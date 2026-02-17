Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thời sự

Hồi Xuân rộn ràng đón giao thừa Xuân Bính Ngọ 2026

Lan Phương
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Hòa cùng không khí đón giao thừa của người dân cả nước, tối 16/2 (tức 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ), tại xã Hồi Xuân, đông đảo cán bộ và Nhân dân các thôn, bản trên địa bàn đã tham gia lễ hội đón chào năm mới Bính Ngọ 2026 với niềm vui tươi, phấn khởi.

Hồi Xuân rộn ràng đón giao thừa Xuân Bính Ngọ 2026

Hòa cùng không khí đón giao thừa của người dân cả nước, tối 16/2 (tức 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ), tại xã Hồi Xuân, đông đảo cán bộ và Nhân dân các thôn, bản trên địa bàn đã tham gia lễ hội đón chào năm mới Bính Ngọ 2026 với niềm vui tươi, phấn khởi.

Với chủ đề “Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh”, chương trình nghệ thuật do Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Hồi Xuân tổ chức bao gồm nhiều tiết mục múa, hát đặc sắc đến từ 20 thôn, bản. Các tiết mục được chuẩn bị công phu, trang trọng, mang đậm dấu ấn văn hóa các dân tộc trên địa bàn, đã tạo nên không khí rộn ràng, ấm áp, đoàn kết trong đêm cuối năm.

Hồi Xuân rộn ràng đón giao thừa Xuân Bính Ngọ 2026

Chương trình nghệ thuật mừng Xuân Bính Ngọ do UBND xã Hồi Xuân tổ chức

Cùng với chương trình nghệ thuật đặc sắc, xã Hồi Xuân còn tổ chức thêm hoạt động nhảy sạp, thu hút sự tham gia hào hứng của người dân, tạo điểm nhấn cho đêm hội giao thừa.

Hồi Xuân rộn ràng đón giao thừa Xuân Bính Ngọ 2026

Bà con Nhân dân xã Hồi Xuân tham gia nhảy sạp.

Đây cũng là lần đầu tiên, người dân xã Hồi Xuân được trực tiếp chiêm ngưỡng ánh sáng rực rỡ của pháo hoa quy mô lớn trên bầu trời quê hương.

Ông Lê Văn Dũng, Chủ tịch UBND xã Hồi Xuân, tỉnh Thanh Hoá

Đúng 0 giờ, trong tiếng đếm ngược rộn ràng, nghi thức đón giao thừa diễn ra trang trọng, khép lại bằng màn pháo hoa tầm thấp do Ban Chỉ huy Quân sự xã thực hiện, mang đến niềm vui, niềm tin và kỳ vọng về một năm mới nhiều khởi sắc.

Đêm hội đón giao thừa Xuân Bính Ngọ 2026 không chỉ tạo không khí vui tươi, phấn khởi, mà còn góp phần thắt chặt tình đoàn kết cộng đồng, khơi dậy niềm tin của Nhân dân xã Hồi Xuân bước vào năm mới với nhiều thắng lợi mới.

Lan Phương

Từ khóa:

#Giao thừa #xã Hồi Xuân #Chương trình nghệ thuật #Không khí #Niềm vui #Nhân dân #Chào năm mới #rộn ràng #Tháng chạp #người dân

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Xuân khát vọng

Xuân khát vọng

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Xuân mới lại về, mang theo niềm tin, khí thế và khát vọng vươn lên của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa. Nhìn lại năm Ất Tỵ - năm có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và...
Chương trình nghệ thuật “Chào Xuân Bính Ngọ - 2026”

Chương trình nghệ thuật “Chào Xuân Bính Ngọ - 2026”

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Tối 16/2 ( tức ngày 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ ), tại Quảng trường Lam Sơn, phường Hạc Thành, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa phối hợp với Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa tổ chức chương trình nghệ thuật “Chào Xuân Bính Ngọ - 2026”...
Lời chúc Tết của đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026

Lời chúc Tết của đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Nhân dịp đón Tết nguyên đán Bính Ngọ 2026, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh gửi lời chúc Tết đến toàn thể cán bộ, đảng viên, các lực lượng vũ...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh