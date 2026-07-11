Lưu ý về các quy định mới từ thị trường nhập khẩu

Văn phòng SPS Việt Nam đã tổng hợp 34 thông báo của các thành viên WTO liên quan đến các biện pháp an toàn thực phẩm và kiểm dịch động, thực vật.

34 quy định SPS mới từ các thị trường lớn có thể tác động đến xuất khẩu nông, lâm, thủy sản Việt Nam. Ảnh minh họa

Theo Văn phòng SPS Việt Nam (Văn phòng Thông báo và Điểm hỏi đáp quốc gia về Vệ sinh Dịch tễ và Kiểm dịch động thực vật - Bộ Nông nghiệp và Môi trường), các thông báo tập trung vào việc sửa đổi mức dư lượng tối đa (MRL) đối với thuốc bảo vệ thực vật, quy định kiểm dịch thực vật và yêu cầu nhập khẩu đối với nhiều nhóm hàng nông sản, thực phẩm.

Đáng chú ý, Liên minh châu Âu (EU) ban hành hai dự thảo quy định. Một dự thảo đề xuất sửa đổi mức dư lượng tối đa đối với 8 hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật, gồm azocyclotin, chlorfenapyr, cyhexatin, dicofol, endosulfan, fenarimol, fenpropathrin và profenofos.

Theo đó, EU dự kiến hạ nhiều mức dư lượng xuống ngưỡng giới hạn định lượng do các hoạt chất này chưa từng được phê duyệt hoặc đã bị rút phê duyệt từ trước năm 2008. Quy định áp dụng với nhiều nhóm sản phẩm như trái cây, rau, chè, cà phê, gia vị, ngũ cốc, thịt và các sản phẩm có nguồn gốc động vật.

Dự thảo thứ hai của EU sửa đổi các quy định về kiểm dịch thực vật nhằm ngăn chặn sự xâm nhập và lây lan của một số sinh vật gây hại mới, đồng thời cập nhật yêu cầu kiểm dịch và mã phân loại hàng hóa (CN) đối với một số mặt hàng nhập khẩu.

Theo Văn phòng SPS Việt Nam, doanh nghiệp xuất khẩu nông, lâm, thủy sản cần chủ động theo dõi, cập nhật các quy định mới từ các thị trường nhập khẩu để kịp thời điều chỉnh quy trình sản xuất, kiểm soát dư lượng hóa chất, đáp ứng yêu cầu kiểm dịch và tránh nguy cơ hàng hóa bị từ chối hoặc gián đoạn xuất khẩu.

Theo VTV

Nguồn: https://vtv.vn/luu-y-ve-cac-quy-dinh-moi-tu-thi-truong-nhap-khau-100260710104002929.htm