Xuân khát vọng

Xuân mới lại về, mang theo niềm tin, khí thế và khát vọng vươn lên của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa. Nhìn lại năm Ất Tỵ - năm có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới - là “đà xuân” vững chắc để Thanh Hóa hiện thực hóa khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên phát triển.

Năm 2025, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức đan xen, Thanh Hóa đã nỗ lực bứt phá và đạt nhiều kết quả toàn diện trên các lĩnh vực. Kinh tế tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; các ngành trụ cột như công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch, dịch vụ từng bước khẳng định vai trò động lực. Môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện rõ rệt; nhiều dự án lớn, có sức lan tỏa được triển khai, góp phần tạo việc làm, tăng thu ngân sách, nâng cao đời sống Nhân dân.

Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện kịp thời, hiệu quả. Khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tạo bước đột phá mạnh mẽ. Chất lượng giáo dục, y tế tiếp tục được nâng lên; quốc phòng - an ninh được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực; kỷ luật, kỷ cương được tăng cường; niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, chính quyền ngày càng được củng cố.

Đón xuân Bính Ngọ - xuân khởi đầu của một năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm đầu thực hiện tầm nhìn, mục tiêu và con đường phát triển của đất nước và của tỉnh trong giai đoạn mới. Đại hội XIV của Đảng thể hiện rõ niềm tin và quyết tâm hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc. Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đặt ra yêu cầu tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế, khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển, xây dựng Thanh Hóa đến năm 2030 nằm trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước; đến năm 2045 trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc.

Để hiện thực hóa khát vọng ấy, đòi hỏi sự đoàn kết, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Mỗi cán bộ, đảng viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu; mỗi người dân, doanh nghiệp cần phát huy ý chí tự lực, tự cường, sáng tạo trong lao động, sản xuất, kinh doanh. Lực lượng vũ trang tiếp tục giữ vững vai trò nòng cốt trong bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển.

Xuân là khởi đầu, là niềm tin và hy vọng. Xuân hôm nay không chỉ là mùa của đất trời, mà còn là mùa của khát vọng - khát vọng phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của Nhân dân. Với những nền tảng đã được bồi lắng, vun đắp; với định hướng đúng đắn của Đảng và sự đồng thuận của Nhân dân, Thanh Hóa có đầy đủ niềm tin vững bước trên đường xuân mới - Xuân của khát vọng, Xuân của kỷ nguyên phát triển.

Thanh Hóa