Mở rộng mạng lưới tín dụng phục vụ tam nông

Bám sát chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, thời gian qua Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Thanh Hóa (Agribank Thanh Hóa) đã tập trung mở rộng mạng lưới hoạt động, nhất là tại các khu vực nông thôn, miền núi. Đồng thời, tích cực triển khai nhiều chương trình tín dụng ưu đãi phục vụ tam nông, đưa dịch vụ ngân hàng đến gần dân, sát dân hơn, từ đó tạo động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Người dân đến giao dịch tại Phòng giao dịch Điền Lư Agribank chi nhánh Bá Thước.

Trước đây, khi có nhu cầu giao dịch ngân hàng, người dân các xã Điền Lư, Điền Quang, Quý Lương phải di chuyển hàng chục cây số về khu vực trung tâm của huyện Bá Thước cũ, tốn nhiều thời gian và chi phí đi lại. Để hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ ngân hàng thuận lợi hơn, từ đầu tháng 10/2025 Agribank Thanh Hóa đã chính thức khai trương, đưa vào hoạt động Phòng giao dịch Điền Lư Agribank chi nhánh Bá Thước Thanh Hóa. Phòng giao dịch cung ứng đầy đủ các sản phẩm dịch vụ ngân hàng như: Huy động vốn, cấp tín dụng; chuyển tiền; mở tài khoản... mang tiện ích đến gần hơn với người dân.

Gia đình ông Cao Văn Huy ở xã Điền Quang đang vay vốn để phát triển sản xuất trang trại chăn nuôi gia đình. Trước đây, mỗi lần đi làm thủ tục vay hay trả gốc và lãi cho ngân hàng, ông phải đi lại hàng chục cây số, rất khó khăn. Từ nay có điểm giao dịch tại xã Điền Lư, gia đình ông và rất nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số khác ở địa phương dễ dàng tiếp cận với các dịch vụ ngân hàng. Đây là việc vui đối với bà con.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Điền Quang Lê Hùng Cường phấn khởi cho biết: “Phòng giao dịch mở tại Điền Lư góp phần đưa đồng vốn kịp thời đến với các hộ gia đình, việc giao dịch với ngân hàng cũng thuận lợi hơn. Từ đó người dân có thêm điều kiện để phát triển kinh tế hàng hóa, từng bước xóa đói, giảm nghèo, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống".

Kiên định mục tiêu “vì tam nông” và sự phát triển bền vững của cộng đồng, Agribank Thanh Hóa đã tập trung đầu tư mở rộng mạng lưới hoạt động với 30 chi nhánh, phòng giao dịch trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, ngân hàng cũng chú trọng triển khai các điểm giao dịch tại xã, mô hình ngân hàng lưu động bằng xe ô tô chuyên dùng; đẩy mạnh phát triển hệ thống ngân hàng điện tử, ngân hàng số... đáp ứng tốt nhu cầu giao dịch của khách hàng. Có những xã cách trung tâm huyện Bá Thước cũ tới 50 - 60km, đi lại vất vả, cán bộ tín dụng vẫn không quản ngại khó khăn, bám đất, bám thôn, bản đến tư vấn cho khách hàng, đặc biệt khách hàng là đồng bào dân tộc thiểu số về cách sử dụng vốn vay, đổi mới cách sản xuất, kinh doanh...

Dòng vốn tín dụng tiêu dùng của Agribank Thanh Hóa đã tạo điều kiện thuận lợi để người dân khu vực nông thôn, nhất là vùng sâu, vùng xa có cơ hội tiếp cận với nguồn vốn và các dịch vụ tài chính ngân hàng, góp phần giữ vững an ninh vùng cao, giúp người dân yên tâm lao động, sản xuất, ổn định cuộc sống và phát triển kinh tế.

Agribank Thanh Hóa cũng không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ; tập trung ưu tiên nguồn vốn tín dụng phục vụ lĩnh vực “Tam nông” gắn với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Đến đầu tháng 10/2025, tổng nguồn vốn huy động của ngân hàng đạt 29.458 tỷ đồng; dư nợ đạt 29.544 tỷ đồng. Qua đó, đã khẳng định vai trò then chốt, chủ lực trong việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Trưởng phòng Khách hàng cá nhân, Agribank chi nhánh Thanh Hóa Phan Văn Hùng cho biết: “Ở đâu có nông dân là ở đó có dấu chân của cán bộ, nhân viên Agribank. Ngân hàng luôn chia sẻ lợi ích của mình, hỗ trợ nguồn lực tối đa giúp nông dân thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng. Thời gian tới Agribank chi nhánh Thanh Hóa tiếp tục chỉ đạo ngân hàng cơ sở cung cấp đồng bộ các gói sản phẩm đáp ứng nhu cầu vốn của khách hàng; chỉ đạo có hiệu quả chương trình cho vay theo thỏa thuận liên ngành 01, 02 với hội nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh để đáp ứng nhu cầu vốn, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn".

