Giúp dân thu hoạch lúa sau mưa lũ

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều diện tích lúa vụ mùa trên địa bàn tỉnh bị ngập úng, đổ gãy, đúng thời điểm chuẩn bị thu hoạch. Lực lượng vũ trang cơ sở cùng các lực lượng địa phương đã kịp thời hỗ trợ người dân thu hoạch lúa, dựng lại diện tích bị đổ, góp phần hạn chế thiệt hại.

Các lực lượng hỗ trợ người dân xã Nga Sơn khắc phục lúa ngã đổ.

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã Nga Sơn hỗ trợ người dân khắc phục lúa ngã đổ do mưa lớn gây ra.

Lực lượng Công an xã Hoằng Tiến hỗ trợ người dân thu hoạch lúa mùa bị ngập úng.

Lực lượng dân quân tự vệ hỗ trợ người dân dựng lúa bị ngã đổ.

Trên những cánh đồng, lúa bị mưa gió đánh rạp xuống mặt ruộng, bùn nước phủ kín, các lực lượng không quản ngại hỗ trợ người dân khắc phục.

Có thời điểm mưa to, lực lượng Công an xã Điền Quang vẫn hỗ trợ người dân vận chuyển lúa lên bờ.

Lực lượng Công an xã Hoằng Tiến hỗ trợ người dân vận chuyển lúa.

Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS xã Sao Vàng giúp dân thu hoạch hoa màu bị ngập nước.

Hải Đăng - CTV