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“Lưng chữ cụ, vú chữ tâm” trông như thế nào? (bài cuối)

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(Baothanhhoa.vn) - Nếu hình dung “vú chữ tâm” là “vú bầu bầu”, “hơi bầu” như cách giảng của các nhà biên soạn từ điển, thì vú nào chẳng thế? Đến như Lê Gia hình dung “vú chữ tâm” thành “vú quả mướp” thì lại càng xa với hình tượng trong câu tục ngữ!

“Lưng chữ cụ, vú chữ tâm” trông như thế nào? (bài cuối)

Nếu hình dung “vú chữ tâm” là “vú bầu bầu”, “hơi bầu” như cách giảng của các nhà biên soạn từ điển, thì vú nào chẳng thế? Đến như Lê Gia hình dung “vú chữ tâm” thành “vú quả mướp” thì lại càng xa với hình tượng trong câu tục ngữ!

“Lưng chữ cụ, vú chữ tâm” trông như thế nào? (bài cuối)

Tiêu chuẩn, quan niệm về cái đẹp có sự thay đổi theo thời gian. Nhưng khó có thể tin rằng một bộ ngực mang hình dáng mơ hồ (“bầu bầu”), hoặc thõng như “vú mướp”, lại kết hợp với một tấm lưng hơi gù để trở thành chuẩn mực sắc đẹp khiến đàn ông bao đời si mê. Chẳng phải “Giã gạo vú chấm đầu chày”, rồi “Mắt thì gián nhấm lại gù lưng tôm” là những hình ảnh ngoa dụ ví với nét thậm xấu (vú mướp, lưng gù) của “Cô gái Sơn Tây yếm thủng tày giần” trong bài thơ khuyết danh đó sao?

Thực ra, “vú chữ tâm” là kiểu vú đẹp. Hai bầu vú đầy đặn, cân đối, hơi ngoảnh sang hai bên; bầu vú chỉ hơi sệ tự nhiên, còn đầu vú hướng chếch lên trên. Nhìn chính diện, hình dáng ấy gợi hai nét ngọa câu đối xứng trong chữ tâm (心).

Tuy dân gian lấy tự hình chữ Hán làm trực quan so sánh, nhưng hiện chúng tôi chưa tìm thấy yếu tố gốc Hán, hoặc một dị bản gốc Hán nào liên quan đến tục ngữ “Lưng chữ cụ, vú chữ tâm”. Đây có lẽ là một kiểu đúc kết kinh nghiệm nhân tướng học dân gian theo cách riêng của người Việt: Một tấm lưng thẳng, cân đối (phía sau, trông như chữ “cụ” 具), đi đôi và tương xứng với một bộ ngực săn chắc, đầy đặn (hình dáng như chữ “tâm” 心). Sự kết hợp giữa một tấm lưng như chữ cụ với một bộ ngực như chữ tâm tạo nên hình thể cân đối, hài hòa mà dân gian coi là chuẩn mực vẻ đẹp nữ giới. Đó chính là nét đẹp mà dân gian còn gọi là “Lưng eo vú đảnh”: “Dư bậc nữ trung, vốn người lịch sự/ Lưng eo vú đảnh, ngọc chuốt vàng trau/ Má phấn răng đen, miệng cười hoa nở” (trích Từ điển thành ngữ và tục ngữ Việt Nam - Nhóm Vũ Dung). Phải phục dân gian khi dùng chữ “đảnh” trong “vú đảnh” - một từ có thể nói là dùng riêng để miêu tả vẻ đẹp của bộ ngực - chỉ sự săn chắc, đầy đặn mà có độ nẩy của bầu vú mang vẻ đẹp thanh tân, đầy sức sống. Bởi vậy, không có gì đáng ngạc nhiên khi dân gian thường xem những cô gái có “lưng chữ cụ, vú chữ tâm” là khỏe mạnh, mắn đẻ, khéo nuôi con, nên được người đời ca ngợi và kén chọn làm vợ, làm dâu.

Vậy, vì sao lại có sự hiểu sai lệch về câu tục ngữ “Lưng chữ cụ, vú chữ tâm” như vậy?

Có lẽ do chữ “cụ” 具 (trong “cụ thể”) đồng âm với “cụ” (trong “cụ già”), nên người ta liên tưởng đến tấm lưng còng, lưng gù, rồi giải thích “lưng chữ cụ” = “lưng hơi gù”. Nhưng xét tự hình thì chữ “cụ” 具 lại không hề mang dáng “gù”. Từ đó người ta lại tiếp tục điều chỉnh văn bản câu tục ngữ cho hợp với cách giải thích. Và hàng loạt các “dị bản” theo kiểu võ đoán đã ra đời: “Lưng chữ NGŨ, vú chữ tâm”, “Lưng chữ THÚ, vú chữ tâm”, “Lưng chữ CÚ, vú chữ tâm”, “Lưng chữ VỤ, vú chữ tâm”. Thậm chí là sáng tác hẳn một dị bản mô tả trực diện: “Lưng GÙ chữ cụ, vú LỒI chữ tâm”, để hợp lý hóa cho cách giải thích sai lầm; biến tấm lưng thẳng, cân đối theo tiêu chuẩn cái đẹp của người phụ nữ thành tấm lưng gù của người kém may mắn về hình thể. Thế là vòng ngụy chứng đã đi theo hướng từ chỗ hiểu sai → chỉnh văn bản → tạo dị bản mới → lại dùng dị bản chứng minh cho cách hiểu sai.

KẾT LUẬN: Bản chính xác của tục ngữ là “Lưng chữ cụ, vú chữ tâm”. “Lưng chữ cụ” là tấm LƯNG THẲNG, CÂN ĐỐI, khi ngồi giống như hình chữ “cụ” 具. Đây có thể xem là câu tục ngữ đúc kết kinh nghiệm về “tướng lưng” (bối tướng 背相) và “tướng vú” (nhũ tướng 乳相) của nữ giới. Theo đó phụ nữ đẹp phải có thân hình khỏe mạnh, cân đối, lưng thẳng, vai và eo lưng nở nang; bộ ngực săn chắc, căng đầy. Đây chính là hình mẫu phụ nữ đẹp theo quan niệm dân gian: thân hình khỏe mạnh, cân đối, được xem là biểu hiện của sức sống, khả năng sinh sản và nuôi con.

Hoàng Tuấn Công (CTV)

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    “Lưng chữ cụ, vú chữ tâm” trông như thế nào? (Bài 2)

    Trong bài kỳ trước, chúng tôi đã dẫn ra 4 dị bản và 7 cách hiểu về câu tục ngữ “Lưng chữ cụ, vú chữ tâm”. Đại ý, theo cách giải thích ấy, các cô gái “Lưng chữ cụ/vụ/ngũ/thú, vú chữ tâm” chẳng có gì đặc biệt ngoài cái lưng hơi gù và cặp vú “bầu bầu”, “hơi bầu” hoặc “vú mướp”, mắn đẻ, khéo nuôi con.

  • “Lưng chữ cụ, vú chữ tâm” trông như thế nào? (bài cuối)
    “Lưng chữ cụ vú chữ tâm” trông như thế nào? (Bài 1)

    Trong tiểu thuyết Đứa con của thần linh (NXB Hội Nhà văn, 2009), Nhà văn Trần Quang Vinh viết: “Ngày ấy bà được khen là cô gái đẹp nhất làng, (...) những chuẩn mực thể hiện khả năng sinh con đàn cháu đống của người đàn bà như thắt đáy lưng ong, lưng chữ cụ vú chữ tâm cũng hội tụ ở người con gái ấy”.

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#Lê Gia #Khỏe mạnh #Sơn Tây #Vẻ đẹp #Phụ nữ đẹp #Nuôi con #Nữ giới #mướp #Người việt #Thân

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