Florentino Perez tái đắc cử Chủ tịch Real Madrid; Tiền vệ Christian Eriksen lại đổ gục trên sân trong trận giao hữu quốc tế

Kết thúc V.League 2025-2026: Thể Công Viettel giành ngôi Á quân, Becamex TP.HCM xuống hạng; U19 Việt Nam thua sát nút trước Indonesia, chờ cơ hội đi tiếp; Tiền vệ Christian Eriksen lại đổ gục trên sân trong trận giao hữu quốc tế... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (8/6).

Kết thúc V.League 2025-2026: Thể Công Viettel giành ngôi Á quân, Becamex TP.HCM xuống hạng

Vòng 26 khép lại mùa giải V.League 2025-2026 đầy kịch tính với nhiều quyết định quan trọng. Thể Công Viettel đánh bại nhà vô địch Công an Hà Nội 1-0 để giành ngôi Á quân và tấm vé dự AFC Champions League Two, trong khi Ninh Bình cán đích thứ ba. Những cái tên còn lại như Hà Nội FC, Nam Định và Hải Phòng lần lượt xếp ở các vị trí tiếp theo trên bảng xếp hạng chung cuộc.

Thể Công Viettel giành ngôi á quân chung cuộc V-League năm nay (Ảnh: Thể Công FC).

Ở cuộc đua trụ hạng, dù Becamex TP.HCM thắng HAGL 3-1, họ vẫn phải xuống hạng do SHB Đà Nẵng và PVF-CAND cùng giành chiến thắng ở lượt cuối. Với kết quả này, SHB Đà Nẵng trụ hạng thành công, còn PVF-CAND sẽ phải đá trận play-off với CLB Bắc Ninh để cạnh tranh suất ở lại giải đấu.

Bảng xếp hạng chung cuộc V-League năm nay (Ảnh: VPF).

U19 Việt Nam thua sát nút trước Indonesia, chờ cơ hội đi tiếp

Trong trận đấu quyết định ngôi đầu bảng A giải U19 Đông Nam Á 2026 diễn ra tối 7/6, U19 Việt Nam đã để thua chủ nhà U19 Indonesia với tỷ số 1-2.

U19 Việt Nam thất bại trước U19 Indonesia (Ảnh: CNN Indonesia).

Mặc dù Quốc Khánh kịp thời gỡ hòa 1-1 ở phút 73, nhưng pha phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền ở phút 90 đã khiến đoàn quân của HLV Yutaka Ikeuchi đánh mất điểm số đáng tiếc.

Với kết quả này, U19 Indonesia chính thức giành vé vào bán kết với ngôi đầu bảng, trong khi U19 Việt Nam buộc phải chờ đợi kết quả từ các bảng đấu còn lại để nuôi hy vọng đi tiếp với tư cách là đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Florentino Perez tái đắc cử Chủ tịch Real Madrid

Florentino Perez đã chính thức tái đắc cử chức Chủ tịch Real Madrid với sự ủng hộ áp đảo, tiếp tục dẫn dắt đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đến năm 2030. Vượt qua ứng viên Enrique Riquelme, doanh nhân 79 tuổi khẳng định sẽ tiếp tục bảo vệ vị thế của CLB và hướng tới những mục tiêu tham vọng, bao gồm chức vô địch Champions League thứ 16.

Perez tái đắc cử chức chủ tịch Real Madrid - Ảnh: Madridismo Global Replay

Với chiến thắng này, Perez sẽ trực tiếp triển khai các kế hoạch chuyển nhượng “bom tấn” cùng chiến lược phát triển thương mại bền vững, đặc biệt là khai thác tối đa tiềm năng từ sân vận động Santiago Bernabeu sau cải tạo.

Đây được xem là cột mốc mở ra một chương mới đầy hứa hẹn cho Real Madrid dưới sự chèo lái của vị chủ tịch giàu kinh nghiệm.

Tiền vệ Christian Eriksen lại đổ gục trên sân trong trận giao hữu quốc tế

Trong trận giao hữu giữa Đan Mạch và Ukraine vào ngày 7/6/2026, tiền vệ Christian Eriksen bất ngờ đổ gục xuống sân ở phút 65.

Các cầu thủ Đan Mạch và Ukraine cùng các nhân viên an ninh lập vòng tròn bảo vệ Christian Eriksen trong lúc anh được sơ cứu trên sân Odense Isstadion ngày 7/6/2026. Ảnh: AP

Đội ngũ y tế đã nhanh chóng can thiệp và sơ cứu kịp thời, giúp anh tỉnh lại ngay sau đó và được đưa đến bệnh viện để kiểm tra chuyên sâu. Bác sĩ đội tuyển Đan Mạch cho biết thiết bị khử rung tim (ICD) được cấy trong lồng ngực Eriksen đã hoạt động chính xác, giúp tình hình ổn định nhanh chóng.

Tiền vệ Eriksen thi đấu trong trận giao hữu Đan Mạch và Ukraine ở sân Odense, Đan Mạch ngày 8/6/2026. Ảnh: AFP

Đây là lần thứ hai tiền vệ này gặp sự cố về tim sau biến cố tại Euro 2020. Hiện tại, LĐBĐ Đan Mạch đã triển khai các biện pháp hỗ trợ tâm lý cho các cầu thủ đồng đội, đồng thời khẳng định Eriksen đang trong trạng thái ổn định.

HS