Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Đời sống - Xã hội

Giúp dân thu hoạch lúa sau mưa lũ

Hải Đăng - CTV
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Mưa lớn kéo dài khiến nhiều diện tích lúa vụ mùa trên địa bàn tỉnh bị ngập úng, đổ gãy, đúng thời điểm chuẩn bị thu hoạch. Lực lượng vũ trang cơ sở cùng các lực lượng địa phương đã kịp thời hỗ trợ người dân thu hoạch lúa, dựng lại diện tích bị đổ, góp phần hạn chế thiệt hại.

Giúp dân thu hoạch lúa sau mưa lũ

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều diện tích lúa vụ mùa trên địa bàn tỉnh bị ngập úng, đổ gãy, đúng thời điểm chuẩn bị thu hoạch. Lực lượng vũ trang cơ sở cùng các lực lượng địa phương đã kịp thời hỗ trợ người dân thu hoạch lúa, dựng lại diện tích bị đổ, góp phần hạn chế thiệt hại.

Giúp dân thu hoạch lúa sau mưa lũ

Các lực lượng hỗ trợ người dân xã Nga Sơn khắc phục lúa ngã đổ.

Giúp dân thu hoạch lúa sau mưa lũ

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã Nga Sơn hỗ trợ người dân khắc phục lúa ngã đổ do mưa lớn gây ra.

Giúp dân thu hoạch lúa sau mưa lũ

Lực lượng Công an xã Hoằng Tiến hỗ trợ người dân thu hoạch lúa mùa bị ngập úng.

Giúp dân thu hoạch lúa sau mưa lũ

Lực lượng dân quân tự vệ hỗ trợ người dân dựng lúa bị ngã đổ.

Giúp dân thu hoạch lúa sau mưa lũ

Trên những cánh đồng, lúa bị mưa gió đánh rạp xuống mặt ruộng, bùn nước phủ kín, các lực lượng không quản ngại hỗ trợ người dân khắc phục.

Giúp dân thu hoạch lúa sau mưa lũ

Có thời điểm mưa to, lực lượng Công an xã Điền Quang vẫn hỗ trợ người dân vận chuyển lúa lên bờ.

Giúp dân thu hoạch lúa sau mưa lũ

Lực lượng Công an xã Hoằng Tiến hỗ trợ người dân vận chuyển lúa.

Giúp dân thu hoạch lúa sau mưa lũ

Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS xã Sao Vàng giúp dân thu hoạch hoa màu bị ngập nước.

Hải Đăng - CTV

Từ khóa:

#Ngập úng #Diện tích #Lực lượng vũ trang #người dân #Mưa lớn kéo dài #Khắc phục #Địa phương #Thiệt hại #Thanh hóa #Thu hoạch

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Mường Lát chủ động bảo đảm an toàn y tế phục vụ Chương trình “Biên cương - Đêm hội Trăng rằm”

Mường Lát chủ động bảo đảm an toàn y tế phục vụ Chương trình “Biên cương - Đêm hội Trăng rằm”

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 18/9, Trung tâm Y tế Mường Lát phối hợp với xã Mường Lát triển khai phun hóa chất diệt muỗi tại các cơ sở lưu trú và kiểm tra công tác an toàn thực phẩm tại Nhà hàng Mường Víp, nhằm bảo đảm các điều kiện y tế phục vụ chương trình “Biên cương -...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh