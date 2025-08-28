Lực lượng Công an vượt núi, băng rừng tiếp tế lương thực, thực phẩm cho 520 hộ dân bị cô lập

Đến 14h ngày 28/8, lực lượng cứu hộ, cứu nạn Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiếp cận được xã miền núi Yên Nhân - nơi có 520 hộ dân ở các bản vùng cao bị cô lập hoàn toàn do ảnh hưởng của bão số 5. Hơn 1 tấn lương thực, thực phẩm thiết yếu đã được vận chuyển, trao tận tay người dân.

Lực lượng Công an Thanh Hóa trực tiếp vận chuyển lương thực, thực phẩm vào cứu trợ Nhân dân xã Yên Nhân.

Theo thông tin từ UBND xã Yên Nhân, mưa lớn kéo dài do hoàn lưu bão số 5 đã gây sạt lở nghiêm trọng tại hàng chục điểm trên địa bàn. Trong đó, bản Lửa, bản Chiềng và bản Mô hiện vẫn bị chia cắt hoàn toàn. Ngoài ra, toàn xã vẫn mất điện và không có sóng điện thoại, khiến công tác liên lạc và cứu trợ gặp nhiều khó khăn.

Trước tình hình khẩn cấp, lực lượng Công an Thanh Hóa đã huy động cán bộ, chiến sĩ vận chuyển hơn 1 tấn hàng cứu trợ gồm: bánh mì, thịt hộp, xúc xích, lương khô, nước uống... vượt hàng chục kilomet đường rừng, lội suối để tiếp cận các bản bị cô lập và kịp thời cứu trợ cho bà con.

Theo Ban Quản lý bảo trì công trình giao thông và điều hành hoạt động vận tải hành khách công cộng Thanh Hóa, đơn vị đã tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị tăng ca xuyên đêm để san gạt, thu dọn đất đá sạt lở, khắc phục những vị trí hư hỏng, bảo đảm giao thông thông suốt vận chuyển hàng cứu hộ đến với người dân.

Với sự nỗ lực của cán bộ, công nhân, đến 10h ngày 28/8, đơn vị đã thu dọn đất đá, sa bồi rãnh, sa bồi mặt đường tại khoảng 20 vị trí sạt lở với khối lượng hàng chục nghìn m3, các phương tiện giao thông đã lên được trung tâm UBND xã Yên Nhân.

Tuy nhiên, tuyến đường từ trung tâm xã vào bản Lửa, bản Chiềng và bản Mô vẫn rất khó khăn. Lực lượng cứu hộ phải chia làm 3 mũi, di chuyển bộ và lội suối để vận chuyển lương thực vào vùng cô lập.

Lương thực, thực phẩm thiết yếu đã được vận chuyển, trao tận tay người dân.

Ông Quách Thế Thuận, Chủ tịch UBND xã Yên Nhân cho biết: Toàn xã có 520 hộ dân bị cô lập, 21 ngôi nhà bị hư hỏng, trong đó nhiều nhà bị thiệt hại nặng. Chính quyền địa phương cùng lực lượng Công an xã đã tổ chức di dời 83 hộ dân ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét đến nơi an toàn.

Hiện công tác cứu hộ, cứu trợ tại xã Yên Nhân vẫn đang được khẩn trương triển khai với tinh thần không để người dân bị đói, khát, thiếu lương thực, thực phẩm. Lực lượng Công an Thanh Hóa đang phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để tiếp tục tiếp tế, hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống sau thiên tai.

Thái Thanh (CTV)