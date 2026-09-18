Mòn mỏi Nà Ón - Cò Cài

Thêm một mùa mưa bão nữa, người dân các bản vùng biên Nà Ón, Cò Cài (xã Trung Lý) lại phải đối mặt với những khó khăn bởi tuyến đường kết nối chưa hoàn thiện. Con đường được kỳ vọng mở lối giao thông, kết nối giao thương, tạo thêm cơ hội phát triển kinh tế cho bà con, nhưng đến nay vẫn còn dang dở...

Dự án Nâng cấp tuyến đường giao thông từ bản Nà Ón đi bản Cò Cài (xã Trung Lý) chậm tiến độ khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Từ Quốc lộ 16 vào bản Nà Ón rồi đi tiếp đến bản Cò Cài, chúng tôi đi trên tuyến đường độc đạo giữa núi rừng vùng biên. Có những đoạn nền đường đã được mở rộng, nhiều vị trí đã có cống ngang, nhưng cũng còn không ít đoạn đang thi công dở dang, mặt đường chưa hoàn thiện, đất đá nham nhở. Sau cơn mưa, nhiều đoạn đường trở nên lầy lội. Đất từ ta-luy tràn xuống mặt đường, có nơi bùn đất bám đặc khiến việc đi lại, vận chuyển hàng hóa gặp nhiều khó khăn. Mùa khô, việc đi lại đã không dễ dàng. Mùa mưa này, những khó khăn càng trở nên rõ rệt hơn. Nông sản làm ra khó vận chuyển, vật tư sản xuất đưa vào bản cũng mất nhiều thời gian, chi phí.

Với dân bản, sự dang dở của tuyến đường không chỉ nằm trên công trường mà còn hiện diện trong từng lần ra trung tâm xã, hay mùa vận chuyển nông sản và cả hành trình đưa con em đến trường, người dân đi khám bệnh. “Bà con mong tuyến đường sớm hoàn thành để việc đi lại, giao thương thuận tiện hơn. Đường sá còn khó thì việc sản xuất, mua bán của bà con cũng bị ảnh hưởng. Chừng nào tuyến đường hoàn thiện, bà con mới yên tâm hơn để phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống”, Trưởng bản Cò Cài, ông Đinh Công Đảm mong mỏi.

Với những bản vùng biên còn nhiều khó khăn, một tuyến đường thuận lợi có ý nghĩa không chỉ ở việc rút ngắn thời gian đi lại. Khi đường thông, nông sản có thêm cơ hội đến với thị trường, người dân thuận lợi hơn trong tiếp cận các dịch vụ thiết yếu; việc giao thương, sản xuất cũng có thêm điều kiện phát triển. Bởi vậy, từ khi dự án được triển khai, người dân Nà Ón, Cò Cài đã đặt nhiều kỳ vọng vào một tuyến giao thông mới.

Theo tìm hiểu từ Dự án Nâng cấp tuyến đường giao thông từ bản Nà Ón đi bản Cò Cài, xã Trung Lý, được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1167/QĐ-UBND ngày 5/4/2022, với tổng mức đầu tư 110 tỷ đồng. Tuyến đường dài hơn 18km, điểm đầu giao Quốc lộ 16, điểm cuối tại ngã ba bản Cò Cài. Theo kế hoạch ban đầu, dự án sẽ được thực hiện trong giai đoạn 2022-2025 với gói thầu xây lắp, tổng giá trị hợp đồng hơn 90,4 tỷ đồng, 3 nhà thầu đảm nhận thi công các đoạn khác nhau trên toàn tuyến. Tuy nhiên, đến nay dự án mới đạt khoảng 41% tiến độ theo hợp đồng.

Theo lý giải từ chủ đầu tư, quá trình thực hiện dự án gặp nhiều khó khăn do địa hình đồi núi phức tạp, độ dốc lớn, mái ta-luy cao, địa chất không ổn định. Mưa lũ kéo dài gây sạt lở tại nhiều vị trí, làm hư hỏng nền đường, ảnh hưởng đến việc tập kết vật liệu và tổ chức thi công. Một số hạng mục phải điều chỉnh, bổ sung do ảnh hưởng của thiên tai. Nguồn vật liệu xây dựng khan hiếm, giá cả tăng cao cũng tác động đến tiến độ. Bên cạnh đó, dự án phát sinh những vấn đề liên quan đến thủ tục đấu nối, cấp phép thi công nút giao và điều chỉnh dự án. Quá trình thi công cũng phát sinh những vấn đề liên quan đến thiết kế.

Để tháo gỡ các vướng mắc, UBND tỉnh đã đồng ý chủ trương điều chỉnh thời gian thực hiện dự án, yêu cầu hoàn thành trong năm 2026. UBND xã Trung Lý được yêu cầu khẩn trương hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng; chủ đầu tư rà soát khối lượng còn lại, cơ cấu các khoản mục trong tổng mức đầu tư; đồng thời ký phụ lục gia hạn hợp đồng với các nhà thầu, yêu cầu cam kết tiến độ và tiếp tục điều chỉnh thiết kế để triển khai thi công sau khi dự án được phê duyệt điều chỉnh.

Ban Quản lý Dự án đầu tư công trình giao thông tỉnh đã nhiều lần tổ chức họp, ban hành văn bản đôn đốc, yêu cầu các nhà thầu tăng cường nhân lực, máy móc và tổ chức các mũi thi công phù hợp. Đối với những trường hợp chậm huy động nguồn lực dù có điều kiện thi công, chủ đầu tư cũng đã có biện pháp xử lý. Ngày 14/8/2026, ban quản lý đã ban hành Văn bản số 3750/BQLDA-KHTH về việc chấm dứt hợp đồng với một nhà thầu phụ thuộc Gói thầu số 07: Thi công xây dựng và bảo hiểm công trình. Toàn bộ khối lượng còn lại do nhà thầu phụ đảm nhận sẽ được chuyển cho nhà thầu chính tiếp tục thực hiện. Việc tăng cường đôn đốc, yêu cầu cam kết tiến độ và xử lý nghiêm những trường hợp thi công chậm được kỳ vọng sẽ tạo chuyển biến mới, từng bước đẩy nhanh tiến độ dự án trong thời gian còn lại của năm 2026.

Với người dân Nà Ón, Cò Cài, điều mong mỏi vẫn là tuyến đường sớm hoàn thành để những chuyến đi bớt nhọc nhằn, nông sản làm ra thuận lợi hơn khi đưa ra ngoài, vật tư sản xuất, hàng hóa tiêu dùng thiết yếu dễ dàng đến với bản làng. Khi con đường hoàn thiện, việc đến trường, tiếp cận y tế và các dịch vụ thiết yếu khác của người dân cũng sẽ thuận tiện hơn.

Bài và ảnh: Đình Giang