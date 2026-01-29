Lời hiệu triệu cho hành trình mới của nội lực, đoàn kết, khát vọng phát triển

Kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/1/1941-28/1/2026), tối 28/1, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cao Bằng, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp thực hiện chương trình cầu truyền hình đặc biệt “Hai tay xây dựng một sơn hà”.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà”, điểm cầu Cao Bằng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chương trình không chỉ là sự kiện tri ân lịch sử, mà còn mang ý nghĩa chính trị-tư tưởng sâu sắc; là dịp để tái kết nối mạch nguồn lịch sử, tôn vinh giá trị lịch sử căn cứ địa Cao Bằng, khẳng định tầm vóc, giá trị trường tồn của sự kiện Bác Hồ trở về Tổ quốc trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam sau hơn 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, từ đó tạo sức lan tỏa sâu rộng trong nhân dân và bạn bè quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự tại điểm cầu Km0 Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó, Cao Bằng.

Cùng dự có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư: Phan Diễn, Trần Quốc Vượng; đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Phan Thăng An, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng.

Dự tại điểm cầu Thành phố Hồ Chí Minh có các đồng chí: Chủ tịch nước Lương Cường; nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh; Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Chủ tịch nước Lương Cường và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” tại điểm cầu Bến Nhà Rồng, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Tại điểm cầu Thủ đô Hà Nội có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Dự tại điểm cầu Nghệ An có các đồng chí: Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” tại điểm cầu Hà Nội. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Cùng dự tại các điểm cầu có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương; các đồng chí lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; đại diện các gia đình có công với cách mạng, gia đình chính sách tiêu biểu, cùng đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Chương trình tạo thành “mạch nguồn - lan tỏa - hội tụ” qua sự kết nối 4 điểm cầu, từ Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó, xã Trường Hà, tỉnh Cao Bằng - biểu tượng khởi nguồn, với không gian Pác Bó - suối Lê Nin - núi Các Mác như chứng nhân lịch sử; Bảo tàng Hồ Chí Minh, trung tâm lưu giữ và lan tỏa di sản tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quê hương Nghệ An - cội nguồn hình thành nhân cách, tinh thần và tình yêu quê hương, đất nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh; và Bảo tàng Hồ Chí Minh, chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh - Bến Nhà Rồng - nơi Người ra đi tìm đường cứu nước, năm 1911.

Ngày 28/1/1941, Người trở về Tổ quốc, đặt chân lên mảnh đất Cao Bằng, dựa vào nhân dân, gây dựng căn cứ địa cách mạng, mở ra bước ngoặt quyết định cho vận mệnh đất nước. Hình tượng xuyên suốt chương trình là “Đôi bàn tay”, đôi tay ra đi tìm đường cứu nước, đôi tay đặt dấu mốc trở về, đôi tay vạch đường lối trong gian khó và đôi tay của thế hệ hôm nay nắm chặt nhau để dựng xây tương lai.

Chương trình tạo nên nhiều cảm xúc sâu sắc, người xem không chỉ xúc động tưởng nhớ quá khứ, tự hào về truyền thống cách mạng hào hùng của dân tộc, mà như được nghe lời hiệu triệu hành động cho hiện tại và tương lai: Mỗi thế hệ tiếp tục nâng cao ngọn cờ độc lập, phát triển và khát vọng, vươn lên bằng trí tuệ, bản lĩnh và trách nhiệm của mình.

Tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, người dân đủ mọi lứa tuổi đã tề tựu về Khu di tích từ rất sớm, hướng về sân khấu lớn nơi kết nối với các điểm cầu trên cả nước.

Theo dõi chương trình, ông Nguyễn Hải Châu, 70 tuổi (xã Kim Liên) chia sẻ: “Thế hệ chúng tôi đã đi qua những năm tháng đất nước còn muôn vàn khó khăn, thiếu thốn nên càng thấm thía giá trị của hòa bình và sự phát triển hôm nay. Những đổi thay của quê hương trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội hôm nay cho thấy, đất nước ta đang đi đúng hướng để trở thành quốc gia phát triển toàn diện. Từ thành công của Đại hội XIV, người dân quê tôi càng vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng để đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới”.

Tổng Bí thư Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tưởng nhớ đến Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà”, điểm cầu Cao Bằng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Phát biểu tại chương trình, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định đây là một sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử và văn hóa sâu sắc đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Bác Hồ về nước không chỉ là sự trở về về mặt địa lý, mà là sự trở về với nhân dân, với thực tiễn dân tộc, với con đường độc lập, tự do của cách mạng Việt Nam. Từ những quyết định chiến lược được hình thành nơi núi rừng Cao Bằng, con đường cách mạng Việt Nam được xác lập, dẫn tới thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, khai sinh Nhà nước Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Chúng ta tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, đồng thời là dịp để nhìn lại trách nhiệm của mình trước Đảng, trước nhân dân và trước tương lai của đất nước trong giai đoạn phát triển mới.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, giá trị lớn nhất của sự kiện Bác Hồ về nước không chỉ nằm ở lịch sử, mà ở những bài học còn nguyên ý nghĩa thời đại. Đó là bài học về tự lực, tự cường, điều kiện tiên quyết để giữ vững độc lập dân tộc. Bài học dựa vào nhân dân, nguồn sức mạnh bền vững nhất của cách mạng. Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, độc lập mà không biệt lập, hội nhập mà không hòa tan. Trong bối cảnh thế giới biến động nhanh, cạnh tranh chiến lược gay gắt, những bài học ấy càng nhắc nhở chúng ta một yêu cầu có tính nguyên tắc: Muốn giữ vững độc lập phải có nội lực đủ mạnh; muốn phát triển bền vững phải có đồng thuận xã hội; muốn đi xa phải kiên định tự chủ, giữ vững kỷ cương, đề cao hiệu quả.

Tổng Bí thư Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” tại điểm cầu Cao Bằng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hiểu rõ tầm nhìn, mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới mà Đại hội XIV của Đảng đã xác định, Tổng Bí thư nêu rõ, điều quan trọng nhất lúc này là chuyển mạnh từ quyết tâm chính trị sang hành động cụ thể, từ định hướng sang kết quả thực chất. Mục tiêu cao nhất không phải là những con số hình thức, mà là đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt và thực chất hơn, thu nhập ổn định hơn, việc làm bền vững hơn, người dân được tiếp cận thuận lợi hơn với giáo dục, y tế, nhà ở và các dịch vụ thiết yếu; khoảng cách phát triển giữa các vùng, nhất là vùng căn cứ địa cách mạng, vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, từng bước được thu hẹp. Những mục tiêu đó không đo bằng khẩu hiệu, mà phải được kiểm chứng bằng chất lượng cuộc sống hằng ngày của nhân dân và bằng niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Tổng Bí thư cho rằng, vùng cội nguồn cách mạng, trước hết là Cao Bằng, giữ vị trí đặc biệt quan trọng, vừa là nơi khởi nguồn của cách mạng Việt Nam, vừa là vùng biên cương, phên dậu của Tổ quốc. Chăm lo cho vùng cội nguồn cách mạng, cho đồng bào các dân tộc thiểu số, cho vùng biên giới không chỉ là chính sách xã hội, mà là đầu tư cho nền tảng an ninh, cho tương lai dài hạn của quốc gia. Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, chúng ta nguyện đoàn kết một lòng, kiên định con đường đã lựa chọn; kế thừa xứng đáng di sản mà Người để lại; hành động quyết liệt, làm việc hiệu quả, mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi cán bộ, đảng viên nêu cao trách nhiệm trước nhân dân, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, tự chủ, hùng cường và thịnh vượng, đóng góp tích cực cho hòa bình và phát triển của khu vực và thế giới.

Theo mạch tư duy “từ quyết sách đến hành động, từ lịch sử đến thời đại”, Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” gồm 3 chương. Chương 1: “Đôi tay vạch đường”, nhìn lại khoảnh khắc Bác Hồ trở về Tổ quốc đầu năm 1941. Chương 2: “Vòng tay nhân dân”, làm rõ bài học lấy dân làm gốc và sức mạnh của đại đoàn kết toàn dân. Chương 3: “Giương cao ngọn cờ”, khẳng định giá trị thời đại của những quyết sách mang tính chiến lược từ năm 1941 trong bối cảnh hôm nay. Nội dung các chương không chỉ kể lại lịch sử, mà mở một cuộc đối thoại với hiện tại, nhấn mạnh bài học: Muốn tạo vận hội phải có tầm nhìn, đường lối đúng và hành động kiên định; muốn bứt phá phải đặt nhân dân ở trung tâm và khơi dậy nội lực xã hội. Chương trình đã góp phần tạo nên một “cuộc vận động tinh thần”, cả nước hướng về Cao Bằng như một lời hiệu triệu cho hành trình mới của nội lực, đoàn kết và khát vọng phát triển bền vững.

Nguồn: https://nhandan.vn/loi-hieu-trieu-cho-hanh-trinh-moi-cua-noi-luc-doan-ket-khat-vong-phat-trien-post939713.html