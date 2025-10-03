Mạng xã hội và lợi ích với người cao tuổi

Trong những năm gần đây, mạng xã hội (MXH) Facebook, Zalo, TikTok, YouTube, Instagram... đã không còn là sân chơi riêng cho giới trẻ mà dần trở thành không gian mới của những người cao tuổi, mang đến những trải nghiệm cuộc sống tích cực, mới mẻ hơn.

Ông Đỗ Hoàng Lộc ở đường Bà Triệu, phường Hạc Thành được con trai hướng dẫn cách sử dụng điện thoại thông minh.

Các MXH đều có thể chia sẻ những hình ảnh, video thú vị về cuộc sống, kết nối gia đình, bạn bè, lưu lại những kỷ niệm cùng người thân... Nhờ những tính năng riêng của MXH mà người cao tuổi đang tìm thấy những niềm vui mới, giúp tinh thần lạc quan, sôi nổi hơn trong nhịp sống thời đại. Cầm chiếc điện thoại

smartphone, ông Đỗ Hoàng Lộc (78 tuổi, ở đường Bà Triệu, phường Hạc Thành) kiên nhẫn lắng nghe người con trai hướng dẫn các thao tác trên chiếc điện thoại thông minh của mình và cách sử dụng MXH. Tuy đôi tay còn lóng ngóng nhưng ánh mắt đầy tập trung, cứ mỗi lần bấm vào một chức năng mới, ông lại chú ý lắng nghe và làm theo hướng dẫn của người con.

Ông Lộc học cách sử dụng điện thoại smartphone và ứng dụng MXH nhờ sự hướng dẫn tận tình của người con và các cháu nội của mình. Trước đây, ông sử dụng điện thoại “cục gạch” chỉ nghe và gọi. Giờ đây, con cái mua cho ông chiếc điện thoại thông minh có ứng dụng MXH nên đối với ông, công nghệ là thứ gì đó rất phức tạp và khó hiểu. Vì vậy, ông quyết tâm học cách sử dụng điện thoại thông minh và các ứng dụng MXH để dễ dàng kết nối với mọi người trong gia đình.

“Lúc đầu tôi không biết bấm nút nào cả nhưng nhờ các con, các cháu hướng dẫn, bây giờ tôi đã có thể gọi video, gửi tin nhắn cho mọi người và xem tin tức trên mạng rồi", ông Lộc vui vẻ khoe với chúng tôi. Ngoài ra, ông còn học cách đặt hàng online là những món ăn, hay những món đồ mà mình yêu thích và khám phá những video giải trí trên MXH.

Ở tuổi ngoài 60, bà Lê Thanh Hải, trú tại đường Đinh Công Tráng, phường Hạc Thành đã có gần 10 năm dùng facebook và zalo. Mỗi ngày sau khi hoàn tất công việc nội trợ và chăm sóc gia đình, bà lại dành thời gian lướt MXH như một cách giúp bản thân thư giãn, nghỉ ngơi.

Bà Hải chia sẻ: "Ở tuổi của tôi việc sử dụng điện thoại thông minh, MXH không quá khó khăn. Ngoài đọc báo, xem tin tức trên MXH, tôi thường đăng tải hình ảnh của mình cùng gia đình vào những ngày lễ tết, khi có dịp đi chơi. Tôi cũng thường quay lại các hoạt động của chị em ở Câu lạc bộ thể dục Tâm Sen chia sẻ lên MXH cho bạn bè, người thân ở xa biết về cuộc sống của mình. Hình ảnh, clip chia sẻ được bạn bè like hay bình luận khen ngợi, động viên cũng khiến tôi thấy rất vui. Ngoài ra, tôi còn học cách nấu ăn, làm bánh từ các video được chia sẻ trên MXH. Con cái ở xa không thể thường xuyên gặp gỡ, nhưng nhờ có MXH, gọi video call mọi người nhìn thấy nhau mỗi ngày, trò chuyện thoải mái mà không lo mất chi phí”...

Có thể thấy, với những người cao tuổi niềm vui trên MXH chính là được kết nối, chia sẻ, và hơn thế nữa, MXH đã giúp người cao tuổi tiếp cận với công nghệ hiện đại ở môi trường sống xung quanh, giúp rút ngắn hơn khoảng cách thế hệ. Đồng thời, tham gia các hoạt động giao lưu tập thể qua không gian số giúp nâng cao đời sống tinh thần và sức khỏe. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, nguy cơ bị lừa đảo, giả mạo trên MXH cũng là thách thức lớn. Những chiêu trò như mời gọi nhận quà tặng, trúng thưởng giả, quảng cáo sản phẩm không rõ nguồn gốc... dễ khiến người cao tuổi bị thiệt hại nếu thiếu sự cảnh giác và kiến thức kỹ thuật số.

Vì vậy, để phát huy tối đa lợi ích của MXH, người cao tuổi cần được trang bị kiến thức nhận diện rủi ro, sử dụng công nghệ an toàn và được hỗ trợ kịp thời từ gia đình, cộng đồng. Các buổi tuyên truyền, tập huấn kỹ năng số dành riêng cho người cao tuổi đã và đang được triển khai rộng rãi, góp phần giúp họ tự tin, an tâm khi bước vào kỷ nguyên số.

Bài và ảnh: Tiến Đạt