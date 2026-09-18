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Cảnh báo phương tiện không cố tình di chuyển qua khu vực sạt lở

Đình Giang
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(Baothanhhoa.vn) - Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ở khu vực miền núi xuất hiện các điểm sạt trượt với khối lượng lớn bùn đất, đã có không ít phương tiện bị sa lầy.

Cảnh báo phương tiện không cố tình di chuyển qua khu vực sạt lở

Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ở khu vực miền núi xuất hiện các điểm sạt trượt với khối lượng lớn bùn đất, đã có không ít phương tiện bị sa lầy.

Cảnh báo phương tiện không cố tình di chuyển qua khu vực sạt lở

Cứu hộ phương tiện tại xã Tam Lư.

Sáng 17/9, tại khu vực xã Tam Lư một phương tiện bị sa lầy giữa đường. Cán bộ Công an xã cùng người dân đã hỗ trợ đưa phương tiện ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Tương tự, tại Km36 thuộc bản Quan Sơn, xã Quan Sơn, đất đá sạt lở khiến các phương tiện chưa thể lưu thông, một phương tiện bị sa lầy nghiêm trọng.

Cảnh báo phương tiện không cố tình di chuyển qua khu vực sạt lở

Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân không di chuyển phương tiện qua các điểm sạt lở, không đảm bảo an toàn.

Trong điều kiện mưa lớn, đất đá tiếp tục có thể sạt xuống mặt đường, nhiều vị trí trở nên trơn trượt hoặc nước chảy xiết, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân không cố điều khiển phương tiện qua các điểm sạt lở, đường bị bùn đất bao phủ, ngầm tràn hoặc khu vực nước chảy xiết.

Khi gặp điểm nguy hiểm, người điều khiển cần chủ động dừng phương tiện tại vị trí an toàn và chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Video: Cứu hộ phương tiện tại Km36 xã Quan Sơn.

Đình Giang

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