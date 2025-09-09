Luận Thành nỗ lực thực hiện tiêu chí môi trường

Tiêu chí môi trường đóng vai trò quan trọng, góp phần làm thay đổi bộ mặt làng quê, tạo cảnh quan nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp. Từ ý nghĩa đó, xã Luận Thành đã có nhiều giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả tiêu chí môi trường trong XDNTM nâng cao.

Một góc khu dân cư thôn Quyết Thắng, xã Luận Thành.

Đến thôn Thống Nhất những ngày này, cảm nhận về một vùng quê đáng sống đang dần hiện hữu. Trên một số tuyến đường chính của thôn, những chậu hoa mười giờ, hoa giấy nở rộ khoe sắc được đặt 2 bên đường càng tôn thêm vẻ đẹp yên bình nơi miền sơn cước. Ông Cầm Bá Thanh, trưởng thôn Thống Nhất phấn khởi cho biết: Thôn đã được công nhận NTM năm 2016 và trong lộ trình sẽ phấn đấu về đích NTM nâng cao trong năm 2026. Thời điểm này, các tiêu chí NTM nâng cao được thôn thực hiện đạt khoảng 70 - 80%.

Để duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí, trong đó có tiêu chí môi trường, ngoài ký hợp đồng với Công ty CP Môi trường Lam Sơn thu gom rác thải sinh hoạt của các hộ gia đình, thôn Thống Nhất còn triển khai phong trào dọn vệ sinh trong khu dân cư. Hàng tuần, vào chiều thứ 7, phong trào tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm do các tổ chức đoàn thể phát động thu hút được đông đảo người dân trong thôn tham gia. Nhờ đó, đường làng, ngõ xóm lúc nào cũng phong quang, sạch sẽ. Việc trồng hoa, cây bóng mát dọc 2 bên đường nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của Nhân dân trong thôn. Đến nay, các trục đường thôn, Nhân dân trồng đường hoa và cây bóng mát đạt tỷ lệ trên 60%. Hướng đến xây dựng môi trường nông thôn “sáng - xanh - sạch - đẹp”, hệ thống điện chiếu sáng của thôn đã được lắp đặt trên một số trục chính đạt khoảng 20%.

Ngoài thôn Thống Nhất, nhiều thôn như: Quyết Tiến, Quyết Thắng, Trung Nam... người dân đã ý thức được việc giữ gìn vệ sinh chung nên đường làng, ngõ xóm luôn sạch sẽ.

Được biết, trước khi sáp nhập cả 2 xã Xuân Cao và Luận Thành đều đã về đích xã NTM. Vì vậy, để hoàn thành các tiêu chí NTM nâng cao, trong đó có tiêu chí môi trường, ngay sau khi ổn định tổ chức bộ máy mới, xã Luận Thành đã tập trung chỉnh trang môi trường nông thôn theo hướng sáng - xanh - sạch - đẹp. Chủ tịch UBND xã Luận Thành, Ngô Văn Tường cho biết: “Xác định tiêu chí môi trường là tiêu chí khó thực hiện trong bộ tiêu chí XDNTM nên địa phương đã tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân trong việc tham gia xây dựng môi trường khu dân cư, hướng tới không gian môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp... Đồng thời, chỉ đạo các tổ chức, đoàn thể như hội cựu chiến binh, hội phụ nữ, đoàn thanh niên là lực lượng nòng cốt tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng như: “Ngày Môi trường thế giới”, “Giờ trái đất”, “Tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường”, Chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn”...

Thông qua các hoạt động này, các tổ chức, đoàn thể đã tổ chức cho hội viên, đoàn viên dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm vào các ngày nhất định trong tuần, trong tháng. Việc thu gom, xử lý rác thải tập trung đã được 100% các thôn ký hợp đồng với đơn vị thu gom, với tỷ lệ thu gom đạt trên 60%. Số còn lại chưa thu gom tập trung phần lớn do các hộ ở rải rác, đường đi lại khó khăn nên xe vận chuyển rác không thể vào được. Đối với những hộ này, xã tuyên truyền, vận động họ xử lý rác thải bằng hình thức đốt hoặc đào hố chôn ngay tại vườn và đa số các hộ đã chấp hành nên không còn tình trạng vứt rác bừa bãi ra đường. Phong trào trồng hoa, cây bóng mát dọc ven đường nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của Nhân dân. Đến nay, các trục đường xã, một số tuyến đường thôn được Nhân dân trồng hoa và cây bóng mát đạt tỷ lệ trên 70%.

Ông Ngô Văn Tường, Chủ tịch UBND xã Luận Thành cho biết thêm: Để thực hiện tiêu chí môi trường, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I (nhiệm kỳ 2025-2030) đã đặt ra các chỉ tiêu thực hiện như đến năm 2030 trên địa bàn xã có 100% hộ sử dụng nước hợp vệ sinh; 53% số hộ sử dụng nước sạch theo tiêu chuẩn Bộ Y tế và 95% chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý trên các trục đường chính của xã, thôn... Góp phần thực hiện mục tiêu này, ngoài tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chỉnh trang cảnh quan, đảm bảo vệ sinh môi trường trong khu vực dân cư, xã sẽ huy động tối đa nguồn lực; tranh thủ ngoại lực cùng với người dân thực hiện các mục tiêu này, phấn đấu đến năm 2035, xã Luận Thành hoàn thành 19/19 tiêu chí để về đích xã NTM nâng cao.

Bài và ảnh: Minh Lý