[E-Magazine] Rạng rỡ cơ đồ trong sắc vóc mùa xuân

Mùa xuân đang khảm lên “bức họa đồ hình sông thế núi” Tổ quốc những nét vừa tinh tế, vừa rực rỡ, mang hàm ý về tương lai hưng thịnh cho dân tộc trong kỷ nguyên mới. Trên bức họa đồ mang tên "Rạng rỡ Việt Nam" ấy, xứ Thanh đang được vẽ nên từ những nét bút thấm đẫm mực xuân, vừa tươi sáng như sơn dầu, vừa trầm nhẹ, có chiều sâu như thủy mặc...

Kết thúc năm Ất Tỵ, thì ngay lập tức năm Bính Ngọ gõ cửa. Dẫu thời gian không chờ đợi, nhưng ta không thể không chậm lại một nhịp, để bình tâm cảm nhận và cũng để tự hào về những hoa trái thành quả sau một năm nỗ lực không ngơi nghỉ.

Có thể khẳng định, năm 2025 là năm của nhiều sự thay đổi mang tính lịch sử. Ở đó, có những nền móng tưởng chừng vững chắc, bỗng chốc phải thay đổi; những tâm lý, những sự tư duy tưởng chừng luôn đúng, buộc phải định hình lại; tâm lý trông chờ, ỷ lại, chủ quan, tự bằng lòng, tự thỏa mãn bị lung lay mạnh mẽ... Tất cả những sự thay đổi “nghiêng trời lệch đất” ấy phản ánh rõ nhất trong “cuộc cách mạng” về tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, đặc biệt là việc sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính, đã được Đảng ta tiến hành một cách rốt ráo và vô cùng quyết liệt.

Thực hiện “mệnh lệnh của lịch sử” ấy, Thanh Hóa đã nhanh chóng bắt kịp guồng quay thời cuộc để vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp một cách trơn tru và nhất là không tạo ra các khoảng trống, các điểm nghẽn tăng trưởng. Kết quả là, Thanh Hóa duy trì tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2025 ước đạt 8,27%, đứng thứ 15/34 tỉnh, thành phố. Trên bức tranh tăng trưởng xuất hiện nhiều điểm sáng: Thu ngân sách Nhà nước ước đạt 54.952 tỷ đồng, bằng 121% dự toán. Huy động vốn đầu tư phát triển ước đạt 148,5 nghìn tỷ đồng, bằng 106,1% kế hoạch và tăng 7,5% so với cùng kỳ...

Các lĩnh vực khoa học, công nghệ và chuyển đổi số được đẩy mạnh; văn hóa - xã hội chuyển biến tiến bộ; đời sống Nhân dân ổn định. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng, với dấu ấn đặc biệt là thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 - đại hội mở ra tầm nhìn cho tương lai, với mục tiêu có tính phấn đấu rất cao: “Phấn đấu đến năm 2030 Thanh Hóa trong nhóm những tỉnh dẫn đầu cả nước; đến năm 2045 trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc”.

Tự hào về những thành tựu phát triển thể hiện ở những con số tăng trưởng ấn tượng, ta càng phải bình tâm để soi cho kỹ, xét cho thấu những “sỏi đá”, “cỏ dại” của sự hoài nghi, cầm chừng, đùn đẩy, né tránh, sợ sai, sợ chịu trách nhiệm... có thể biến thành lực cản, thành “cái thắng trên bánh xe tiến bộ”. Song, có một điều rất thú vị là, trên con đường phát triển không bao giờ tránh khỏi những “sỏi đá” hay “cỏ dại”; cũng như mùa đông dù có thể mang đến những khả năng, những lựa chọn không mong muốn, nhưng nó vẫn sẽ đến, bởi đó là quy luật vận hành của tự nhiên. Tuy nhiên, nếu nhìn ở mặt tích cực thì những khó khăn, thách thức cũng sẽ giúp chúng ta tích lũy những bài học vô giá để không lặp lại sai lầm. Thậm chí, khó khăn, thách thức có khả năng tạo ra “chất xúc tác” của tinh thần sáng tạo, quyết tâm đổi mới và nỗ lực vượt khó không ngơi nghỉ.

Có lẽ vì vậy mà không phải ngẫu nhiên, tạo hóa lại sắp đặt mùa xuân là trạm kế của mùa đông. Bởi, dưới lớp băng giá vẫn luôn ấp ủ vô số hạt mầm, chỉ chờ nắng xuân rọi tới là sẽ cựa quậy tách vỏ để đâm chồi sự sống. Đó cũng là quy luật vận động hay vòng lặp có tính tất yếu của tự nhiên, khi mùa đông kết thúc một vòng quay sự sống, thì mùa xuân sẽ khởi đầu một vòng quay mới. Và kỳ diệu thay, quy luật của sự “kết thúc - khởi đầu” ấy, khi “áp” vào sự vận động của đời sống sẽ thấy sự tương đồng không thể phủ nhận. Để rồi, trong cảm thức của buổi trời đất giao mùa, khi mùa đông Ất Tỵ khép lại, thì mùa xuân Bính Ngọ sẽ là khởi đầu đầy hi vọng về hành trình kiến tạo tương lai rạng rỡ cho dân tộc.

Với niềm tin mãnh liệt ấy, Thanh Hóa đặt ra nhiều mục tiêu lớn cho năm 2026 - năm đầu tiên thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, với trọng tâm phấn đấu là đạt tốc độ tăng trưởng GRDP 2 con số (11% trở lên). Mục tiêu có tính phấn đấu cao, trong khi cuộc đua trên đường băng phát triển ví như đường chạy ma-ra-tông đầy chướng ngại vật. Do đó, để cán đích mục tiêu đòi hỏi sức bền của ý chí, nghị lực, sự quyết tâm và tinh thần lao động cật lực. Để rồi quay trở lại, mỗi phẩm chất cần có ấy sẽ là một loại “dopamine” mạnh mẽ, để nâng bước chạy vào tương lai.

Mùa xuân với ánh nắng, đất đai màu mỡ là điều kiện lý tưởng để gieo xuống những hạt giống của mục tiêu, khát vọng, quyết tâm, nỗ lực và tinh thần sáng tạo. Như Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chỉ rõ trong phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030, đó là phải “Đột phá về tư duy đổi mới và hành động quyết liệt, để có thể khơi dậy nguồn lực từ tư duy, động lực từ sự đổi mới và sức mạnh từ Nhân dân; từ đó nhìn xa, trông rộng, nghĩ sâu, làm lớn. Đưa khoa học, công nghệ để có thể khai thác hiệu quả tiềm năng về kinh tế biển và khai thác không gian”.

Nhấn mạnh của người đứng đầu Chính phủ là chìa khóa để khai phóng sức mạnh nội sinh. Bởi, lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, cũng như qua thực tế sống động của mấy mươi năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước, đã chứng minh một chân lý luôn đúng, rằng: Nội lực là sức mạnh to lớn, giúp giữ vững bánh lái, đưa con thuyền dân tộc vượt lên mọi con sóng thời cuộc; đồng thời, là cơ sở vững chắc nhất để nâng đôi cánh phát triển đất nước trên bầu trời hội nhập.

Nội lực không chỉ là tài nguyên, vốn, hay công nghệ, mà quan trọng nhất phải là con người, trực tiếp nhất là chất lượng nguồn nhân lực. Nhưng, sẽ là thiếu sót nếu không đề cập đến một nhân tố vô cùng đặc biệt, đóng vai trò là nền tảng căn bản nhất hay “chất keo” có khả năng gắn kết các yếu tố tài nguyên, công nghệ, vốn và con người thành một tổng thể hài hòa. Đó không gì khác chính là căn tính dân tộc - nhân tố được ví như “căn cước” của lịch sử, văn hóa và tâm hồn Việt. Cho nên, nội lực của quốc gia hay một vùng đất không chỉ được xem xét trên bề rộng của các yếu tố định lượng; mà còn phải xét ở chiều sâu của những giá trị cốt lõi làm nên căn tính dân tộc Việt.

Thanh Hóa được ví như “một Việt Nam thu nhỏ”, cho nên không khó để lý giải những điểm tương đồng của bản sắc vùng đất với căn tính dân tộc Việt. Đó là tinh thần yêu nước, đoàn kết, nhân văn, cần cù, sáng tạo và nhất là khả năng thích nghi và dung hợp - yếu tố mang sức mạnh như tấm lá chắn vô hình, mà nhờ đó dân tộc ta dù phải trải qua hàng trăm năm, thậm chí cả ngàn năm dưới ách đô hộ, thì cũng không bị đồng hóa, không bị hòa tan trong biển hội nhập.

Nhưng, suy cho cùng thì căn tính dân tộc với những giá trị lớn lao, chỉ có thể được thôi thúc và phát huy bởi một nhân tố quan trọng nhất: Con người. Do đó, khơi dậy căn tính dân tộc hay chiều sâu sức mạnh nội sinh của mảnh đất Thanh Hóa phải bắt đầu từ mỗi người dân xứ Thanh. Cũng bởi con người là nguồn lực có tính quyết định, hay “kỹ năng của lực lượng lao động là vũ khí cạnh tranh quyết định trong thế kỷ XXI”, cho nên đào tạo và trọng dụng nhân tài không chỉ là quốc sách muôn đời của việc dựng nước và giữ nước; mà còn là nền tảng cho sự phát triển mạnh mẽ và bền vững của mảnh đất này.

Trong bài viết “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một”, người đứng đầu Đảng ta - Tổng Bí thư Tô Lâm, đã khẳng định: “Chúng ta không thể để đất nước tụt hậu. Chúng ta không thể để dân tộc đánh mất cơ hội. Chúng ta không thể để lặp lại những vòng xoáy của lịch sử. Vì vậy, phải đặt lợi ích quốc gia - dân tộc lên trên hết. Chúng ta phải hành động vì tương lai lâu dài chứ không vì thành tích ngắn hạn”. Lời khẳng định ví như một lời hiệu triệu về tinh thần trách nhiệm của mỗi người đối với vận mệnh và tương lai dân tộc.

Song, mọi lý thuyết hay tầm nhìn phát triển, sẽ không thể nuôi dưỡng khát vọng vươn lên mạnh mẽ nếu không dựa trên những yếu tố căn bản: Sức mạnh nội lực song hành với khai thác tối đa nhân tố ngoại lực và một “chỉ số” tưởng chừng định tính nhưng đóng vai trò hết sức quan trọng: Niềm tin. Đó là niềm tin có “địa chỉ” cụ thể: Tin tưởng vào tương lai thịnh vượng của quê hương, đất nước; tin tưởng vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng ta; tin tưởng vào khả năng và vai trò của mỗi cá nhân với nhận thức rằng, đất nước có thể là khái niệm mang nội hàm rộng, nhưng đất nước thẳm sâu cũng chính là bản thân ta. Nhưng để vun đắp “chỉ số niềm tin” lại phải xuất phát từ những thước đo cụ thể, đó là chất lượng cuộc sống, sự ổn định xã hội, chỉ số hạnh phúc, cơ hội phát triển cho mỗi cá nhân... Để rồi, khi chỉ số niềm tin hay giá trị của lòng tin tưởng được vun đắp, thì những hạt giống kỳ vọng sẽ được gieo vào tâm trí và con người mới dám hành động, dám cống hiến, dám hi sinh. Và suy cho cùng, giá trị của niềm tin mới là “công tắc” kích hoạt nên tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng cháy bỏng về tương lai hùng cường của dân tộc. Đó mới là khối sức mạnh vĩ đại, có khả năng tạo đòn bẩy đưa dân tộc ta tiến vào kỷ nguyên vươn mình.

Trên bức họa đồ Việt Nam - bức sơn mài khảm trai vô cùng kỳ công - đang lấp lánh những “vảy vàng” của kỳ tích phát triển và cả vô lượng truyền thống lịch sử, văn hóa được bồi lắng và tỏa sáng, để vun đắp nên cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc gia - dân tộc trên trường quốc tế. Ở đó, vị thế của mảnh đất xứ Thanh là sự kế thừa và phát triển từ chiều sâu quá khứ, được đan cài ăm ắp các sự kiện lịch sử vĩ đại, cùng vô số những hằng số văn hóa huyền bí và muôn màu, đã làm rạng rỡ cho miền đất kỳ lạ và kỳ diệu này. Để rồi, khi những ngọn gió mùa xuân được tưới tắm dưới ánh mặt trời hòa bình, sẽ mang hơi ấm thời đại mới thổi bùng lên niềm tin mãnh liệt: Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, với tinh thần tự lực, tự cường, tự tin, "Tỉnh Thanh Hóa sẽ phát triển mạnh mẽ, toàn diện, bền vững, là một trong những động lực tăng trưởng của cả nước; là nơi “Hội tụ tinh hoa - Khởi nguồn sáng tạo - Kiến tạo phát triển - Bừng sáng tương lai - Hiện thực hóa khát vọng - Nhân dân ấm no hạnh phúc”, như nhấn mạnh của người đứng đầu Chính phủ Việt Nam.

Bài và ảnh: Lê Dung

Đồ họa: Mai Huyền