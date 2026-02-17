Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thời sự

Chương trình nghệ thuật “Chào Xuân Bính Ngọ - 2026”

Phương Anh - Hoàng Sơn
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Tối 16/2 ( tức ngày 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ ), tại Quảng trường Lam Sơn, phường Hạc Thành, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa phối hợp với Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa tổ chức chương trình nghệ thuật “Chào Xuân Bính Ngọ - 2026” với chủ đề “Xuân về trên quê hương”, thu hút đông đảo Nhân dân và du khách tham dự.

Chương trình nghệ thuật "Chào Xuân Bính Ngọ - 2026"

Tối 16/2 (tức ngày 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ), tại Quảng trường Lam Sơn, phường Hạc Thành, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa phối hợp với Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa tổ chức chương trình nghệ thuật “Chào Xuân Bính Ngọ - 2026” với chủ đề “Xuân về trên quê hương”, thu hút đông đảo Nhân dân và du khách tham dự.

Chương trình nghệ thuật Chào Xuân Bính Ngọ - 2026

Chương trình được dàn dựng công phu, gồm 3 phần: Khai từ, “Xuân về trên quê hương” và “Đón chào năm mới”, với sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ, diễn viên Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Lam Sơn cùng nhiều ca sĩ, vũ đoàn.

Chương trình nghệ thuật Chào Xuân Bính Ngọ - 2026

Các tiết mục đặc sắc như: “Mùa Xuân dâng Đảng”, “Mùa Xuân trên quê hương”, “Những trái tim Việt Nam”, “Xuân yêu thương”, liên khúc “Thanh Hóa vào Xuân - Bay cùng mùa Xuân - Lắng nghe mùa Xuân về”... đã khắc họa sinh động bức tranh mùa xuân tươi mới, ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, ca ngợi thành tựu phát triển của quê hương, đất nước; đồng thời thể hiện niềm tin, khát vọng và quyết tâm xây dựng tỉnh Thanh Hóa ngày càng phát triển.

Chương trình nghệ thuật Chào Xuân Bính Ngọ - 2026

Điểm nhấn của chương trình là phần kết nối trực tiếp với các xã miền núi: Hồi Xuân, Quan Sơn, Mường Lát, mang đến những hình ảnh chân thực, sinh động về không khí đón Tết rộn ràng trên khắp các bản làng.

Chương trình nghệ thuật Chào Xuân Bính Ngọ - 2026

Qua đó, chương trình góp phần lan tỏa niềm vui, tinh thần đoàn kết và niềm tự hào về sự đổi thay, khởi sắc của xứ Thanh trong mùa xuân mới.

Chương trình nghệ thuật Chào Xuân Bính Ngọ - 2026

Năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, ghi dấu nhiều sự kiện lớn của đất nước và của tỉnh Thanh Hóa. Đây là năm triển khai mạnh mẽ chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị, xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đồng thời tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp.

Chương trình nghệ thuật Chào Xuân Bính Ngọ - 2026

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành quyết liệt của chính quyền và sự đồng lòng của Nhân dân, tỉnh Thanh Hóa tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; đời sống Nhân dân không ngừng được nâng cao, diện mạo quê hương ngày càng khởi sắc, tạo tiền đề vững chắc cho chặng đường phát triển mới.

Chương trình nghệ thuật Chào Xuân Bính Ngọ - 2026

Chương trình nghệ thuật Chào Xuân Bính Ngọ - 2026

Trong thời khắc giao thừa thiêng liêng, bầu trời Quảng trường Lam Sơn rực sáng với màn pháo hoa chào đón năm mới, mở ra niềm tin và kỳ vọng về một năm mới thịnh vượng, phát triển; tiếp thêm động lực để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa tiếp tục đoàn kết, nỗ lực xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, vững vàng bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Phương Anh - Hoàng Sơn

Từ khóa:

#Chào xuân Bính Ngọ 2026 #Quảng trường Lam Sơn #Truyền hình Thanh Hoá #Chương trình nghệ thuật #Du lịch Thanh Hoá #Báo và Phát thanh #phường Hạc Thành #Tết nguyên đán #Chính quyền địa phương #Đêm giao thừa

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Xuân khát vọng

Xuân khát vọng

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Xuân mới lại về, mang theo niềm tin, khí thế và khát vọng vươn lên của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa. Nhìn lại năm Ất Tỵ - năm có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và...
Hồi Xuân rộn ràng đón giao thừa Xuân Bính Ngọ 2026

Hồi Xuân rộn ràng đón giao thừa Xuân Bính Ngọ 2026

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Hòa cùng không khí đón giao thừa của người dân cả nước, tối 16/2 (tức 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ), tại xã Hồi Xuân, đông đảo cán bộ và Nhân dân các thôn, bản trên địa bàn đã tham gia lễ hội đón chào năm mới Bính Ngọ 2026 với niềm vui tươi, phấn khởi.
Lời chúc Tết của đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026

Lời chúc Tết của đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Nhân dịp đón Tết nguyên đán Bính Ngọ 2026, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh gửi lời chúc Tết đến toàn thể cán bộ, đảng viên, các lực lượng vũ...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh