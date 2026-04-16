Mạch ngầm nuôi dưỡng biên cương

Mỗi bản làng được thắp sáng, mỗi em nhỏ được đến trường, mỗi hộ dân thoát nghèo chính là những viên gạch bền chắc xây nên bức tường thành lòng dân nơi biên giới.

Đồn Biên phòng Tam Chung trao con giống hỗ trợ các hộ gia đình phát triển kinh tế.

Những năm qua, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Thanh Hóa đã triển khai đồng bộ, hiệu quả nhiều mô hình, chương trình giúp dân phát triển kinh tế - xã hội. Những việc làm thiết thực, cụ thể của người lính “quân hàm xanh” đã góp phần củng cố hệ thống chính trị cơ sở, thắt chặt tình đoàn kết quân dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc nơi biên thùy.

Ở các xã Trung Lý, Pù Nhi, Tam Thanh, Tam Lư, Na Mèo, Sơn Thủy, xã Hiền Kiệt những năm về trước nhiều hộ dân chìm trong đói nghèo, quanh năm thiếu ăn do tập quán canh tác lạc hậu, không hiệu quả. Để giúp bà con thoát khỏi tình trạng này, các Đồn Biên phòng (ĐBP) Trung Lý, Pù Nhi, Hiền Kiệt, Na Mèo đã chủ động phối hợp với chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương nghiên cứu, lựa chọn mô hình, tiếp thu kỹ thuật, giống ngô, giống lúa mới; phân công cán bộ, chiến sĩ trực tiếp xuống các bản thực hiện cùng “cùng ăn, cùng ở, cùng làm” với Nhân dân, nhằm tăng cường tình đoàn kết, tạo sự gần gũi và tiện lợi cho việc tuyên truyền, vận động bà con chuyển đổi mô hình phát triển sản xuất; tập trung triển khai mô hình trồng cây ngô lai, trồng lúa nước 2 vụ theo phương châm “cầm tay chỉ việc”, “nói cho dân hiểu, làm cho dân tin”. Sau thời gian triển khai, đặc biệt là từ năm 2015 đến nay, với sự phối hợp của địa phương, sự giúp đỡ tận tình, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ các ĐBP và sự hưởng ứng tích cực của người dân, mô hình trồng cây ngô lai và mô hình trồng lúa nước 2 vụ đã rất thành công. Trong quá trình canh tác, bà con đã biết ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, thực hiện đúng khung lịch thời vụ, có chăm sóc và sử dụng phân bón nên cây lúa nước năng suất bình quân đạt hơn 4 tấn/ha; cây ngô lai năng suất bình quân đạt từ 7 - 8 tấn/ha (trước đây bà con trồng giống ngô địa phương chỉ cho năng suất đạt 1 - 2 tấn/ha).

Hiện nay, các hộ dân đã mở rộng hàng trăm ha diện tích trồng ngô lai, trồng lúa nước 2 vụ; riêng địa bàn Pù Nhi, Nhi Sơn, Trung Lý, mô hình cây ngô lai, cây lúa nước đang được nhân rộng khắp địa bàn các thôn, bản. Sau chục năm cần cù lao động, những nương ngô, ruộng lúa nước đã giúp các hộ dân trên địa bàn thoát nghèo; nhiều gia đình có của ăn, của để.

Xã Tam Lư và Tam Thanh có trên 4.000ha trồng vầu đem lại nguồn thu nhập chính cho trên 90% hộ dân trong xã. Tuy nhiên, trước thực trạng các hộ dân trên địa bàn chủ yếu là tận thu, khai thác rừng vầu tự nhiên, nên hiệu quả rất thấp, tính bền vững cho diện tích trồng vầu không đảm bảo, nhanh bị suy thoái. Để phát triển và nâng cao chất lượng, hiệu quả cây vầu trên địa bàn, ĐBP Tam Thanh đã tích cực tham mưu cho UBND xã Tam Lư, Tam Thanh triển khai hiệu quả các giải pháp, cùng chính sách hỗ trợ người dân trồng cây vầu, như hỗ trợ phân bón từ chương trình phục tráng rừng, cũng như chuyển giao khoa học - kỹ thuật mới trong sản xuất. Đến nay, toàn bộ diện tích rừng trên địa bàn phát triển rất tốt. Nhờ đó, người dân trên địa bàn đã tăng thêm thu nhập từ cây vầu, trung bình các hộ trồng vầu trên địa bàn có doanh thu từ 80 - 300 triệu đồng/năm; cây vầu được người dân bán cho các doanh nghiệp làm nguyên liệu sản xuất mây tre đan, bột giấy, đồ trang trí thủ công mỹ nghệ, tăm và vật liệu xây dựng... Hiện mô hình đang được nhân rộng trên địa bàn các xã biên giới đất liền của tỉnh.

Không dừng lại ở việc hỗ trợ kinh tế, BĐBP Thanh Hóa còn tích cực huy động các nguồn lực xã hội hóa để thực hiện các chương trình an sinh xã hội trọng điểm. Bên cạnh đó, các chương trình “Nâng bước em tới trường - con nuôi đồn biên phòng”, “Góc học tập biên cương”, “Thầy giáo quân hàm xanh” đã trở thành biểu tượng sinh động của tình quân dân nơi vùng biên. Gần 100 góc học tập đã được thiết lập; những “Tiết học biên cương” không chỉ dạy chữ mà còn góp phần bồi đắp kiến thức pháp luật, ý thức bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ và tình yêu Tổ quốc cho thế hệ trẻ.

Bà Lương Thị Tuân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tam Chung, cho biết: "Với 33 mô hình BĐBP Thanh Hóa đang triển khai là sự kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, văn hóa với củng cố quốc phòng - an ninh. Mỗi mô hình thành công trực tiếp củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và lực lượng vũ trang, là nền tảng quan trọng để xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển bền vững. Các mô hình giúp dân của BĐBP tỉnh không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ vật chất đơn thuần, mà cao hơn cả là sự đồng hành về tư tưởng. BĐBP đã giúp địa phương giải quyết những vấn đề “nóng” về kinh tế - xã hội ngay từ cơ sở. Khi người dân có cơm ăn, áo mặc, có niềm tin vào cán bộ, họ sẽ là những “tai mắt” tinh tường, cánh tay nối dài giúp giữ vững an ninh biên giới".

Bài và ảnh: Hoàng Lan