Mở ra kỳ vọng về mô hình quản lý cơ sở tinh gọn

Việc sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh không chỉ là yêu cầu tất yếu trong quá trình tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở cơ sở mà còn là bước chuẩn bị quan trọng để các địa phương vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Nhờ cách làm bài bản, dân chủ, công khai và tôn trọng ý kiến Nhân dân, chủ trương này đã nhận được sự đồng thuận cao, mở ra kỳ vọng về một mô hình quản lý cơ sở tinh gọn, hiệu quả, gần dân và phục vụ Nhân dân tốt hơn.

Các thôn của xã Tân Tiến sau sáp nhập đã hoạt động ổn định, bảo đảm phục vụ cho người dân đến làm thủ tục hành chính.

Những ngày đầu sau khi các nghị quyết về sắp xếp thôn, tổ dân phố có hiệu lực, không khí phấn khởi hiện hữu ở nhiều địa phương trong tỉnh. Tại xã Định Hòa, hội nghị công bố nghị quyết và các quyết định về tổ chức bộ máy, nhân sự các thôn mới diễn ra trong không khí trang trọng, tạo dấu mốc quan trọng sau quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng. Theo phương án được phê duyệt, xã giảm từ 22 thôn xuống còn 9 thôn.

Chủ tịch UBND xã Định Hòa Lê Văn Cường cho biết, để tạo sự thống nhất trong Nhân dân, cấp ủy, chính quyền xã đã phát huy vai trò của ban công tác mặt trận và các tổ chức đoàn thể, đa dạng các hình thức tuyên truyền thông qua hội nghị, đối thoại trực tiếp, hệ thống truyền thanh và các nền tảng mạng xã hội. Trong suốt quá trình triển khai, mọi ý kiến của người dân đều được tiếp thu, giải đáp kịp thời, bảo đảm công khai, minh bạch.

Nhờ làm tốt công tác dân vận, xã có 7.164/7.172 hộ đồng ý với đề án sắp xếp, đạt 99,89%; trong đó, nhiều thôn đạt tỷ lệ đồng thuận 100%. “Việc sắp xếp không chỉ nhằm tinh gọn đầu mối mà còn tạo điều kiện nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ ở cơ sở, đáp ứng tốt hơn yêu cầu phục vụ Nhân dân trong giai đoạn mới”, ông Lê Văn Cường nhấn mạnh.

Không chỉ đồng thuận với chủ trương, người dân còn đặt nhiều kỳ vọng vào diện mạo mới của các khu dân cư sau sắp xếp. Ông Nguyễn Văn Phúc, 70 tuổi, ở thôn Phú Ninh, chia sẻ: "Chúng tôi hiểu đây là chủ trương đúng đắn nhằm tinh gọn bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ gần dân, sát dân hơn. Điều người dân mong muốn là sau sắp xếp, bộ máy hoạt động hiệu quả hơn, đời sống văn hóa được nâng lên, khu dân cư ngày càng đoàn kết và phát triển".

Thôn Phú Ninh được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích và quy mô dân số của hai thôn Quan Yên và Phú Khang. Sau sắp xếp, thôn có 619 hộ, 2.284 nhân khẩu, diện tích 282,68ha. Điều đáng ghi nhận là tên gọi mới nhận được sự đồng thuận cao của Nhân dân. Theo người dân địa phương, tên Phú Ninh vừa kế thừa giá trị truyền thống, vừa gửi gắm khát vọng về một vùng quê giàu đẹp, bình yên và phát triển bền vững. Trong đó, “Phú” mang ý nghĩa sung túc, thịnh vượng; “Ninh” thể hiện sự bình yên, ổn định.

Cùng với Định Hòa, xã Ba Đình cũng hoàn thành việc sắp xếp không gian dân cư, giảm từ 21 thôn xuống còn 12 thôn. Đáng chú ý, các tên gọi mới như: Từ Thức, Đông Kinh, Trung Điền, Ngũ Kiên, Hợp Long, Mỹ Khê... đều được lựa chọn trên cơ sở nghiên cứu kỹ lưỡng về lịch sử, văn hóa, địa danh truyền thống và sự gắn kết cộng đồng. Ông Mai Văn Thảo, người dân thôn Mỹ Khê, cho biết: "Thôn Mỹ Khê cũ và thôn Mỹ Thành có nhiều nét tương đồng về đời sống văn hóa cũng như điều kiện sinh hoạt nên việc hợp nhất nhận được sự đồng thuận cao. Chúng tôi tin rằng khi hình thành khu dân cư có quy mô lớn hơn sẽ thuận lợi hơn trong huy động nguồn lực, xây dựng cơ sở hạ tầng, tổ chức các hoạt động cộng đồng và nâng cao hiệu quả quản lý ở cơ sở".

Chủ tịch UBND xã Ba Đình Trịnh Văn Huyên cho biết: “Việc xây dựng phương án sắp xếp không chỉ căn cứ vào quy mô dân số và diện tích tự nhiên mà còn đặc biệt coi trọng yếu tố văn hóa, phong tục, tập quán, bảo đảm tính kế thừa và tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Đây cũng là nền tảng quan trọng để các thôn mới tiếp tục xây dựng đời sống văn hóa, huy động nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng và phát huy sức mạnh cộng đồng”.

Thực tế tại nhiều địa phương cho thấy, việc sắp xếp thôn, tổ dân phố không đơn thuần là giảm đầu mối hành chính mà còn tạo dư địa để đổi mới phương thức quản lý, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở. Trong quá trình triển khai, các địa phương đều thực hiện nghiêm túc việc lấy ý kiến cử tri, bảo đảm tôn trọng các yếu tố lịch sử, văn hóa, phong tục, tập quán và sự gắn kết cộng đồng dân cư. Đến ngày 30/6, 166 xã, phường trong tỉnh đã hoàn thành việc sắp xếp thôn, tổ dân phố theo đúng kế hoạch. Từ 4.351 thôn, tổ dân phố, toàn tỉnh còn 1.933 thôn, tổ dân phố, tương ứng giảm 55,6% tổng số thôn, tổ dân phố. Kết quả này không chỉ phản ánh quyết tâm chính trị cao của các cấp ủy, chính quyền mà còn thể hiện sự đồng thuận, đồng lòng của Nhân dân trong thực hiện chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước.

Từ sự đồng thuận của Nhân dân đến quyết tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp, việc sắp xếp lại thôn, tổ dân phố đang từng bước phát huy hiệu quả trong thực tiễn. Không chỉ góp phần xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn, chủ trương này còn mở ra không gian phát triển mới cho các khu dân cư, nơi nguồn lực được tập trung, hạ tầng được đầu tư đồng bộ và đời sống văn hóa cộng đồng ngày càng được nâng cao. Với nền tảng đã được tạo dựng, cùng sự đồng lòng của cán bộ và Nhân dân, các thôn, tổ dân phố sau sắp xếp sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, xây dựng cộng đồng dân cư văn minh, phát triển, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng chính quyền cơ sở ngày càng gần dân, sát dân, phục vụ Nhân dân tốt hơn.

Bài và ảnh: Minh Hà