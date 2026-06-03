Dự báo tháng 6 Bắc Bộ mưa nhiều hơn mọi năm

Tháng 6/2026, khu vực Bắc Bộ bước vào cao điểm mùa mưa với lượng mưa dự báo cao hơn trung bình nhiều năm, bảo đảm nguồn nước cho sản xuất nông nghiệp.

Ảnh minh họa.

Theo thông tin từ Cục Quản lý và xây dựng công trình thủy lợi thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong tháng 5 vừa qua, lượng mưa tại khu vực Bắc Bộ, bao gồm cả thủ đô Hà Nội, phổ biến ở mức cao hơn so với trung bình nhiều năm.

Tại khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ, tổng lượng mưa đo được dao động từ 150 mm đến 250 mm, cao hơn từ 20% đến 30% so với trung bình nhiều năm, riêng khu vực đồng bằng cao hơn từ 15% đến 25%. Một số trạm ghi nhận lượng mưa vượt trội như Đầm Hà tại Quảng Ninh đạt 750 mm, Móng Cái đạt 493 mm, Tam Đảo đạt 425 mm và Hà Nam đạt 344 mm.

Nhờ lượng mưa lớn, trong tháng 5 tại khu vực Bắc Bộ không xảy ra tình trạng hạn hán hay thiếu nước sản xuất.

Cơ quan chức năng nhận định, giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2026 sẽ là cao điểm mùa mưa trên phạm vi cả nước, các đợt mưa vừa và mưa to sẽ tập trung chủ yếu ở khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ.

Riêng trong tháng 6 năm 2026, khu vực Bắc Bộ được dự báo sẽ có mưa nhiều hơn với tổng lượng mưa đạt từ 150 mm đến 300 mm, cao hơn khoảng 5% đến 10% so với trung bình nhiều năm. Do bước vào cao điểm mùa mưa, nguồn nước trong tháng 6 dự kiến tiếp tục được bảo đảm cung cấp đầy đủ cho các hoạt động sản xuất nông nghiệp.

Dự báo đến cuối tháng 6 năm 2026, dung tích trữ của các hồ chứa thủy lợi tại khu vực Bắc Bộ sẽ đạt trung bình từ 58% đến 84% dung tích thiết kế, trong đó các hồ chứa của Hà Nội có thể đạt khoảng 75%, tăng 17% so với tháng 5.

Theo VTV