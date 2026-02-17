Hồi Xuân rộn ràng đón giao thừa Xuân Bính Ngọ 2026

Hòa cùng không khí đón giao thừa của người dân cả nước, tối 16/2 (tức 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ), tại xã Hồi Xuân, đông đảo cán bộ và Nhân dân các thôn, bản trên địa bàn đã tham gia lễ hội đón chào năm mới Bính Ngọ 2026 với niềm vui tươi, phấn khởi.

Với chủ đề “Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh”, chương trình nghệ thuật do Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Hồi Xuân tổ chức bao gồm nhiều tiết mục múa, hát đặc sắc đến từ 20 thôn, bản. Các tiết mục được chuẩn bị công phu, trang trọng, mang đậm dấu ấn văn hóa các dân tộc trên địa bàn, đã tạo nên không khí rộn ràng, ấm áp, đoàn kết trong đêm cuối năm.

Chương trình nghệ thuật mừng Xuân Bính Ngọ do UBND xã Hồi Xuân tổ chức

Cùng với chương trình nghệ thuật đặc sắc, xã Hồi Xuân còn tổ chức thêm hoạt động nhảy sạp, thu hút sự tham gia hào hứng của người dân, tạo điểm nhấn cho đêm hội giao thừa.

Bà con Nhân dân xã Hồi Xuân tham gia nhảy sạp.

Đây cũng là lần đầu tiên, người dân xã Hồi Xuân được trực tiếp chiêm ngưỡng ánh sáng rực rỡ của pháo hoa quy mô lớn trên bầu trời quê hương.

Ông Lê Văn Dũng, Chủ tịch UBND xã Hồi Xuân, tỉnh Thanh Hoá

Đúng 0 giờ, trong tiếng đếm ngược rộn ràng, nghi thức đón giao thừa diễn ra trang trọng, khép lại bằng màn pháo hoa tầm thấp do Ban Chỉ huy Quân sự xã thực hiện, mang đến niềm vui, niềm tin và kỳ vọng về một năm mới nhiều khởi sắc.

Đêm hội đón giao thừa Xuân Bính Ngọ 2026 không chỉ tạo không khí vui tươi, phấn khởi, mà còn góp phần thắt chặt tình đoàn kết cộng đồng, khơi dậy niềm tin của Nhân dân xã Hồi Xuân bước vào năm mới với nhiều thắng lợi mới.

Lan Phương