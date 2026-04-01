Miền Bắc có thể đón một đợt không khí lạnh ngay trong ngày đầu tháng 4

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, ngay trong ngày đầu tiên của tháng 4, miền Bắc có thể chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh yếu.

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh này, miền Bắc sẽ có mưa rào và dông rải rác. Dự báo mưa xuất hiện ngay sau một ngày nắng nóng diện rộng sẽ gây ra sự “xung đột” giữa không khí lạnh yếu và khối không khí nóng, dẫn đến nguy cơ xuất hiện lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trước khi đón không khí lạnh, ngày 31/3, miền Bắc sẽ có ngày nắng nóng diện rộng đầu tiên trong năm nay với nhiệt độ cao nhất khu vực Đông Bắc Bộ từ 35-36 độ, khu vực Tây Bắc Bộ từ 36-38 độ.

Sang ngày 1-2/4, không khí lạnh sẽ khiến thời tiết mát mẻ, nền nhiệt giảm, riêng vùng núi có thể se lạnh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, miền Bắc đang trong giai đoạn chuyển mùa nên thường xuyên có sự tranh chấp của khối không khí lạnh yếu và khối không khí nóng (do vùng áp thấp phía Tây tạo ra). Đây cũng là lý do dẫn tới tình trạng mưa dông mạnh kèm theo mưa đá xuất hiện trong hai ngày nay.

Dự báo hiện tượng mưa dông mạnh kèm theo mưa đá ở khu vực các tỉnh, thành phố ở Bắc Bộ vẫn còn có thể còn tiếp tục xảy ra trong thời gian tới.

Trước đó, trong khoảng thời gian từ sáng 29/3 đến sáng sớm nay (30/3), các tỉnh miền Bắc đã xuất hiện 2 đợt mưa rào và dông trên diện rộng.

Miền Bắc đang trong giai đoạn chuyển mùa nên thường xuyên có sự tranh chấp của khối không khí lạnh yếu và khối không khí nóng. Sự chênh lệch nhiệt độ giữa các khối khí trái ngược nhau về bản chất khiến khí quyển trở nên bất ổn, tạo điều kiện cho các đám mây dông phát triển mạnh, rất hay tạo ra mưa dông lốc mạnh.

Thông thường, hiện tượng thời tiết cực đoan xảy ra trong thời gian ngắn, gió giật có thể tăng cấp, kèm theo mưa đá và lốc xoáy, gây tốc mái nhà, gãy đổ cây cối, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt và sản xuất.

Mưa đá thường xảy ra trong các cơn dông tố mạnh và đi kèm với mưa rào cường độ lớn trong khoảng thời gian tương đối ngắn.

Do vậy, người dân cần theo dõi sát diễn biến thời tiết, hạn chế ra ngoài khi có dông, chủ động gia cố nhà cửa và phương tiện để giảm thiểu rủi ro.

LP