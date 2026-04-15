“Mỗi tấm bản đồ, một trái tim Việt Nam”

Thực hiện cuộc vận động “Tự hào một dải non sông” do Trung ương Đoàn phát động, tuổi trẻ Thanh Hóa đã và đang triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực nhằm nâng cao tinh thần yêu nước, bảo vệ chủ quyền quốc gia, dân tộc gắn với thông điệp “Mỗi tấm bản đồ, một trái tim Việt Nam”.

Hưởng ứng cuộc vận động “Tự hào một dải non sông” của Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Lê Ngọc Ánh trao tặng bản đồ cho Đoàn thanh niên Thiệu Hóa. Ảnh: Lê Phượng

Cuộc vận động “Tự hào một dải non sông” được Trung ương Đoàn phát động vào tháng 12/2023 đến năm 2025 và tiếp tục được duy trì trong những năm tiếp theo gắn với hoạt động chính là tổ chức cho đoàn viên, thanh niên treo bản đồ Tổ quốc tại nơi học tập, lao động, sinh hoạt... qua đó nhằm góp phần nâng cao ý thức về chủ quyền quốc gia, dân tộc. Thực hiện cuộc vận động, Tỉnh đoàn Thanh Hóa đã phát động rộng rãi tới đoàn viên, thanh niên, thiếu nhi trên địa bàn tỉnh. Ngay từ khi phát động, từ tình yêu với quê hương, đất nước, đoàn viên, thanh thiếu nhi đã cụ thể hóa cuộc vận động bằng nhiều hoạt động thiết thực như: thay ảnh đại diện trên các trang mạng xã hội cá nhân facebook, zalo, tiktok; màn hình điện thoại; treo bản đồ Việt Nam, vẽ tranh về biển đảo quê hương... Từ đó, lan tỏa lòng yêu nước, tự hào về toàn vẹn lãnh thổ trong mỗi người dân Việt Nam.

Em Nguyễn Hà My, phường Hạc Thành, chia sẻ: “Mỗi lần được nhìn, ngắm tấm bản đồ Việt Nam treo ngay ngắn trong lớp học không chỉ giúp em được hiểu rõ hơn về vị trí địa lý, các vùng lãnh thổ của quốc gia mà cũng khơi dậy trong em lòng tự hào, tình yêu đối với quê hương, đất nước mình”.

Khẳng định ý nghĩa của cuộc vận động “Tự hào một dải non sông”, em Nguyễn Thùy An, xã Triệu Sơn, chia sẻ: "Ở phòng học của em, từ nhiều năm nay luôn treo một tấm bản đồ đất nước. Bởi, ngoài việc phục vụ cho nhiệm vụ học tập, em cũng luôn ý thức sâu sắc rằng lòng yêu nước phải được thể hiện bằng hành động cụ thể, việc làm cụ thể để tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc được nhân rộng và lan tỏa”.

Gửi gắm thông điệp về cuộc vận động “Tự hào một dải non sông” đến các đoàn viên, thanh thiếu nhi, Bí thư Đoàn xã Thọ Xuân, Hoàng Thị Phượng chia sẻ: "Việc giới thiệu và treo bản đồ Việt Nam là hình thức tuyên truyền trực quan, giúp cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi có thêm thông tin, kiến thức về đặc điểm địa lý, hành chính của đất nước. Đồng thời, thiết thực giáo dục lòng yêu nước, tự hào về toàn vẹn lãnh thổ trong mỗi người dân Việt Nam nói chung và đoàn viên, thanh thiếu nhi Thọ Xuân nói riêng".

Thực tiễn cho thấy, từ khi triển khai cuộc vận động, tại nơi làm việc của các Đoàn xã; phòng truyền thống của các Liên đội trường học trong tỉnh cũng đã treo bản đồ Việt Nam. Đáng chú ý, 100% liên đội trên toàn tỉnh đã triển khai nhiều hình thức linh hoạt hưởng ứng cuộc vận động, như: Giới thiệu về bản đồ Việt Nam trong các tiết học, buổi chào cờ đầu tuần; vẽ tranh về chủ quyền lãnh thổ đất nước; làm bản đồ từ vật liệu; xếp hình bản đồ Việt Nam; sinh hoạt chuyên đề “Tự hào một dải non sông”. Đặc biệt, gắn với hoạt động chuyển đổi số, bên cạnh việc treo bản đồ giấy tại trụ sở cơ quan, nơi làm việc, học tập, bản đồ còn được áp dụng công nghệ thực tế ảo tăng cường AR để hiển thị bản đồ số 3D trên điện thoại. Đoàn viên thanh niên khi sử dụng điện thoại thông minh quét mã QR đưa lên hình bản đồ nhận về định dạng bản đồ 3D và có thể chụp ảnh, quay video với hình ảnh bản đồ kèm theo thông điệp của cuộc vận động đăng tải lên các nền tảng số. Qua đó, người dùng được tương tác trực tiếp với cảm giác chân thật và sinh động, đồng thời gửi thông điệp về cuộc vận động trên các nền tảng mạng xã hội.

Cuộc vận động “Tự hào một dải non sông” mang thông điệp giáo dục sâu sắc đến thế hệ trẻ, khơi dậy tinh thần tự hào dân tộc, lòng yêu nước và khát vọng cống hiến. Hoạt động ý nghĩa này sẽ tiếp tục được đoàn thanh niên các cấp duy trì trong thời gian tới và những năm tiếp theo để lan tỏa sâu rộng tình yêu quê hương, đất nước trong thế hệ trẻ. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên nâng cao nhận thức, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc, thông tin xấu độc xung quanh vấn đề chủ quyền, lãnh thổ, phân giới cắm mốc, biên giới, biển, đảo.

Lê Phượng