Mở rộng cơ hội việc làm từ thị trường lao động nước ngoài

Đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài tiếp tục là một trong những giải pháp hiệu quả giúp giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập và chất lượng nguồn nhân lực. Với việc duy trì các thị trường truyền thống, mở rộng thị trường mới và tăng cường kết nối việc làm, Thanh Hóa đang tạo thêm nhiều cơ hội để người lao động phát triển kinh tế, cải thiện đời sống.

Công ty CP Đầu tư Thuận An DMC tư vấn cho lao động xuất khẩu.

Nhiều năm qua, xuất khẩu lao động không chỉ góp phần giải quyết việc làm mà còn trở thành động lực phát triển kinh tế của nhiều gia đình. Từ nguồn thu nhập tích lũy sau thời gian làm việc ở nước ngoài, nhiều lao động đã xây dựng nhà cửa, đầu tư sản xuất, mở cơ sở kinh doanh và tạo thêm việc làm tại địa phương. Quan trọng hơn, họ tích lũy được kinh nghiệm, tay nghề và tác phong làm việc chuyên nghiệp trong môi trường công nghiệp hiện đại.

Là một trong những lao động lựa chọn làm việc ở nước ngoài, anh Lê Văn Hùng, xã Tượng Lĩnh, sang Nhật Bản làm việc trong lĩnh vực cơ khí từ năm 2023. Sau gần ba năm, anh không chỉ tích lũy được nguồn vốn để hỗ trợ gia đình mà còn thành thạo kỹ thuật vận hành máy móc hiện đại. Anh Hùng chia sẻ: “Thu nhập ổn định giúp tôi yên tâm làm việc. Quan trọng hơn là tôi học được tay nghề và tác phong công nghiệp để khi về nước có nhiều cơ hội phát triển”.

Không chỉ duy trì các thị trường truyền thống như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Thanh Hóa đang mở rộng thêm nhiều thị trường mới nhằm đáp ứng nhu cầu của người lao động. Theo Sở Nội vụ, trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh đã đưa 4.733 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; trong đó Đài Loan tiếp nhận 2.060 lao động, Nhật Bản 1.707 lao động và Hàn Quốc 570 lao động. Bên cạnh đó, Sở Nội vụ đã chấp thuận để các doanh nghiệp chuẩn bị nguồn lao động đưa đi làm việc tại Croatia, Liên bang Nga và Hàn Quốc theo quy định; đồng thời tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi tiếng Hàn theo Chương trình EPS cho 1.341 lao động, mở thêm cơ hội tiếp cận các thị trường có thu nhập cao.

Cùng với mở rộng thị trường, công tác tư vấn, kết nối việc làm cũng được quan tâm triển khai. Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh thường xuyên tổ chức các phiên giao dịch việc làm tại cơ sở, nhất là ở các trường THPT, giúp học sinh, thanh niên tiếp cận sớm thông tin tuyển dụng và định hướng nghề nghiệp. Từ đầu năm đến nay, trung tâm đã tổ chức 5 phiên giao dịch việc làm với sự tham gia của 68 lượt doanh nghiệp; tư vấn, cung cấp thông tin thị trường lao động cho gần 3.900 lượt người và kết nối việc làm, học nghề cho 703 lao động.

Đang hoàn thiện hồ sơ tham gia Chương trình EPS, chị Nguyễn Thị Lan, xã Thiệu Hóa cho biết, sau khi được tư vấn tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh, chị đã đăng ký học tiếng Hàn và tìm hiểu kỹ các quy định trước khi dự tuyển. “Được tiếp cận thông tin chính thống giúp tôi yên tâm hơn, tránh các đối tượng môi giới trái phép và có thêm cơ hội tìm việc làm phù hợp”, chị Lan chia sẻ.

Song hành với phát triển thị trường lao động ngoài nước, công tác quản lý nhà nước tiếp tục được tăng cường. Các cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra hoạt động của doanh nghiệp, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm bảo đảm môi trường lao động minh bạch, đúng quy định của pháp luật. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã cấp 935 giấy phép lao động cho người nước ngoài, gồm 724 giấy phép cấp mới, 55 giấy phép cấp lại và 156 giấy phép gia hạn. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 210 triệu đồng và thu hồi giấy phép lao động đối với 2 trường hợp sử dụng lao động nước ngoài không đúng quy định.

Thực tế cho thấy, nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài của người lao động trong tỉnh vẫn rất lớn. Tuy nhiên, không ít lao động còn hạn chế về trình độ ngoại ngữ, tay nghề và thiếu thông tin về thị trường lao động. Vì vậy, cùng với việc mở rộng thị trường tiếp nhận, các ngành chức năng cần tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo nghề, đào tạo ngoại ngữ; tăng cường tư vấn, tuyên truyền để người lao động tiếp cận đầy đủ thông tin, lựa chọn doanh nghiệp uy tín và hạn chế rủi ro trong quá trình tham gia xuất khẩu lao động.

Việc mở rộng cơ hội việc làm từ thị trường lao động nước ngoài không chỉ giúp người lao động nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống mà còn góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tạo thêm nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Với những giải pháp đồng bộ, xuất khẩu lao động tiếp tục khẳng định là một trong những kênh giải quyết việc làm hiệu quả, bền vững, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Bài và ảnh: Trần Hằng