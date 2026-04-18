Mô hình AI “Mythos” có thể làm gia tăng rủi ro an ninh mạng, Nhà Trắng làm việc với Anthropic

Theo hãng tin Reuters, Nhà Trắng và Giám đốc điều hành Dario Amodei của công ty AI Anthropic mới đây đã có cuộc trao đổi nhằm tìm kiếm khả năng hợp tác, trong bối cảnh gia tăng lo ngại mô hình trí tuệ nhân tạo mới “Mythos” có thể làm gia tăng rủi ro an ninh mạng.

Nhà Trắng và Công ty AI Anthropic đã có cuộc trao đổi nhằm tìm kiếm khả năng hợp tác. Ảnh: Getty Images

Theo nguồn tin, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và Chánh văn phòng Nhà Trắng Susie Wiles cũng tham gia cuộc họp với phía Anthropic.

Trong thông báo chính thức, Nhà Trắng cho biết cuộc thảo luận mang tính “xây dựng và hiệu quả”, tập trung vào các cơ hội hợp tác, cũng như xây dựng các quy trình và chuẩn mực nhằm xử lý thách thức khi mở rộng công nghệ này. Hai bên cũng đề cập tới việc cân bằng giữa đổi mới và an toàn, đồng thời dự kiến tiếp tục đối thoại với các công ty AI hàng đầu khác.

Về phía mình, Anthropic cho biết cuộc gặp là “tích cực”, hai bên đã trao đổi về các ưu tiên chung như an ninh mạng, duy trì vị thế dẫn đầu của Mỹ trong lĩnh vực AI và bảo đảm an toàn công nghệ.

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh ngày càng xuất hiện nhiều quan ngại rằng mô hình AI mới mang tên “Mythos” của Anthropic, được công bố ngày 7/4, có thể làm gia tăng đáng kể khả năng tiến hành các cuộc tấn công mạng phức tạp, cả về tốc độ lẫn mức độ tinh vi.

Các chuyên gia cho rằng năng lực lập trình ở mức cao của mô hình này giúp nó có khả năng phát hiện các lỗ hổng bảo mật và tìm cách khai thác, đặt ra thách thức lớn đối với các hệ thống công nghệ, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng vốn kết hợp giữa công nghệ hiện đại và các nền tảng cũ.

Mô hình AI mới mang tên “Mythos” của Anthropic có thể làm gia tăng đáng kể khả năng tiến hành các cuộc tấn công mạng phức tạp, cả về tốc độ lẫn mức độ tinh vi. Ảnh: Kompas

Trong thời gian qua, chính quyền Mỹ cùng cơ quan quản lý tại Canada và Anh đã tổ chức các cuộc trao đổi với lãnh đạo ngành ngân hàng nhằm đánh giá rủi ro từ mô hình này.

Anthropic cho biết đây là mô hình có năng lực mạnh nhất của hãng trong các tác vụ lập trình và tự động hóa, với khả năng hoạt động độc lập ở mức cao. Tuy nhiên, chính đặc điểm này cũng làm gia tăng lo ngại về việc công nghệ có thể bị lợi dụng.

Trước khi ra mắt “Mythos”, chính phủ Mỹ và Anthropic đã có bất đồng kéo dài về cách sử dụng AI. Sau nhiều tháng tranh luận, Lầu Năm Góc đã áp dụng biện pháp hạn chế đối với công nghệ của công ty này trong các hệ thống liên quan đến quốc phòng, sau khi Anthropic không đồng ý nới lỏng các cơ chế kiểm soát đối với việc sử dụng AI cho các mục đích nhạy cảm.

Tháng 3 vừa qua, Anthropic đã khởi kiện nhằm ngăn chặn việc bị đưa vào danh sách hạn chế vì lý do an ninh quốc gia.

Giới quan sát nhận định, cuộc tiếp xúc lần này có thể là bước đi nhằm khôi phục lòng tin giữa hai bên, trong bối cảnh công nghệ AI phát triển nhanh chóng và đặt ra nhiều thách thức mới về an ninh và quản lý.

Bích Hồng

Nguồn: Reuters