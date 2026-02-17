Hotline: 0822.173.636   |

Lần đầu tiên người dân xã vùng cao Mường Lát được trực tiếp xem pháo hoa

Hữu Đại - Minh Tâm
(Baothanhhoa.vn) - Hoà chung không khí rộn ràng của người dân cả nước, người dân xã vùng cao Mường Lát và các xã lân cận đã được chứng kiến màn pháo hoa rực rỡ sắc màu chào đón năm mới Bính Ngọ 2026. Đây là lần đầu tiên đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây được trực tiếp xem pháo hoa ngay trên quê hương mình.

Hoà chung không khí rộn ràng của người dân cả nước, người dân xã vùng cao Mường Lát và các xã lân cận đã được chứng kiến màn pháo hoa rực rỡ sắc màu chào đón năm mới Bính Ngọ 2026. Đây là lần đầu tiên đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây được trực tiếp xem pháo hoa ngay trên quê hương mình.

Bên cạnh đó, một điểm nhấn của đêm giao thừa năm nay tại xã Mường Lát là chương trình nghệ thuật đặc sắc, được dàn dựng công phu với sự tham gia của 11 thôn bản trong xã cùng các đội văn nghệ đến từ các xã bạn...

Qua từng điệu múa, lời ca, hình ảnh một vùng biên cương đoàn kết, nghĩa tình, đang từng ngày đổi mới và phát triển... được khắc họa rõ nét; để từng cán bộ và người dân nơi đây thêm niềm tin và quyết tâm chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp và phát triển bền vững.

Một số hình ảnh tại chương trình:

Màn pháo hoa rực rỡ sắc màu chào đón năm Bính Ngọ 2026

Đông đảo người dân xã Mường Lát và các địa phương lân cận chiêm ngưỡng màn bắn pháo hoa lần đầu tiên được tổ chức tại đây.

Tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc văn hoá dân tộc.

Mỗi tiết mục không chỉ đơn thuần là lời ca, điệu múa mà còn là câu chuyện về lịch sử, truyền thống, về tình yêu quê hương bản làng và niềm tự hào dân tộc.

Hữu Đại - Minh Tâm

#Pháo hoa #người dân #Lần đầu tiên #Đồng bào #vùng cao #Dân tộc thiểu số #trực tiếp #Chương trình nghệ thuật #xã Mường Lát #Sắc màu

