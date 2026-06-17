Mbappe tỏa sáng trong ngày ra quân World Cup 2026; Tunisia bổ nhiệm cựu HLV Nam Định

Đội tuyển Việt Nam chốt trận giao hữu quốc tế với Myanmar trước thềm AFF Cup 2026; World Cup 2026 ngày 17/6 và rạng sáng 18/6: Tâm điểm “Tam Sư” đại chiến Croatia... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (17/6).

Đội tuyển Việt Nam chốt trận giao hữu quốc tế với Myanmar trước thềm AFF Cup 2026

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) vừa xác nhận đội tuyển Việt Nam sẽ có trận giao hữu quan trọng với đội tuyển Myanmar vào ngày 18/7 trên sân vận động Thái Nguyên. Đây là màn “tổng duyệt” cuối cùng của thầy trò HLV Kim Sang-sik trước khi bước vào chiến dịch bảo vệ ngôi vương tại AFF Cup 2026 (diễn ra từ ngày 24/7 đến 26/8).

Đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu giao hữu với Myanmar (Ảnh: ASEAN Football).

Để chuẩn bị cho giải đấu, đội tuyển Việt Nam đã triệu tập danh sách 28 cầu thủ, bao gồm sự kết hợp giữa các cựu binh giàu kinh nghiệm, nhân tố trẻ triển vọng cùng các cầu thủ nhập tịch và gốc Việt.

Trận đấu với Myanmar được kỳ vọng sẽ giúp ban huấn luyện rà soát lực lượng, hoàn thiện chiến thuật trước khi đội chính thức ra quân gặp Timor Leste vào ngày 24/7.

World Cup 2026: Tunisia bổ nhiệm cựu HLV Nam Định

World Cup 2026 chứng kiến biến động nhân sự sớm khi tuyển Tunisia quyết định sa thải HLV Sabri Lamouchi và bổ nhiệm cựu thuyền trưởng Nam Định - ông Herve Renard vào ghế nóng ngay sau lượt trận ra quân.

Quyết định này nhằm vực dậy tinh thần cho đại diện Bắc Phi trước các trận cầu quyết định gặp Nhật Bản và Hà Lan.

Ở một diễn biến khác, đội tuyển Anh cũng đón nhận tin buồn khi hậu vệ Tino Livramento phải chia tay giải đấu vì chấn thương bắp chân. Để thay thế, HLV Thomas Tuchel đã quyết định triệu tập bổ sung Trevoh Chalobah - cầu thủ đa năng thuộc biên chế Chelsea nhằm gia cố hàng phòng ngự cho “Tam Sư” trong chặng đường chinh phục cúp vàng sắp tới.

Mbappe tỏa sáng, Pháp đánh bại Senegal trong ngày ra quân World Cup 2026

Trong trận đấu bảng I diễn ra sáng 17/6, đội tuyển Pháp đã giành chiến thắng thuyết phục 3-1 trước Senegal trên sân New Jersey.

Mbappe tỏa sáng với cú đúp, trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất mọi thời đại của đội tuyển Pháp với 58 bàn (Ảnh: EFE)

Sau hiệp một bế tắc, “Les Bleus” bùng nổ ở hiệp hai nhờ sự tỏa sáng của Kylian Mbappe. Siêu sao này trực tiếp ghi hai bàn ở phút 66 và 90+6, cùng pha lập công của Bradley Barcola ở phút 82. Bàn danh dự của Senegal được ghi bởi tài năng trẻ Mbaye.

Mbappe giúp ĐT Pháp ra quân thắng lợi tại World Cup 2026. (Ảnh: Reuters).

Với cú đúp này, Mbappe nâng thành tích tại các kỳ World Cup lên 14 bàn, vượt qua Messi và Pele, đồng thời trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội tuyển Pháp với 58 bàn thắng. Chiến thắng này giúp Pháp có khởi đầu thuận lợi tại giải đấu năm nay.

Lịch thi đấu World Cup 2026 ngày 17/6 và rạng sáng 18/6: Tâm điểm “Tam Sư” đại chiến Croatia

Ngày 17/6 và rạng sáng 18/6, World Cup 2026 tiếp tục diễn ra các trận đấu thuộc bảng J, K và L.

Argentina đối đầu với Algeria vào lúc 8h ngày 17/6 (Ảnh: Khelnow).

Bồ Đào Nha gặp CHDC Congo vào lúc 0h ngày 18/6 (ảnh: Khelnow).

Vào lúc 8h ngày 17/6, đương kim vô địch Argentina sẽ ra quân gặp Algeria, tiếp đó là trận Áo gặp Jordan lúc 11h. Rạng sáng 18/6, người hâm mộ sẽ chứng kiến Bồ Đào Nha của C.Ronaldo chạm trán CHDC Congo lúc 0h.

Anh đấu với Croatia vào lúc 3h ngày 18/6 (Ảnh: Khelnow).

Tâm điểm của ngày thi đấu là màn so tài giữa ứng cử viên vô địch Anh và “ông vua vòng bảng” Croatia vào lúc 3h sáng trên sân AT&T. Khép lại chuỗi trận là cuộc đụng độ giữa Ghana và Panama lúc 6h.

Tất cả các trận đấu được tường thuật trực tiếp trên hệ thống VTV3, VTV6, VTV10 và ứng dụng VTVGo.

HS