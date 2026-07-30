Thanh niên với mùa hè xanh 2026

Mùa hè không chỉ là khoảng thời gian nghỉ ngơi sau một năm học tập, lao động miệt mài mà còn là mùa của những bước chân tình nguyện, của màu áo xanh thanh niên tỏa sáng trên khắp các miền quê xứ Thanh. Năm 2026, các chiến dịch như “Thanh niên tình nguyện hè”, “Mùa hè xanh”... tiếp tục được tuổi trẻ Thanh Hóa triển khai sôi nổi với nhiều hoạt động thiết thực, hướng về cộng đồng, góp phần chăm lo thiếu nhi, bảo vệ môi trường, hỗ trợ người dân vùng khó khăn và lan tỏa tinh thần nhân ái trong xã hội.

Hoạt động “Đổi giấy lấy cây” của sinh viên tình nguyện Phân hiệu Đại học Y Hà Nội góp phần lan tỏa lối sống xanh và ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng.

Ngay từ đầu tháng 6, không khí của Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2026 đã lan tỏa mạnh mẽ tại nhiều địa phương trong tỉnh. Tại phường Đông Quang, ban chỉ đạo hoạt động hè đã công bố quyết định thành lập ban chỉ đạo hoạt động hè năm 2026; triển khai kế hoạch hoạt động hè và kế hoạch tổ chức hội trại hè thanh, thiếu nhi với nhiều nội dung phong phú, thiết thực. Cùng với đó, Ban Thường vụ Đoàn phường phát động ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026, kêu gọi đoàn viên, thanh niên phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng, tham gia các công trình, phần việc thanh niên góp phần xây dựng địa phương ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Bà Nguyễn Thị Thu Huyền, Phó Chủ tịch UBND phường, Trưởng Ban Chỉ đạo hoạt động hè phường Đông Quang nhấn mạnh: "Chúng tôi đề cao vai trò của công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; đồng thời đề nghị các cấp, các ngành, các tổ dân phố và gia đình quan tâm tạo điều kiện để thanh, thiếu nhi được học tập, rèn luyện, phát triển toàn diện trong môi trường an toàn, thân thiện. Theo kế hoạch, hoạt động hè năm 2026 tại Đông Quang diễn ra từ nay đến hết tháng 8 với chủ đề “Trẻ em Đông Quang hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số”.

Theo kế hoạch, 100% khu dân cư tại phường Đông Quang tổ chức các hoạt động hè dành cho thiếu nhi; đồng thời triển khai nhiều chương trình tuyên truyền về Luật Trẻ em, phòng chống đuối nước, phòng chống xâm hại trẻ em, kỹ năng tham gia môi trường mạng an toàn và các hoạt động giáo dục kỹ năng sống. Đặc biệt, lớp dạy bơi miễn phí dành cho thiếu nhi được tổ chức trong tháng 6 là một trong những hoạt động thiết thực nhằm giảm thiểu tai nạn đuối nước trong dịp hè. Song song với đó, lực lượng đoàn viên, thanh niên còn tham gia tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích, kỹ năng sơ cứu và kỹ năng ứng phó với các tình huống khẩn cấp cho trẻ em. Nhiều chương trình chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn cũng được triển khai thông qua việc vận động nguồn lực xã hội hóa, trao học bổng, tặng quà và xây dựng các công trình vui chơi dành cho thiếu nhi. Các mô hình “Khu vui chơi thanh, thiếu nhi”, “Nhà khăn quàng đỏ”, “Hội đồng trẻ em” tiếp tục được duy trì và phát huy hiệu quả trong việc tạo môi trường phát triển toàn diện cho trẻ em.

Đối với Đội thanh niên tình nguyện của Phân hiệu Đại học Y Hà Nội thì mùa hè xanh 2026 là tinh thần hướng về cộng đồng thông qua các hoạt động an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe Nhân dân và hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn. Tiêu biểu là chương trình “Mùa hè xanh 2026 – Nắng gọi bước chân xanh” với mục tiêu chăm sóc sức khỏe cộng đồng tại các xã miền núi còn nhiều khó khăn. Các đội hình tình nguyện sẽ tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân; đồng thời tuyên truyền kiến thức y tế, hướng dẫn các biện pháp phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe cho gia đình.

Không chỉ hỗ trợ về y tế, chương trình còn hướng tới công tác an sinh xã hội thông qua hội chợ nhân đạo, trao quà cho các gia đình khó khăn và học sinh nghèo vượt khó học giỏi. Trong khuôn khổ mùa hè xanh 2026, Đội sinh viên tình nguyện Phân hiệu Đại học Y Hà Nội cũng đã tổ chức hoạt động “Đổi giấy lấy cây” tại Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội và các trường THCS, THPT trên địa bàn tỉnh trong tháng 5 vừa qua. Sinh viên Nguyễn Việt Tùng, Đội trưởng Đội sinh viên tình nguyện Phân hiệu Đại học Y Hà Nội, cho biết: “Mỗi chậu cây là kết tinh của những tờ giấy cũ được hồi sinh, là minh chứng cho việc một hành động nhỏ cũng có thể tạo nên những giá trị lớn. Thông qua chương trình, đội sinh viên tình nguyện mong muốn góp phần nâng cao ý thức cộng đồng về phân loại rác thải, tái sử dụng tài nguyên và xây dựng lối sống xanh, thân thiện với môi trường. Đây cũng là một trong những hoạt động thu hút được đông đảo học sinh, sinh viên tham gia, tạo sức lan tỏa tích cực trong xã hội”.

Nhìn từ những hoạt động đã, đang diễn ra trên địa bàn tỉnh, có thể thấy mùa hè xanh 2026 đang tiếp tục viết nên những câu chuyện đẹp của tuổi trẻ xứ Thanh. Đó là những bước chân tình nguyện không quản ngại nắng mưa, là những giọt mồ hôi trên các công trình cộng đồng, là những nụ cười của trẻ em khi được vui chơi trong môi trường an toàn, là những chậu cây xanh được hồi sinh từ giấy vụn. Tất cả đã tạo nên một mùa hè đầy ý nghĩa, nơi tinh thần cống hiến của tuổi trẻ được lan tỏa mạnh mẽ.

Bài và ảnh: Phương Đỗ