Trình phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa trong tháng 5/2026

UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 520/QĐ-UBND, ngày 13/2/2026 về việc ban hành Kế hoạch lập điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Phường Hạc Thành - trung tâm của tỉnh Thanh Hóa.

Việc ban hành Kế hoạch nhằm tổ chức triển khai rà soát và lập điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo Nghị quyết số 1686/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Thanh Hóa năm 2025 và Luật Quy hoạch ngày 10/12/2025 của Quốc hội nhằm phát huy thế mạnh, lợi thế, không gian phát triển mới cũng như khắc phục những bất cập hiện nay, bảo đảm sự thống nhất với các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng; kế thừa có chọn lọc các nội dung Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa đã được phê duyệt, trên nguyên tắc phân tích mối quan hệ vùng, tính hiệu quả và tính cấp thiết trong bối cảnh mới. Phân công nhiệm vụ, quy định thời gian thực hiện cho các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các xã, phường và các đơn vị có liên quan chủ động triển khai thực hiện đúng kế hoạch, tiến độ đề ra theo lĩnh vực quản lý.

Trên cơ sở quy định về trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tỉnh tại Luật Quy hoạch ngày 10/12/2025 của Quốc hội; trình tự lập điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thực hiện theo các bước như sau:

Bước 1: Quyết định nội dung quy hoạch cần điều chỉnh và phê duyệt dự toán điều chỉnh quy hoạch: Đã hoàn thành trong tháng 12/2025.

Bước 2: Lập điều chỉnh Quy hoạch tỉnh: Hoàn thành trong tháng 3/2026.

Bước 3: Trình thẩm định và trình phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tỉnh: Hoàn thành trong tháng 5/2026.

Bước 4: Công bố điều chỉnh quy hoạch tỉnh: Hoàn thành trong tháng 6/2026.

Bước 5: Hoàn thiện và cập nhật cơ sở dữ liệu Quy hoạch tỉnh lên cổng thông quốc gia về quy hoạch: Hoàn thành trong tháng 6/2026.

Tại Kế hoạch này, UBND tỉnh phân công công việc, nhiệm vụ cụ thể và yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, các đơn vị liên quan chủ động nghiên cứu, phối hợp, khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng.

Giao Sở Tài chính chủ trì, thường xuyên theo dõi việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị và theo dõi việc triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch, báo cáo UBND tỉnh; rà soát, đề xuất điều chỉnh, bổ sung các nội dung, tiến độ của Kế hoạch cho phù hợp với tình hình thực tế.

Xem chi tiết Kế hoạch tại đây.

NM (Nguồn: UBND tỉnh)