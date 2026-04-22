Lộ diện hình hài trung tâm thương mại hiện đại bậc nhất xứ Thanh

Dự án AEON MALL Thanh Hóa đang dần lộ rõ hình hài của một trung tâm thương mại quy mô lớn, hiện đại. Trên công trường, hàng trăm công nhân cùng máy móc hoạt động liên tục ngày đêm, tăng tốc hoàn thiện các hạng mục, bảo đảm tiến độ đề ra.

Được khởi công từ tháng 12/2024, dự án Trung tâm Thương mại AEON MALL Thanh Hóa do Công ty TNHH AEONMALL Việt Nam làm chủ đầu tư, có tổng vốn hơn 4.157 tỷ đồng, quy mô 10,5 ha. Công trình được thiết kế với tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 120.000 m2, trong đó diện tích cho thuê lên tới 52.000 m2, hướng tới trở thành tổ hợp thương mại, dịch vụ đa chức năng hiện đại hàng đầu của xứ Thanh.

Theo ghi nhận, phần kết cấu chính của dự án đã cơ bản hoàn thiện. Khối trung tâm thương mại 5 tầng thuộc giai đoạn 1 đang bước vào giai đoạn hoàn thiện, với các hạng mục được triển khai đồng loạt đến tầng cao nhất.

Bên ngoài công trình, hệ thống giao thông nội bộ, hạ tầng kỹ thuật và cảnh quan cũng đang được tăng tốc thi công để đảm bảo tiến độ chung.

Trên công trường, xe lu, xe tải liên tục ra vào, phục vụ san nền, trải thảm và hoàn thiện các tuyến đường bao quanh.

Các tổ đội thi công được bố trí khoa học, bám sát từng hạng mục, phối hợp nhịp nhàng nhằm rút ngắn thời gian hoàn thiện nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và an toàn lao động.

Với vị trí tại khu vực có tốc độ đô thị hóa nhanh, AEON MALL Thanh Hóa được định hướng trở thành điểm nhấn mới về thương mại dịch vụ, tích hợp đầy đủ các loại hình mua sắm, ẩm thực, giải trí, văn phòng và tổ chức sự kiện.

Dự án không chỉ đáp ứng nhu cầu của các thương hiệu trong và ngoài nước, mà còn góp phần nâng tầm diện mạo đô thị địa phương.

Các đơn vị thi công đang huy động tối đa nguồn lực, tăng ca, tăng kíp để đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu đưa trung tâm thương mại vào vận hành trong quý IV năm nay.

Khi hoàn thành, AEON MALL Thanh Hóa được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến sôi động, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và gia tăng sức hút cho khu vực.

Hoàng Đông