Mô hình “Dân vận khéo” trong đảm bảo an ninh trật tự

Những năm gần đây, phong trào thi đua "Dân vận khéo” trong bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) được Công an tỉnh phát động đã có nhiều chuyển biến tích cực, thu hút ngày càng nhiều người dân hưởng ứng. Qua đó, từng bước đẩy lùi các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Lực lượng chức năng, chính quyền địa phương và cơ sở sản xuất ký cam kết không sản xuất vũ khí.

Để phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả đối với các loại tội phạm, Công an phường Hạc Thành đã xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ), triển khai xây dựng mô hình “Dân vận khéo” và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả đối với tội phạm, tệ nạn xã hội. Thượng tá Mai Anh Tiến, Trưởng Công an phường Hạc Thành, cho biết: "Để phong trào thi đua “Dân vận khéo” thiết thực, hiệu quả, Công an phường Hạc Thành luôn bám sát địa bàn, lựa chọn nội dung, hình thức hoạt động phù hợp, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng trong quá trình triển khai thực hiện. Trong đó, công an phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức pháp luật cho Nhân dân, đồng thời phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức cho các cơ quan, đoàn thể, trường học và hộ gia đình trên địa bàn ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, đặc biệt là không vi phạm các quy định về sử dụng pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ... Đồng thời, làm tốt công tác quản lý Nhà nước về ANTT nhất là thu hồi, vận động Nhân dân giao nộp pháo, vũ khí, vật liệu nổ".

Cùng với đó, Công an phường Hạc Thành còn phối hợp với các ngành, đoàn thể xây dựng, triển khai các mô hình “Dân vận khéo” đạt hiệu quả, qua đó đã huy động được sức mạnh tổng hợp của Nhân dân trong phòng, chống tội phạm, giữ gìn ANTT ở cơ sở. Từ đầu năm 2026 đến nay, Công an phường Hạc Thành đã gọi hỏi răn đe hơn 100 lượt đối tượng trong diện quản lý; phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành hàng trăm cuộc tuần tra vũ trang, tuần tra Nhân dân; tổ chức cho hơn 1.000 hộ dân trên địa bàn ký cam kết không tàng trữ, vận chuyển vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; gia đình không có người thân vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội.

Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của công tác dân vận, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương trên toàn tỉnh, mỗi đơn vị tối thiểu xây dựng một mô hình “Dân vận khéo”, phù hợp với đặc thù của từng địa bàn. Để phong trào thi đua “Dân vận khéo” thiết thực, hiệu quả, lực lượng công an ở các địa phương luôn bám sát địa bàn, lựa chọn nội dung, hình thức hoạt động phù hợp, hiệu quả; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng trong quá trình triển khai thực hiện. Nội dung thi đua “Dân vận khéo” tập trung vào việc xây dựng, nhân rộng các mô hình về tuyên truyền, vận động quần chúng tham gia tố giác tội phạm; tham gia phòng, chống ma túy tại nơi cư trú; xây dựng cụm dân cư an toàn về phòng cháy, chữa cháy; thực hiện cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho công dân trong việc cấp căn cước công dân; giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo...

Đến nay, công an toàn tỉnh đã xây dựng và duy trì hoạt động gần 200 mô hình tự quản về ANTT, trên 100 mô hình “Dân vận khéo” trong đảm bảo ANTT. Trong đó, nhiều mô hình đã được nhân rộng trên địa bàn mang lại hiệu quả thiết thực như: Mô hình “Đảm bảo ANTT và phòng, chống buôn bán phụ nữ”; “Camera với ANTT”; “Nhà trường an toàn về ANTT”; “Cổng trường an toàn giao thông”; “Tổ an ninh công nhân”; “Chi hội cựu chiến binh xây dựng đoạn đường tự quản về ANTT”; “Dòng họ tự quản về ANTT”... Thông qua các mô hình, quần chúng Nhân dân đã cung cấp cho lực lượng công an hàng nghìn nguồn tin có giá trị về ANTT. Các vụ việc liên quan đến ANTT và những mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân cơ bản đã được phát hiện và giải quyết dứt điểm, không để phát sinh “điểm nóng” và mâu thuẫn kéo dài; góp phần phòng ngừa, đấu tranh làm giảm tội phạm, giữ vững ổn định về ANTT trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới Công an tỉnh tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nội dung của phong trào thi đua “Dân vận khéo”; xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Phấn đấu mỗi xã, phường có ít nhất 1 mô hình “Dân vận khéo” và mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Qua đó, góp phần mang lại hiệu quả thiết thực trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo ANTT trên địa bàn tỉnh.

Bài và ảnh: Quốc Hương