm Khí tượng hàng không Nội Bài và Chi bộ Trung tâm Hiệp đồng tìm kiếm cứu nạn miền Bắc phối hợp tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề tại Khu tưởng niệm 10 cô gái Lam Hạ (TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam cũ - nay là tổ dân phố Đình Tràng, phường Hà Nam, tỉnh Ninh Bình).

Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên đã được nghe lại câu chuyện lịch sử về 10 nữ dân quân đã trở thành biểu tượng bất tử của tinh thần chiến đấu kiên cường, thậm chí còn được ví như “Đồng Lộc thứ hai” của Việt Nam. Họ là những “bông hoa thép” của vùng sông Hồng, những cô gái trẻ đã ngã xuống trên mâm pháo trong những trận bom ác liệt của Mỹ, góp phần bảo vệ trọng điểm giao thông Lam Hạ. Từ niềm cộng cảm thiêng liêng, xúc động và tự hào, các đảng viên đã cùng nêu lên cảm nhận, phân tích về nội hàm của chủ đề buổi sinh hoạt, là đặt lợi ích chung, lợi ích của Đảng, của Nhân dân lên trên hết, trước hết - mà sự hy sinh của các cô gái xã Lam Hạ là minh chứng sinh động nhất, đủ sức lay động tâm khảm của biết bao thế hệ, trở thành bài học giáo dục truyền thống, giáo dục tác phong công tác thiết thực nhất. Không gian thiêng liêng liêng ấy, tình cảm chân thành ấy, bài học lịch sử sinh động ấy, tất yếu không có chỗ cho những biểu hiện hình thức, qua loa, chiếu lệ.

Thanh Hóa với bề dày truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng, cốt cách người Thanh Hóa trọng nghĩa tình, dám xả thân vì sự nghiệp chung - những điều tốt đẹp ấy càng cần được nuôi dưỡng và phát huy trong bối cảnh mới của quê hương, đất nước với những yêu cầu nhiệm vụ mới đặt ra đối với mỗi cán bộ, đảng viên. Nên chăng, các chi bộ, đảng bộ cũng cần linh hoạt tổ chức các buổi sinh hoạt chi bộ chuyên đề theo hướng về nguồn, vừa đáp ứng yêu cầu đổi mới hình thức sinh hoạt, tạo một không gian mới, môi trường mới và cách thức truyền tải chuyên đề mới - cởi mở, có tính tương tác cao và thiết thực.

Nguyên Phong