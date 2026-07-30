Giữ an toàn du lịch đường thủy

Liên tiếp các vụ tai nạn đường thủy xảy ra tại một số điểm du lịch trên toàn quốc những ngày gần đây không chỉ là hồi chuông cảnh báo về công tác quản lý mà cũng đặt ra cho nhiều địa phương, trong đó có tỉnh Thanh Hóa cần phải tăng cường các biện pháp siết chặt kiểm soát phương tiện thủy tham gia dịch vụ du lịch trên địa bàn.

Tàu du lịch của Trung tâm Phát triển du lịch sông Mã chở khách tham quan trên sông Mã.

Trung tâm Phát triển du lịch sông Mã là đơn vị đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa tham gia hoạt động tour du lịch đường thủy. Hiện nay trung tâm đang có 2 tàu vận chuyển hành khách lên tới 80 người/1 tàu.

Xác định đảm bảo an toàn cho du khách chính là hoạt động sống còn của trung tâm, vì vậy thuyền trưởng và nhân viên phục vụ trên tàu luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm vận chuyển hành khách, tuyệt đối không chủ quan, đảm bảo an toàn cho du khách từ khi lên tàu cho đến kết thúc chuyến hành trình.

“Bên cạnh theo dõi diễn biến thời tiết, một yêu cầu bắt buộc đối với chúng tôi trước khi khởi hành sẽ phải kiểm tra máy móc, trang thiết bị đề phòng gặp sự cố về kỹ thuật; kèm theo đó, hệ thống phao cứu sinh, dụng cụ nổi luôn đặt tại vị trí thuận lợi cho du khách. Khi hành khách lên tàu sẽ thực hiện kiểm soát số lượng, tuyệt đối không chở quá số người cho phép, dù chỉ là một người”. Thuyền trưởng tàu du lịch mang số hiệu TH-1186, ông Nguyễn Thanh Hải chia sẻ.

Hiện nay, Trung tâm Bảo tồn, Phát triển sinh vật và Dịch vụ môi trường rừng (thuộc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Bến En) đang có 8 ca nô và 1 tàu loại 40 chỗ chuyên khai thác hoạt động du lịch trên hồ Sông Mực. Vào cao điểm mùa du lịch, có ngày nơi đây đón gần 1.000 du khách đến tham quan.

Anh Lê Sỹ Ba, nhân viên Trung tâm Bảo tồn, Phát triển sinh vật và Dịch vụ môi trường rừng được phân công điều khiển ca nô phục vụ du lịch trên hồ Sông Mực, cho biết: "Bản thân được đơn vị quán triệt nâng cao tinh thần, trách nhiệm phục vụ, bảo đảm an toàn của hành khách là ưu tiên hàng đầu. Vì vậy, trước mỗi chuyến xuất bến, cùng với kiểm tra hoạt động máy và sắp xếp đúng số lượng người đúng với giấy đăng ký, chúng tôi thường xuyên nhắc nhở hành khách khi lên, xuống tàu trật tự và phải mặc áo phao hoặc sử dụng dụng cụ nổi. Những trường hợp không thực hiện quy định mặc áo phao sẽ cương quyết từ chối không phục vụ”.

“Khi mới đến đây, thấy sông nước mênh mông tôi cũng hơi lo. Nhưng sau khi được cán bộ của trung tâm hướng dẫn du khách thực hiện nghiêm ngặt quy trình an toàn trước khi xuất phát thì bản thân đã yên tâm trải nghiệm hoạt động du lịch tại đây”, anh Nguyễn Lê Hoàng, một du khách tham quan du lịch tại hồ Sông Mực chia sẻ.

Hiện nay, Thanh Hóa có 102km đường bờ biển và 23 tuyến đường thủy nội địa đã được công bố, đưa vào khai thác. Trước nhu cầu về phát triển hoạt động du lịch bằng đường thủy của du khách ngày càng gia tăng, thời gian qua, Sở Xây dựng Thanh Hóa, Cảng vụ Hàng hải Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh đã phối hợp triển khai đồng bộ giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy, siết chặt quản lý phương tiện thủy tham gia hoạt động du lịch, phòng ngừa rủi ro, tai nạn đường thủy.

Trung tá Nguyễn Văn Quỳnh, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Đường thủy, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết: “Nếu trên đường bộ, một vụ tai nạn thường chỉ liên quan đến một vài phương tiện, còn ở đường thủy lại liên quan đến rất nhiều người, nhất là các tàu du lịch. Chỉ một sơ suất, sự cố nhỏ cũng có thể đe dọa tính mạng của hàng chục hành khách. Vì vậy, chúng tôi thường xuyên phối hợp với các đơn vị liên quan, tổ chức các đợt tuyên truyền cho doanh nghiệp, người điều khiển phương tiện thủy nâng cao trách nhiệm, tuyệt đối không được chủ quan, duy trì các biện pháp đảm bảo an toàn cho du khách. Đồng thời, siết chặt kiểm tra các quy định hoạt động đường thủy như: đăng ký, đăng kiểm, chứng chỉ chuyên môn người lái phương tiện thủy nội địa, việc trang bị dụng cụ cứu sinh trên tàu. Những đơn vị không đáp ứng các điều kiện theo quy định sẽ đình chỉ hoạt động, yêu cầu khắc phục xong mới được cho tiếp tục hoạt động trở lại. Đặc biệt, vào những thời điểm thời tiết xấu, mưa bão chúng tôi sẽ tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn các vi phạm hoạt động du lịch đường thủy, không để nguy cơ trở thành tai nạn".

Bài và ảnh: Khánh Huyền