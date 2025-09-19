Moskva kháng cáo phán quyết của ICAO về vụ rơi máy bay MH17

Nga đã phản đối phán quyết của Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) cáo buộc Nga có liên quan đến vụ chiếc máy bay Boeing 777 của Malaysia Airlines bị bắn rơi khi đang thực hiện chuyến bay MH17 và mong muốn Tòa án Công lý Quốc tế sẽ có cách tiếp cận khách quan đối với vụ việc.

Hiện trường vụ rơi máy bay MH17 gần làng Hrabove, khu vực Donetsk (Ukraine), ngày 26/7/2014. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Nga, ngày 18/9, theo Điều 84 của Công ước Hàng không Dân dụng Quốc tế năm 1944 (Công ước Chicago), Liên bang Nga đã kháng cáo lên Tòa án Công lý Quốc tế phán quyết vô căn cứ của Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) cáo buộc Nga có liên quan đến vụ bắn rơi chiếc máy bay Boeing 777 khi đang thực hiện chuyến bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines.

Theo hãng tin này, Nga đã kháng cáo quyết định của Hội đồng ICAO "dựa trên tất cả các căn cứ-pháp lý, luật áp dụng, các vấn đề thực tế, và cả do vi phạm thủ tục.”

Việc kháng cáo không hợp pháp hóa hoặc công nhận bất kỳ quyết định nào của Hội đồng ICAO, mà Nga đã từng tuyên bố là vô hiệu.

Chuyến bay MH17 của Malaysia Airlines được thực hiện bằng máy bay Boeing 777, đang trên đường từ Amsterdam, Hà Lan, đến Kuala Lumpur, Malaysia, đã bị bắn rơi trên vùng trời Ukraine vào ngày 17/7/2014.

Tất cả 298 người trên máy bay đều thiệt mạng./.

Theo TTXVN