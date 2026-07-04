Lương Sơn chuyển đổi số, tạo nền tảng phát triển kinh tế - xã hội

Thời gian qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành công tác chuyển đổi số được cấp ủy, chính quyền xã Lương Sơn (tỉnh Thanh Hóa) quan tâm, triển khai quyết liệt, đồng bộ.

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Lương Sơn tiếp nhận, giải quyết kịp thời TTHC cho người dân, doanh nghiệp.

Trên cơ sở các nghị quyết, chương trình, đề án của Trung ương, của tỉnh về chuyển đổi số, đặc biệt là Nghị quyết 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, UBND xã Lương Sơn đã xây dựng kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Đồng thời thành lập ban chỉ đạo, các tổ giúp việc, phân công nhiệm vụ cho các thành viên theo phương châm “Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả”; triển khai từng bước các chính sách hỗ trợ, khuyến khích đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong các lĩnh vực.

Vừa qua, xã đầu tư xây dựng mới trung tâm phục vụ hành chính công trên diện tích gần 40m2, bố trí 4 quầy làm việc cùng hạ tầng kỹ thuật và trang thiết bị đảm bảo. Đồng thời phân công 5 cán bộ hỗ trợ trung tâm phục vụ công tác tiếp nhận, giải quyết kịp thời thủ tục hành chính (TTHC) của người dân, doanh nghiệp. Trung tâm đã niêm yết 388 TTHC bằng bản giấy có mã QR, 42 TTHC được miễn phí, lệ phí khi thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến. Chị Lê Thị Ngọc, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Lương Sơn cho biết: “Đây là điều kiện thuận lợi để trung tâm thực hiện tốt nhiệm vụ theo dõi thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; giám sát, hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, kiểm soát TTHC và xây dựng chính quyền điện tử, theo dõi ứng dụng công nghệ thông tin tại UBND xã”.

Với sự chủ động, linh hoạt của các cán bộ trung tâm phục vụ hành chính công, hiện nay, 100% hồ sơ được tiếp nhận và xử lý trên hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh. Hồ sơ giải quyết trước hạn và đúng hạn hằng tháng đạt từ 99% trở lên. Anh Trịnh Huy Mão, thôn Minh Quang, xã Lương Sơn phấn khởi cho biết: “Tôi đến Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Lương Sơn để thực hiện thủ tục về đất đai. Các bước khai báo trực tuyến chúng tôi không thành thạo lắm nhưng được cán bộ tư vấn, hỗ trợ, rất gần dân, nhiệt tình, trách nhiệm nên xử lý nhanh chóng. Tôi rất hài lòng”.

Triển khai xây dựng chính quyền số, xã Lương Sơn đã khai thác, sử dụng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, phần mềm, nền tảng ứng dụng dùng chung từ Trung ương đến địa phương đảm bảo thông suốt, hiệu quả, như các phần mềm bảo hiểm xã hội, bảo trợ xã hội, VNeID, hộ tịch, kế toán, Cổng dịch vụ công quốc gia, thuế điện tử, tiêm chủng... Đồng thời thiết lập nền tảng số hỗ trợ chính quyền cấp xã giao tiếp, tương tác và tiếp nhận các ý kiến, phản ánh, kiến nghị của người dân qua kênh zalo OA (Official Account) của UBND; Cổng thông tin điện tử xã Lương Sơn. Bên cạnh đó, xã đã thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng tại tất cả các thôn nhằm tập huấn và hướng dẫn trực tiếp người dân cài đặt, sử dụng các ứng dụng, nền tảng số. Chị Lê Thị Cúc, Tổ trưởng Tổ công nghệ số cộng đồng thôn Ngọc Sơn, xã Lương Sơn tâm sự: “Công việc trong thôn rất nhiều mà tổ chúng tôi chỉ có 5 thành viên nên phải lồng ghép, đan xen nội dung chuyển đổi số với các chương trình khác. Ngoài ra chúng tôi còn thu âm các nội dung tuyên truyền, hướng dẫn để phát lại trên loa truyền thanh thôn nữa. Phấn khởi là bà con theo dõi, tham gia rất hào hứng, tập trung, và từ những nội dung chúng tôi truyền tải, bà con đã sử dụng thành thạo nhiều tiện ích số phục vụ cuộc sống”.

Người dân tộc Thái, Mường tại xã Lương Sơn đã cài đặt và sử dụng thành thạo nền tảng, tiện ích số.

Xác định chuyển đổi số là một trong các giải pháp nền tảng, nhằm thúc đẩy kinh tế số, xã đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng số, hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp, HTX, hộ sản xuất, kinh doanh và người dân quảng bá, kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử, mạng xã hội như Voso; postmark, nongsanthanhhoa, zalo, faccebook... Có tới 50% doanh nghiệp vừa và nhỏ địa phương ứng dụng công nghệ số. Ông Hoàng Trọng Đức, Giám đốc HTX dịch vụ và nuôi ong mật Lương Sơn cho biết: “HTX được thành lập năm 2024, có 17 thành viên. Hiện nay, các thành viên đã phát triển được hơn 1.000 đàn ong. Để hướng tới xây dựng sản phẩm OCOP, HTX đã áp dụng quy trình kiểm soát chặt chẽ, khép kín từ chăm sóc đến thu hoạch. Nhờ vậy, sản phẩm mật ong không chỉ thơm ngon mà còn đảm bảo các tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm. Cùng với đó, thông qua việc quảng bá sản phẩm trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều khách hàng đã tìm đến đặt hàng. Bình quân mỗi năm, HTX cung cấp ra thị trường trên 10 tấn mật ong, cho thu nhập hàng tỷ đồng”.

Đến nay, ước tính thu nhập bình quân đầu người tại Lương Sơn đã đạt khoảng 64 triệu đồng/người/năm, gấp gần 1,7 lần so với năm 2020. Kinh tế phát triển làm động lực để xã phát triển xã hội số. Từ một địa phương đặc biệt khó khăn, xuất phát điểm thấp, đến nay, 100% các nhà trường tại Lương Sơn đã hoàn thiện được mô hình quản trị số, hoạt động số, chuẩn hóa dữ liệu số, kho học liệu số mở, cài đặt các ứng dụng để hỗ trợ giáo viên, phụ huynh cập nhật thông tin, tương tác giữa nhà trường, gia đình và xã hội. Trên 86% dân số từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch thanh toán tại ngân hàng hoặc tổ chức được phép khác. Trên 98% người dân tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử...

Từ những kết quả đạt được, xã Lương Sơn đề ra một số giải pháp trọng tâm để tiếp tục đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, trong đó lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể và là mục tiêu, động lực tham gia vào quá trình chuyển đổi số. Đặc biệt, xã chỉ đạo phát huy hơn nữa vai trò của Tổ công nghệ số cộng đồng, huy động sự tham gia của đoàn viên thanh niên để phát triển các mô hình số trên địa bàn. Qua đó góp phần thực hiện thành công các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Bài và ảnh: Lan Anh