Lưu học sinh Lào đón Tết cổ truyền Bunpimay tại Trường ĐH Hồng Đức

Tết Bunpimay không chỉ mang ý nghĩa văn hóa truyền thống mà còn góp phần tăng cường hiểu biết, vun đắp tình hữu nghị giữa hai nước Việt - Lào.

Các đại biểu và các em lưu học sinh Lào thực hiện nghi lễ Tết Bunpimay của nước CHDCND Lào.

Sáng 9/4, Trường ĐH Hồng Đức tổ chức Tết Bunpimay cho các lưu học sinh Lào đang học tập, nghiên cứu tại trường.

Tết cổ truyền Bunpimay của Nhân dân các bộ tộc Lào, diễn ra từ ngày 12-16/4 hằng năm, là dịp khởi đầu năm mới, thể hiện đậm nét đời sống văn hóa tinh thần của Nhân dân Lào.

Với các nghi lễ truyền thống như lễ té nước cầu may, lễ buộc chỉ cổ tay, tắm Phật, phóng sinh, chúc phúc ông bà, cha mẹ, Tết Bunpimay gửi gắm ước nguyện về sự thanh sạch, an lành, hạnh phúc và phồn vinh; đồng thời đề cao tinh thần cộng đồng, lòng hiếu kính và sự gắn kết bền chặt giữa con người với con người.

PGS.TS. Ngô Chí Thành, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Hồng Đức và đại diện các đơn vị tặng quà cho lưu học sinh Lào

Trong không khí đầm ấm, hữu nghị và phấn khởi đón Tết cổ truyền Bunpimay, PGS.TS. Ngô Chí Thành, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Hồng Đức đã gửi lời chúc mừng năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, học tập tốt tới các lưu học sinh Lào đang học tập tại trường.

PGS.TS. Ngô Chí Thành, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Hồng Đức phát biểu tại chương trình.

Từ năm 2017 đến nay, Trường ĐH Hồng Đức đã đào tạo hơn 500 cán bộ, sinh viên nước CHDCND Lào ở nhiều bậc học và loại hình đào tạo khác nhau. Nhiều lưu học sinh sau khi tốt nghiệp đã trở về nước, hiện đang đảm nhiệm những vị trí quan trọng trong các cơ quan, đơn vị, địa phương của Lào. Riêng trong năm học 2025-2026, nhà trường đang đào tạo 109 lưu học sinh Lào và đã có 19 lưu học sinh tốt nghiệp ở các hệ đại học, thạc sĩ và liên thông.

Theo Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Hồng Đức Ngô Chí Thành, những kết quả đạt được thể hiện hiệu quả thiết thực của chương trình hợp tác giáo dục và đào tạo giữa tỉnh Thanh Hóa và các địa phương của nước CHDCND Lào, đồng thời khẳng định uy tín, trách nhiệm và những đóng góp tích cực của Trường ĐH Hồng Đức trong công tác đào tạo nguồn nhân lực cho nước bạn Lào.

Em Phoumee, đại diện lưu học sinh lào đang học tập tại Trường ĐH Hồng Đức phát biểu tại chương trình.

Em Phoumee - đại diện lưu học sinh Lào đang học tập tại Trường ĐH Hồng Đức bày tỏ niềm xúc động và cảm ơn sâu sắc đối với sự quan tâm của Ban Giám hiệu nhà trường, các thầy cô giáo đã tạo điều kiện thuận lợi để các sinh viên Lào sinh sống, học tập, nghiên cứu, trau dồi kiến thức, đồng thời thể hiện quyết tâm phấn đấu học tập tốt hơn nữa để giữ gìn, vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước Việt - Lào.

Nghi lễ buộc chỉ cổ tay trong Tết Bunpimay.

Tại chương trình đã diễn ra các hoạt động văn nghệ chào mừng, lễ mừng năm mới theo phong tục của người Lào, múa Lăm Vông, tặng quà chúc Tết các sinh viên Lào.

Linh Hương