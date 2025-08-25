Lực lượng CSGT căng mình trong bão, bảo đảm an toàn giao thông cho người dân

Do ảnh hưởng của cơn bão số 5, trong ngày 25/8, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa xuất hiện gió giật mạnh kèm mưa lớn kéo dài, phạm vi ảnh hưởng rộng. Trên một số một số tuyến giao thông trọng điểm bị ngập nước, nhiều cây xanh bật gốc, gãy đổ chắn ngang lòng đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, gây khó khăn cho việc đi lại của Nhân dân...

Trước tình hình trên, để bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an Thanh Hóa đã nhanh chóng triển khai nhiều biện pháp ứng phó. Trong đó, đơn vị đã huy động lực lượng tiến hành rà soát, đánh giá các điểm thường xảy ra ngập lụt, khu vực có nguy cơ sạt lở sạt lở để chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng có mặt để phối hợp xử lý kịp thời.

Lực lượng Cảnh sát giao thông xử lý cây xanh đổ chắn ngang đường.

Ngay khi trên địa bàn bắt đầu có mưa to, gió giật mạnh, lực lượng Cảnh sát giao thông đã huy động 100% quân số, bố trí nhiều tổ công tác liên tục tuần tra trên các tuyến, địa bàn trọng điểm đề vừa tuyên truyền, nhắc nhở, cảnh báo người tham gia giao thông chú ý quan sát, nhanh chóng di chuyển ra khỏi các khu vực nguy hiểm; vừa kịp thời phát hiện, sử dụng các dụng cụ cưa, máy cắt, dụng cụ chuyên dụng để xử lý, khắc phục ngay các sự cố như: cây xanh, cột điện, biển quảng cáo gãy, đổ chắn ngang đường gây ách tắc, cản trở giao thông; cắm biển cảnh báo tại các điểm ngập, lụt, các điểm có nguy cơ bị sạt lở và phân công cán bộ, chiến sĩ thường trực, ứng trực tại chốt chặn để ngăn ngừa tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Phân luồng, hướng dẫn giao thông, cũng như hỗ trợ người dân khi gặp khó khăn do bão gây ra.

Phối hợp với lực lượng chức năng tại cơ sở chốt chặn, đặt biển cảnh báo các điểm bị ngập và có nguy cơ bị sạt lở.

Quá trình tuần tra thực hiện nhiệm vụ, lực lượng Cảnh sát giao thông đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng phục vụ Nhân dân. Chính nhờ sự chủ động trong công tác chuẩn bị, sự kịp thời trong triển khai nhiệm vụ, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an Thanh Hóa đã góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa bão gây ra, đồng thời giữ cho giao thông trên địa bàn tỉnh luôn thuận lợi, thông suốt.

Phạm Hòa (CTV)