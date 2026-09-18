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Khẩn trương dọn dẹp củi, rác sau mưa lũ ở Sầm Sơn

Đặng Trung - Hoàng Đông
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(Baothanhhoa.vn) - Sau những ngày mưa lớn, nước từ thượng nguồn sông Mã đổ về cuốn theo nhiều củi, rác dạt vào bãi biển Sầm Sơn, phường Sầm Sơn. Lực lượng chức năng và đơn vị quản lý bãi biển đang khẩn trương đánh giá, thu gom, xử lý.

Khẩn trương dọn dẹp củi, rác sau mưa lũ ở Sầm Sơn

Sau những ngày mưa lớn, nước từ thượng nguồn sông Mã đổ về cuốn theo nhiều củi, rác dạt vào bãi biển Sầm Sơn, phường Sầm Sơn. Lực lượng chức năng và đơn vị quản lý bãi biển đang khẩn trương đánh giá, thu gom, xử lý.

Khẩn trương dọn dẹp củi, rác sau mưa lũ ở Sầm Sơn

Sáng 18/9, lượng lớn củi, rác phủ kín nhiều khu vực trên các bãi tắm.

Khẩn trương dọn dẹp củi, rác sau mưa lũ ở Sầm Sơn

Nhiều gốc cây lớn cũng bị cuốn từ thượng nguồn về, nằm ở mép biển.

Khẩn trương dọn dẹp củi, rác sau mưa lũ ở Sầm Sơn

Tại một số khu vực, người dân địa phương tranh thủ nhặt những đoạn củi có thể sử dụng.

Khẩn trương dọn dẹp củi, rác sau mưa lũ ở Sầm Sơn

Hình ảnh thường ngày của những bãi cát rộng và thoáng được thay thế bởi những đống củi, cành cây và rác nằm rải rác sau lũ. Công việc thu dọn vì thế cũng đòi hỏi nhiều nhân lực, phương tiện và thời gian.

Khẩn trương dọn dẹp củi, rác sau mưa lũ ở Sầm Sơn

Trong ngày 18/9, UBND phường Sầm Sơn đang phối hợp với công ty môi trường và đơn vị quản lý bãi biển tập trung thu gom, vận chuyển củi, rác, xử lý vệ sinh môi trường hạn chế ảnh hưởng đến cảnh quan.

Đặng Trung - Hoàng Đông

Từ khóa:

#Phường Sầm Sơn #biển Sầm Sơn #Lực lượng chức năng #khẩn trương #Sông Mã #Mưa lũ #Thời tiết #Quản lý #bãi biển #Vệ sinh môi trường

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