Mang trung thu đến với trẻ em vùng biên Yên Khương

Tối 04/10, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã Yên Khương và các đơn vị đồng hành, tổ chức chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” năm 2025. Đây là hoạt động thường niên đầy ý nghĩa, góp phần mang đến niềm vui, sự ấm áp và tiếng cười cho thiếu nhi nơi biên cương của Tổ quốc trong dịp Tết trung thu.

Pháo hoa rực sáng khai hội “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” năm 2025 tại xã Yên Khương, tỉnh Thanh Hóa

Ngay từ đầu giờ tối, khuôn viên nhà văn hóa bản Tứ Chiềng nơi được chọn để xây dựng mô hình “Bản sáng vùng biên” thuộc địa bàn quản lý của Đồn Biên phòng Yên Khương rực rỡ sắc màu cờ hoa, đèn lồng và pháo hoa mừng hội. Sự kiện diễn ra trong không khí rộn ràng, ấm áp, thu hút sự tham gia của đông đảo thiếu niên, nhi đồng và đồng bào dân tộc Thái trên địa bàn. Các em thiếu niên nhi đồng hòa vào không gian rực rỡ sắc màu, với nhiều hoạt động sôi nổi như như múa lân, rước đèn, giao lưu văn nghệ và phá cỗ trung thu.

Trong ánh sáng lung linh của đèn lồng và trăng rằm, những đôi mắt trẻ thơ theo dõi các hoạt động.

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Nguyễn Văn Đông, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa nhấn mạnh: “Đêm hội trăng rằm không chỉ là niềm vui của các em nhỏ, mà còn là dịp để cán bộ, chiến sĩ Biên phòng thể hiện tình cảm, trách nhiệm với thế hệ tương lai, góp phần xây dựng vùng biên giới ngày càng vững mạnh".

Đại tá Nguyễn Văn Đông, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa phát biểu, chia sẻ niềm vui cùng thiếu nhi vùng biên trong đêm hội trăng rằm.

Trước đó, cán bộ, chiến sĩ Biên phòng đã tích cực chuẩn bị quà, sân khấu, treo cờ, tạo hình bóng bay để mang đến cho trẻ em vùng biên một đêm hội đầy sắc màu.

Cán bộ, chiến sĩ Biên phòng, tấm lòng thiện nguyện chuẩn bị đêm hội trăng rằm.

Trong không khí rộn ràng của đêm hội, các em nhỏ được tham gia các hoạt động múa lân, rước đèn, phá cỗ Trung thu và thưởng thức những tiết mục văn nghệ do chính các em biểu diễn.

Tiết mục múa lân rộn ràng khuấy động không khí mang đến sự hào hứng cho các em nhỏ và bà con nơi đây.

Dịp này, Chương trình đã trao tặng 150 suất quà và tiền mặt, tổng trị giá 130 triệu đồng, do Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa, UBND xã Yên Khương, Đồn Biên phòng Yên Khương, Hội Liên hiệp phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh, và một số doanh nghiệp đóng góp.

Lãnh đạo Bộ đội Biên phòng tỉnh, chính quyền địa phương và các đơn vị tài trợ trao quà Trung thu cho các em nhỏ.

Chương trình “Biên cương – Đêm hội trăng rằm” năm 2025 đã đem lại niềm vui tươi, hạnh phúc cho trẻ em vùng biên, khẳng định tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Biên phòng đối với thế hệ tương lai. Đây cũng là hoạt động nhằm thắt chặt tình cảm quân - dân, lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia, đặc biệt là trong những thời điểm khó khăn do thiên tai, bão lũ.

Hà Huyền - Minh Tâm