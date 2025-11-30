Mái ấm của tình thương, sự sẻ chia

Đầu năm 2025, Hội LHPN tỉnh phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh và kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2025) với 6 công trình/phần việc. Trong đó, phấn đấu toàn tỉnh vận động, hỗ trợ xây/sửa 50 “Mái ấm tình thương” cho hội viên, phụ nữ khó khăn về nhà ở.

Hội viên, phụ nữ xã Hoằng Phú giúp gia đình hội viên Lê Thị Tiến ở thôn Phú Thượng 1, khắc phục sau cơn bão số 10.

Đợt thi đua đã tạo khí thế sôi nổi trong các cấp hội, phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của cộng đồng tham gia hỗ trợ xây mới, sửa nhà cho hộ nghèo, cận nghèo, người bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu và gia đình người có công gặp khó khăn về nhà ở. Với phương châm “Ai có gì góp nấy”, hội LHPN các đơn vị đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động trong các cuộc họp, các nền tảng mạng xã hội để truyền đi thông điệp san sẻ yêu thương, khơi dậy tình cảm, trách nhiệm trong mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân. Từ những hành động cụ thể như đóng góp kinh phí, ngày công, hỗ trợ vật liệu, đến những lời động viên chân thành... tất cả đã làm nên sức mạnh cộng đồng đầy ý nghĩa.

Những ngày đầu năm 2025, nhiều chi hội phụ nữ của các xã thuộc huyện cũ như Quảng Xương, Yên Định, Thọ Xuân, Như Xuân... đã giúp đỡ hàng trăm ngày công cho những hộ gia đình được hỗ trợ xây/sửa nhà ở theo Chỉ thị số 22-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh trong 2 năm 2024-2025. Theo phân công của tổ chức hội, hội viên, phụ nữ giúp vận chuyển vật liệu, san lấp nền, hỗ trợ công lợp mái nhà...

Chị Nguyễn Thị Thu, hội viên phụ nữ ở xã Yên Ninh chia sẻ: “Xóa nhà tạm, nhà dột nát không chỉ là hỗ trợ về vật chất, mà còn là cách để chị em chúng tôi động viên, giúp đỡ nhau nỗ lực khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Chúng tôi thu xếp thời gian đến nấu nước, vận chuyển xi măng, tấm lợp, bốc xếp gạch... mỗi người một việc để “gia chủ” bớt khó khăn”.

Cơn bão số 10 vừa qua đã khiến căn nhà cấp 4 của gia đình hội viên Lê Thị Tiến ở thôn Phú Thượng 1, xã Hoằng Phú sập hoàn toàn. Trong lúc khó khăn ấy, gia đình chị đã được nhiều chị em trong thôn, xã cùng với lực lượng chức năng đến giúp ngày công, hỗ trợ dọn dẹp nhà cửa, sân vườn. Chủ tịch Hội LHPN xã Lê Thị Phương cho biết: “Hội LHPN xã đã rà soát, nắm bắt tình hình các gia đình hội viên trên địa bàn xã có nhà bị ảnh hưởng do bão số 10 để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nguồn lực hỗ trợ xây nhà cho hội viên trong thời gian sớm nhất, giúp các chị sớm ổn định cuộc sống”.

Với sự vào cuộc tích cực của các cấp hội phụ nữ, đến nay đã vận động xây/sửa mới 52 nhà với tổng kinh phí hơn 2,5 tỷ đồng, trong đó Hội LHPN tỉnh hỗ trợ 10 nhà. Nguồn kinh phí còn lại do cán bộ, hội viên đóng góp và vận động các nhà hảo tâm chuyển về ủy ban MTTQ đồng cấp để xét hỗ trợ hội viên xây nhà theo Chỉ thị số 22, trong đó có đối tượng là hội viên, phụ nữ đặc biệt khó khăn về nhà ở. Cùng với đó, các cấp hội đã triển khai thực hiện nhiều việc làm thiết thực như: huy động 1.500 lượt cán bộ, hội viên tham gia hỗ trợ giúp đỡ 750 ngày công, hơn 8.000 viên gạch, nhiều xe cát, trao tặng giường ngủ và các vật dụng phục vụ ổn định đời sống.

Những căn nhà kiên cố, ấm áp nghĩa tình được dựng xây bởi nỗ lực của gia đình, sự quan tâm, chia sẻ của cộng đồng, sự đoàn kết, giúp đỡ của các cấp hội phụ nữ đã trở thành điểm tựa để hội viên an cư, vượt qua nghịch cảnh, góp phần hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn theo đúng tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau.

Bài và ảnh: Minh Trang