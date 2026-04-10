Mong mỏi dự án đường từ Pá Quăn đi Cò Cài

Tuyến đường từ bản Pá Quăn đi bản Cò Cài, xã Trung Lý được kỳ vọng mở ra trục kết nối quan trọng, góp phần tháo “nút thắt” giao thông cho các bản biên giới. Thế nhưng, sau hơn hai năm triển khai, công trình đến nay vẫn dang dở.

Tuyến đường Pá Quăn đi Cò Cài vẫn còn dang dở sau nhiều năm triển khai thi công.

Theo quyết định phê duyệt của UBND tỉnh, dự án có tổng mức đầu tư hơn 62,7 tỷ đồng, với quy mô nâng cấp tuyến đường dài hơn 10km, đạt tiêu chuẩn giao thông nông thôn cấp B. Đây không chỉ là công trình hạ tầng đơn thuần, tuyến đường còn mang ý nghĩa đặc biệt đối với các bản biên giới của xã Trung Lý, nơi điều kiện đi lại còn nhiều khó khăn.

Từ bản Pá Quăn đến bản Tà Cóm, tuyến đường hiện hữu lâu nay chủ yếu là đường đất, nhiều đoạn dốc trơn trượt, khiến việc đi lại của người dân vô cùng khó khăn. Người dân muốn đi lại, nhất là vận chuyển nông sản phải phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết. Theo Trưởng bản Cò Cài Lương Văn Tuất, tuyến đường chủ yếu để người dân ra trung tâm xã hoặc vào bản. Dù có chiều dài lên tới gần 50km song vẫn thuận lợi hơn nhiều so với tuyến đi từ bản Pá Quăn vào bản. Bởi vậy, khi dự án được triển khai, người dân bản Cò Cài đặt nhiều kỳ vọng, đường thông, hàng hóa lưu thông thuận lợi, trẻ em đến trường dễ dàng hơn, cơ hội phát triển kinh tế cũng được rộng mở. Tuy nhiên, kỳ vọng ấy đến nay vẫn còn dang dở. Nhân dân trong bản mong tuyến đường này hoàn thành sớm.

Qua tìm hiểu, dự án khởi công từ năm 2023, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2025. Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn dang dở, cả ba đơn vị trong liên danh nhà thầu thi công đều không đạt tiến độ theo hợp đồng. Một số đoạn đã hoàn thành nền đường nhưng chưa có mặt đường và hệ thống cống, rãnh thoát nước chưa đồng bộ, hạng mục cầu vẫn còn thiếu. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến chậm tiến độ dự án. Về phía nhà thầu, việc tổ chức thi công chưa thực sự phù hợp với điều kiện địa hình vùng cao. Mùa khô, thời điểm thuận lợi nhất để đẩy nhanh tiến độ chưa được tận dụng triệt để.

Trong khi đó, điều kiện tự nhiên tại khu vực biên giới vốn khắc nghiệt, địa hình phức tạp, thường xuyên xảy ra sạt lở. Riêng trong các năm 2024 và 2025, mưa bão diễn biến bất thường, kéo dài nhiều tháng, gây sụt trượt taluy, hư hỏng nền đường, buộc phải điều chỉnh, bổ sung thiết kế. Trong khi, nguồn vật liệu xây dựng cũng là “nút thắt” lớn, như khan hiếm vật liệu, việc vận chuyển lại gặp khó do thời tiết và điều kiện giao thông; giá cát, đá cao hơn nhiều so với giá niêm yết, làm phát sinh chi phí và ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Đáng chú ý, tuyến đường đang thi công là tuyến độc đạo, không có đường thay thế. Mọi hoạt động vận chuyển vật liệu, máy móc đều phải đi trên chính tuyến này, khiến việc tổ chức thi công nhiều mũi gặp nhiều hạn chế.

Bên cạnh đó, công tác giải phóng mặt bằng vẫn còn những vướng mắc. Dù đã hoàn thành phần lớn khối lượng với 103/109 hộ dân, vẫn còn 6 hộ chưa hoàn tất phương án bồi thường do phát sinh điều chỉnh tuyến. Ngoài ra, hệ thống đường điện nằm trong phạm vi dự án cần di dời nhưng kinh phí chưa đủ, buộc phải điều chỉnh cơ cấu vốn. Đó còn là áp lực giải ngân vốn đầu tư công. Đến hết năm 2025, dự án mới giải ngân đạt khoảng 73% kế hoạch, chưa hoàn thành mục tiêu đề ra.

Trước thực trạng này, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông đã đề xuất gia hạn thời gian thực hiện đến tháng 9/2026, đồng thời kiến nghị điều chỉnh cơ cấu vốn để giải quyết các vướng mắc về giải phóng mặt bằng. Người dân các bản biên giới của xã Trung Lý mong muốn dự án sớm hoàn thành trước mùa mưa bão năm 2026 để việc đi lại thuận tiện.

Bài và ảnh: Tiến Đạt