Malaysia phản dối mạnh mẽ Na Uy thu hồi giấy phép xuất khẩu tên lửa

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim ngày 14/5 đã lên tiếng chỉ trích Na Uy sau khi Oslo thu hồi giấy phép xuất khẩu liên quan đến việc bàn giao hệ thống tên lửa chống hạm và tấn công đất liên (NSM) nhằm phục vụ chương trình hiện đại hóa quân đội Malaysia.

Thủ tướng Malaysia chỉ trích Na Uy về việc thu hồi giấy phép xuất khẩu tên lửa. Ảnh: Anadolu.

Trên nền tảng mạng xã hội X, Thủ tướng Anwar Ibrahim viết: “Tôi đã bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ của Malaysia trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Jonas Gahr Støre về quyết định đơn phương và không thể chấp nhận được của Na Uy trong việc thu hồi giấy phép xuất khẩu đối với hệ thống NSM cùng các hệ thống bệ phóng liên quan, với lý do được cho là nhằm bảo vệ an ninh của Na Uy”.

Ông Anwar cho biết: “Malaysia đã thực hiện đầy đủ mọi nghĩa vụ trong hợp đồng này kể từ năm 2018: một cách cẩn trọng, trung thực và không hề mập mờ. Nhưng có vẻ như Na Uy lại không cảm thấy cần phải dành cho chúng tôi sự tôn trọng và thiện chí tương tự.”

Căng thẳng hiện nay xuất hiện xoay quanh việc Malaysia mua hệ thống tên lửa chống hạm NSM trong khuôn khổ chương trình hiện đại hóa tàu chiến ven bờ (LCS), một thành phần quan trọng trong chiến lược hải quân dài hạn của Kuala Lumpur.

Thủ tướng Malaysia cảnh báo việc hủy bỏ này có thể làm gián đoạn nghiêm trọng khả năng sẵn sàng chiến đấu của Malaysia và ảnh hưởng đến cục diện an ninh khu vực rộng lớn hơn. Ông Anwar nhấn mạnh: “Tôi đã nói rõ rằng quyết định này sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với năng lực sẵn sàng tác chiến quốc phòng của Malaysia và chương trình hiện đại hóa tàu chiến ven bờ. Điều đó chắc chắn sẽ kéo theo những tác động rộng hơn đối với cán cân khu vực.”

Bộ Quốc phòng Malaysia đang xem xét các phương án thay thế sau những vấn đề phát sinh trong hợp đồng mua sắm NSM. Ảnh: Strait Times.

Nhà lãnh đạo Malaysia cũng đặt câu hỏi về độ tin cậy của các nhà cung cấp quốc phòng châu Âu nói chung, cho rằng động thái này có thể làm suy giảm niềm tin vào các quan hệ đối tác chiến lược trong tương lai. Ông Anwar cho biết: “Nếu các nhà cung cấp quốc phòng châu Âu tự cho mình quyền đơn phương hủy bỏ cam kết mà không phải chịu trách nhiệm, thì giá trị của họ với tư cách là các đối tác chiến lược sẽ không còn nữa.”

Thúy Hà

Nguồn: Anadolu