Vạn Lộc chủ động các phương án phòng, chống thiên tai

Là địa phương ven biển, trước diễn biến thời tiết ngày càng cực đoan, khó lường, xã Vạn Lộc đã chủ động triển khai nhiều giải pháp phòng, chống thiên tai.

Xã Vạn Lộc huy động máy móc khắc phục điểm đê biển xung yếu trước mùa mưa bão năm 2026.

Năm 2025, xã Vạn Lộc chịu ảnh hưởng trực tiếp của nhiều hình thái thời tiết nguy hiểm và đặc biệt là ảnh hưởng của 7 cơn bão. Hoàn lưu các cơn bão kết hợp với mưa lớn đã làm mực nước trên sông Lèn, sông Kênh De dâng cao, gây ngập úng hơn 358ha cây trồng, trên 46.000 con gia súc, gia cầm bị chết; gần 316ha nuôi trồng thủy sản và 25ha sản xuất muối bị thiệt hại. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 180 tỷ đồng.

Theo dự báo, năm 2026 sẽ có nhiều diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xuất hiện bão mạnh, mưa lớn và xâm nhập mặn gia tăng. Ngay từ đầu năm, xã đã kiện toàn ban chỉ huy phòng thủ dân sự, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị phòng, chống thiên tai tại các thôn; rà soát, bổ sung các phương án phòng, chống thiên tai, sơ tán dân cư, cứu trợ cứu nạn và đảm bảo an toàn tàu thuyền. Đồng thời, rà soát, kiện toàn lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai, lực lượng tuần tra canh đê theo hướng sát thực tế, ưu tiên những người thường xuyên sinh sống tại địa phương để đảm bảo khả năng huy động khi có tình huống khẩn cấp.

Một trong những giải pháp được xã triển khai quyết liệt là thực hiện hiệu quả phương châm “4 tại chỗ” trong phòng, chống thiên tai. Toàn xã hiện có 420 tàu cá với 1.833 lao động tham gia khai thác hải sản; trong đó có 142 tàu khai thác vùng khơi và 6 phương tiện thường xuyên hoạt động ở vùng biển xa. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã đã xây dựng các phương án cụ thể nhằm đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động trên biển. Căn cứ các công điện, bản tin dự báo thời tiết và cảnh báo thiên tai từ cấp trên, địa phương thông tin kịp thời tới ngư dân; tổ chức kêu gọi tàu thuyền vào nơi neo đậu tránh trú an toàn trước khi bão đổ bộ. Bên cạnh đó, công tác chuẩn bị lực lượng, vật tư và phương án ứng phó tại chỗ cũng được xã đặc biệt chú trọng. Các thôn được giao chỉ tiêu chuẩn bị đầy đủ vật tư dự trữ như đất, đá, cát, tre, bao tải, bạt dứa, rọ sắt, lưới B40... phục vụ hộ đê và cứu hộ, cứu nạn khi cần thiết.

Cùng với các giải pháp trên, xã cũng tổ chức nạo vét hơn 9.500m3 bùn đất, khơi thông trên 41.500m2 kênh mương, nhằm đảm bảo tiêu thoát nước phục vụ sản xuất và khu dân cư. Nhiều cửa cống trọng điểm qua đê ven biển, đê sông được nạo vét, xử lý ách tắc để chủ động tiêu úng khi xảy ra mưa lớn. Xã cũng tăng cường kiểm tra toàn tuyến hơn 30km đê sông, đê biển và gần 24km kè bảo vệ đê cùng hàng chục cống dưới đê, cống tiêu thoát nước. Tại các vị trí xung yếu trên tuyến sông Lèn, lực lượng tuần tra được bố trí canh gác 24/24 giờ trong thời điểm mưa lớn, nước dâng cao nhằm phát hiện và xử lý sớm các sự cố; đầu tư dự án xử lý trọng điểm tuyến đê hữu sông Lèn đoạn qua thôn Kiến Long với tổng kinh phí trên 8 tỷ đồng...

Trong công tác sơ tán dân cư, xã chủ động rà soát các hộ dân sinh sống ven sông, ven biển, các hộ ở nhà không đảm bảo an toàn để xây dựng phương án di dời khi có bão lớn hoặc nước biển dâng. Trường học, nhà văn hóa được chuẩn bị sẵn sàng để phục vụ công tác sơ tán khi cần thiết. Bên cạnh công tác ứng phó, xã cũng đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng, chống thiên tai cho người dân. Thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở, các cuộc họp thôn và các buổi tuyên truyền trực tiếp, người dân được phổ biến kiến thức về ứng phó với bão, lũ, kỹ năng sơ cứu, cứu nạn, bảo vệ tài sản và đảm bảo an toàn tính mạng trong mùa mưa bão.

Ông Lê Ngọc Hưng, Chủ tịch UBND xã, cho biết: “Vạn Lộc là địa phương có dân số đông, nhiều tàu cá hoạt động trên biển nên công tác phòng, chống thiên tai luôn được xã xác định là nhiệm vụ quan trọng. Chúng tôi chủ động xây dựng phương án từ sớm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng lực lượng, tăng cường kiểm tra các tuyến đê, chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ”. Đồng thời, thường xuyên tuyên truyền nâng cao ý thức chủ động phòng tránh thiên tai cho người dân nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại khi có tình huống xảy ra”.

Với tinh thần chủ động, quyết liệt, cùng sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, xã Vạn Lộc đang từng bước nâng cao khả năng ứng phó thiên tai, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của người dân.

Bài và ảnh: Hải Đăng