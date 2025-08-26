Máy bay Trung Quốc chở 265 người phải hạ cánh khẩn cấp tại Nga do lỗi động cơ

Ngày 26/8, Cơ quan Hàng không Dân dụng Nga (Rosaviatsia) cho biết máy bay của hãng hàng không Air China (Trung Quốc) chở 265 người đã phải hạ cánh khẩn cấp tại Siberia do lỗi động cơ.

Nguyên nhân ban đầu được cho là do một trong các động cơ gặp sự cố. (Ảnh: Baza)

Theo Rosaviatsia, máy bay gặp sự cố khi đang thực hiện hành trình từ London (Anh) đến Bắc Kinh. Nguyên nhân ban đầu được cho là do một trong các động cơ gặp sự cố.

Trang theo dõi chuyến bay Flightradar24 cho biết máy bay Boeing 777-300 đã hạ cánh tại sân bay Nizhnevartovsk ở phía Tây Siberia.

Hiện Air China đã cử một máy bay khác đến Nizhnevartovsk để đưa 250 hành khách và 15 thành viên phi hành đoàn đến Bắc Kinh.

Theo một số phương tiện truyền thông, trên máy bay này có 311 hành khách.

Nhà chức trách đang tiến hành điều tra nguyên nhân sự cố./.

Theo TTXVN