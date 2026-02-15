Thanh Hóa: 2 ngày đầu kỳ nghỉ Tết, thông báo “phạt nguội” gần 700 trường hợp vi phạm

Trong 2 ngày đầu kỳ nghỉ Tết, qua tuần tra, kiểm soát, lực lượng Công an đã lập biên bản 181 trường hợp vi phạm, xử phạt 993,4 triệu đồng; tạm giữ 74 trường hợp, trừ điểm giấy phép lái xe 34 trường hợp. Cùng với xử lý trực tiếp, Công an tỉnh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, thông báo “phạt nguội” 698 trường hợp, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông trên địa bàn.

Lực lượng Cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Trong 2 ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (14 và 15/2/2026), tình hình trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được giữ vững ổn định; giao thông trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và khu vực trung tâm cơ bản thông suốt, không để xảy ra ùn tắc kéo dài, phức tạp, không phát sinh điểm nóng về tai nạn giao thông.

Ngay từ ngày đầu nghỉ Tết (27 tháng Chạp), lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn toàn tỉnh tăng đột biến do người lao động, học sinh, sinh viên từ các địa phương trở về quê đón Tết; nhu cầu mua sắm, du xuân của Nhân dân tăng cao. Trước tình hình đó, lực lượng Công an Thanh Hóa mà nòng cốt là Phòng Cảnh sát giao thông và Công an các phường, xã đã chủ động xây dựng và triển khai đồng bộ các phương án bảo đảm trật tự ATGT với tinh thần “xuyên đêm, xuyên Tết”, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật, tổ chức tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn, không để bị động, bất ngờ.

Lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra lưu động kết hợp chốt kiểm soát cố định tại các tuyến, địa bàn trọng điểm; tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như: vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, chở quá số người quy định, lạng lách, đánh võng, phóng nhanh vượt ẩu, đi không đúng phần đường, làn đường... Việc kiểm tra, xử lý được thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định, góp phần nâng cao tính răn đe, phòng ngừa chung.

Lực lượng Cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Thông qua công tác tuần tra, trong 2 ngày đầu kỳ nghỉ tết, lực lượng Công an đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 181 trường hợp, xử phạt số tiền 993,4 triệu đồng; tạm giữ 74 trường hợp, trừ điểm giấy phép lái xe 34 trường hợp. Riêng vi phạm về nồng độ cồn, đã xử phạt 70 trường hợp với tổng số tiền 235 triệu đồng.

Cùng với tuần tra, kiểm soát, xử lý trực tiếp, Công an tỉnh đã đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong xử lý vi phạm. Trong 2 ngày, đã thông báo “phạt nguội” 698 trường hợp; trong đó lực lượng Cảnh sát giao thông thông báo 22 trường hợp, Công an cấp xã thông báo 676 trường hợp. Việc tăng cường xử lý qua hệ thống giám sát góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, tạo chuyển biến rõ nét về văn hóa giao thông trên địa bàn.

Bên cạnh đó, công tác phân luồng, điều tiết giao thông cũng được lực lượng Cảnh sát giao thông và Công an cấp xã triển khai linh hoạt tại các nút giao trọng điểm, khu vực chợ Tết, bến xe, tuyến đường có lưu lượng phương tiện tăng cao. Lực lượng Công an kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, không để xảy ra ùn tắc kéo dài; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, nhắc nhở Nhân dân chấp hành nghiêm quy định pháp luật khi tham gia giao thông, khuyến cáo “đã uống rượu, bia không lái xe”.

Quốc Hương