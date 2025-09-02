Luận Thành công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động

Ngay sau khi kiện toàn tổ chức bộ máy, UBND xã Luận Thành đã chủ động xây dựng, ban hành kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng. Trong đó, chú trọng tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động, vừa góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, vừa phòng ngừa từ sớm, từ xa tham nhũng, tiêu cực.

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Luận Thành tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính của người dân và doanh nghiệp.

Thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, xã Luận Thành được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích, quy mô dân số của các xã: Luận Thành, Xuân Cao và một phần xã Luận Khê, thuộc huyện Thường Xuân cũ. Sau sắp xếp, diện tích tự nhiên của xã là 73,48km2, quy mô dân số 16.090 người.

Có lợi thế đường Hồ Chí Minh đi qua, song là xã miền núi, trình độ dân trí chưa đồng đều, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, do vậy ngoài nhanh chóng triển khai có hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xã Luận Thành đã ưu tiên chỉ đạo vận hành thông suốt trung tâm phục vụ hành chính công. Toàn bộ thủ tục hành chính được giải quyết trên môi trường mạng, vừa tiết kiệm thời gian, chi phí của tổ chức, cá nhân, vừa đảm bảo công khai, minh bạch, hạn chế tối đa tình trạng quan liêu, nhũng nhiễu của cán bộ, công chức.

Trong hoạt động, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Luận Thành đã niêm yết công khai quy trình, danh mục, thời gian giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, phí và lệ phí ở vị trí người dân dễ nhìn, dễ tiếp cận. Đồng thời công khai số điện thoại đường dây “nóng” của giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công, Chủ tịch UBND xã để người dân được biết và phản ánh tinh thần, thái độ, tiến độ giải quyết thủ tục hành chính của cán bộ, công chức.

Cùng với việc công khai, minh bạch trong hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công, xã Luận Thành đã thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động giải quyết thủ tục hành chính. Yêu cầu cán bộ, công chức tăng cường trách nhiệm trong thực thi công vụ, không gây phiền hà, sách nhiễu, tập trung giải quyết thủ tục đúng hạn và trước hạn cho người dân. Từ ngày 1/7 đến 30/8, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Luận Thành đã tiếp nhận 887 hồ sơ thủ tục hành chính của người dân và doanh nghiệp. Xã đã hoàn thành giải quyết 846 hồ sơ giải quyết trước hạn, số hồ sơ còn lại đều đang trong quá trình giải quyết theo hạn định.

Ông Ngô Văn Tường, Chủ tịch UBND xã Luận Thành, cho biết: Xác định công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, liên tục và lâu dài, ngay sau khi đi vào vận hành, UBND xã đã chủ động xây dựng, ban hành và yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc, cán bộ, công chức, người lao động thực hiện nghiêm quy định công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động. Đồng thời thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện ở cơ sở. Qua đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, nhất là ở các lĩnh vực nhạy cảm, phòng ngừa từ sớm, từ xa tham nhũng, tiêu cực.

Theo đó, UBND xã Luận Thành đã công khai các chính sách, pháp luật liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức, người lao động, như: Chế độ lương, thưởng; thời gian làm việc và các chế độ phúc lợi xã hội. Đồng thời yêu cầu các phòng, cơ quan, đơn vị trực thuộc khẩn trương xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ và định mức tiêu chuẩn trang thiết bị, phương tiện làm việc... Qua kiểm tra, giám sát của UBND xã, đến nay, các cơ quan, đơn vị trực thuộc đã ban hành các quy chế và công khai minh bạch cho toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị được biết, giám sát. Việc xây dựng các quy chế cũng được tiến hành theo trình tự của pháp luật và được bàn bạc công khai, dân chủ.

Bên cạnh đó, ngay sau khi đi vào hoạt động, UBND xã Luận Thành đã nhanh chóng ban hành quy chế, định kỳ tiếp công dân theo luật định. Đồng thời quan tâm giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Tính từ khi đi vào vận hành chính quyền địa phương 2 cấp đến nay, xã đã tiếp gần 20 lượt công dân, tiếp nhận 13 ý kiến, đơn, thư kiến nghị, phản ánh. Đến nay, toàn bộ ý kiến phản ánh, kiến nghị đều đã được giải quyết theo quy định của pháp luật...

Bài và ảnh: Đồng Thành