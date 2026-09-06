Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố tấn công 6 tàu biển để trả đũa Mỹ

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 5/9 tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào 3 tàu chở dầu tại eo biển Hormuz cùng 3 tàu khác có liên quan đến Mỹ ở các khu vực lân cận. Đây được xem là động thái đáp trả trực tiếp sau các cuộc tấn công của phía Mỹ nhằm vào các tàu chở dầu của Tehran diễn ra trước đó cùng ngày.

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Iran tấn công 6 tàu, trong đó có 3 tàu dầu tại eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu chiến lược của thế giới. Ảnh: The New Indian Express.

Theo thông cáo chính thức đăng tải trên cổng thông tin Sepah News của IRGC, 3 tàu chở dầu bị trúng đạn tại eo biển Hormuz do di chuyển qua các tuyến đường “chưa được cấp phép”.

Bên cạnh đó, IRGC cũng phát đi đòn cảnh báo đanh thép, yêu cầu mọi tàu thuyền hoạt động tại Vịnh Ba Tư và khu vực lân cận eo biển Hormuz không tuân theo sự điều hướng của lực lượng Mỹ, đồng thời chấm dứt các lộ trình khả nghi qua những tuyến đường chưa được cấp phép để tránh rủi ro bị tập kích.

Trước đó, truyền thông nhà nước Iran (IRIB) đưa ra thông báo 3 tàu chở dầu của nước này đã bị lực lượng quân sự Mỹ tập kích tại khu vực ngoài khơi bờ biển phía Nam Iran.

Phản ứng trước chuỗi căng thẳng leo thang, Trung tá Ebrahim Zolfaqari, người phát ngôn của cơ quan này cảnh báo quân đội Mỹ rằng các lực lượng vũ trang Iran sẽ giáng những đòn “nghiêm trọng và trên phạm vi rộng hơn” vào các tàu chiến Mỹ nếu Washington tiếp tục các hành động gây hấn trong khu vực.

Sau các đợt không kích của Mỹ và Israel, Iran đã siết chặt kiểm soát qua eo biển Hormuz. Ảnh: The Guardian.

Ông Zolfaghari nhấn mạnh, nếu các hành vi cản trở, gây mất an ninh đối với tàu thuyền Iran và lệnh phong tỏa hải quân không dừng lại, lực lượng vũ trang Iran sẽ gia tăng cường độ đáp trả nhằm vào các tàu quân sự Mỹ trong khu vực, đồng thời không loại trừ khả năng mở rộng quy mô các cuộc tập kích.

Tình hình an ninh hàng hải tại khu vực diễn biến đặc biệt phức tạp kể từ cuối tháng 2/2026. Sau các đợt không kích phối hợp giữa Mỹ và Israel, Iran đã siết chặt kiểm soát qua eo biển Hormuz, cấm toàn bộ tàu thuyền liên quan đến Mỹ hoặc Israel. Đáp lại, phía Mỹ đã áp đặt lệnh phong tỏa hải quân đối với các tàu di chuyển đến hoặc rời khỏi các cảng biển của Iran.

Thanh Giang

Nguồn: Xinhua.