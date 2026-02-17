Chương trình nghệ thuật "Chào Xuân Bính Ngọ - 2026"

Tối 16/2 (tức ngày 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ), tại Quảng trường Lam Sơn, phường Hạc Thành, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa phối hợp với Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa tổ chức chương trình nghệ thuật “Chào Xuân Bính Ngọ - 2026” với chủ đề “Xuân về trên quê hương”, thu hút đông đảo Nhân dân và du khách tham dự.

Chương trình được dàn dựng công phu, gồm 3 phần: Khai từ, “Xuân về trên quê hương” và “Đón chào năm mới”, với sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ, diễn viên Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Lam Sơn cùng nhiều ca sĩ, vũ đoàn.

Các tiết mục đặc sắc như: “Mùa Xuân dâng Đảng”, “Mùa Xuân trên quê hương”, “Những trái tim Việt Nam”, “Xuân yêu thương”, liên khúc “Thanh Hóa vào Xuân - Bay cùng mùa Xuân - Lắng nghe mùa Xuân về”... đã khắc họa sinh động bức tranh mùa xuân tươi mới, ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, ca ngợi thành tựu phát triển của quê hương, đất nước; đồng thời thể hiện niềm tin, khát vọng và quyết tâm xây dựng tỉnh Thanh Hóa ngày càng phát triển.

Điểm nhấn của chương trình là phần kết nối trực tiếp với các xã miền núi: Hồi Xuân, Quan Sơn, Mường Lát, mang đến những hình ảnh chân thực, sinh động về không khí đón Tết rộn ràng trên khắp các bản làng.

Qua đó, chương trình góp phần lan tỏa niềm vui, tinh thần đoàn kết và niềm tự hào về sự đổi thay, khởi sắc của xứ Thanh trong mùa xuân mới.

Năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, ghi dấu nhiều sự kiện lớn của đất nước và của tỉnh Thanh Hóa. Đây là năm triển khai mạnh mẽ chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị, xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đồng thời tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành quyết liệt của chính quyền và sự đồng lòng của Nhân dân, tỉnh Thanh Hóa tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; đời sống Nhân dân không ngừng được nâng cao, diện mạo quê hương ngày càng khởi sắc, tạo tiền đề vững chắc cho chặng đường phát triển mới.

Trong thời khắc giao thừa thiêng liêng, bầu trời Quảng trường Lam Sơn rực sáng với màn pháo hoa chào đón năm mới, mở ra niềm tin và kỳ vọng về một năm mới thịnh vượng, phát triển; tiếp thêm động lực để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa tiếp tục đoàn kết, nỗ lực xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, vững vàng bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Phương Anh - Hoàng Sơn