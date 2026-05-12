Lắp cân đối chứng tại các chợ hải sản ở Sầm Sơn

Tại các chợ hải sản đông khách ở Sầm Sơn, những chiếc cân đối chứng được đặt công khai để du khách tự kiểm tra trọng lượng hàng hóa sau khi mua. Động thái này được địa phương triển khai nhằm hạn chế tình trạng cân thiếu, “chặt chém”, góp phần xây dựng môi trường du lịch minh bạch, văn minh hơn.

Video: Người dân và cơ quan chức năng nói về hiệu quả của việc đặt cân đối chứng chống cân thiếu ở chợ.

Không nằm trong quầy bán hàng của bất kỳ tiểu thương nào, chiếc cân đối chứng được đặt ở vị trí dễ quan sát, có niêm phong kiểm định và hướng dẫn sử dụng cụ thể để người dân, du khách thuận tiện kiểm tra lại trọng lượng hàng hóa sau giao dịch.

Theo ghi nhận thực tế, các điểm đặt cân chủ yếu nằm ở khu vực có lượng giao dịch lớn như chợ Cột Đỏ, chợ Mới cùng nhiều tuyến phố tập trung cửa hàng kinh doanh hải sản tươi sống và hải sản khô.

Tại khu vực chợ Cột Đỏ, chỉ trong ít phút, nhiều du khách sau khi mua tôm, ghẹ, mực đã chủ động mang túi hàng đến cân lại. Một nhóm du khách từ Hà Nội vừa đặt túi hải sản lên bàn cân vừa chăm chú theo dõi con số hiển thị. Khi kết quả trùng khớp với số cân mà tiểu thương thông báo trước đó, nhiều người tỏ ra yên tâm hơn trước khi rời chợ.

Chị Nguyễn Thị Hợp (người mua hàng) chia sẻ: “Đi du lịch biển, nhiều người cũng lo chuyện cân thiếu hay nói thách. Nay thấy có cân đối chứng đặt ngay giữa chợ, mình cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Ít nhất khách cũng có công cụ để tự kiểm tra, nếu đúng thì càng tin tưởng người bán hơn”.

Mỗi điểm đặt cân đều được niêm yết công khai số điện thoại đường dây nóng của Công an phường, lực lượng quản lý thị trường và Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Sầm Sơn để du khách phản ánh nếu phát hiện dấu hiệu gian lận thương mại hoặc nâng giá bất hợp lý.

Chị Nguyễn Thị Bắc (áo xanh), chủ một cửa hàng hải sản tại Sầm Sơn cho biết, việc lắp cân đối chứng cũng giúp các hộ kinh doanh làm ăn nghiêm túc tạo được uy tín với khách hàng. “Ban đầu nhiều người bán cũng lo khách mang hàng đi cân lại sẽ ảnh hưởng việc buôn bán, nhưng thực tế ngược lại. Khi khách thấy cân đúng, họ càng yên tâm mua hàng và quay lại nhiều hơn”, chị Bắc nói.

Đến nay, phường Sầm Sơn đã lắp đặt 7 cân đối chứng và sẽ tiếp tục mở rộng tại các khu vực tập trung đông du khách trong thời gian tới.

Ông Lê Vinh Quang, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 2 cho biết, việc niêm yết công khai số điện thoại đường dây nóng của cơ quan chức năng và lắp đặt cân đối chứng nhằm tăng tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh, hạn chế tình trạng cân thiếu - vấn đề vốn khá nhạy cảm tại các điểm du lịch biển đông khách.

“Các cân đều được kiểm định theo quy định và đặt ở vị trí thuận lợi để người dân, du khách dễ sử dụng. Đây cũng là một trong những giải pháp nhằm nâng cao hình ảnh du lịch Sầm Sơn theo hướng văn minh, chuyên nghiệp hơn”, ông Quang cho biết thêm.

Song song với đó, lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra hoạt động buôn bán, xử lý các hành vi gian lận thương mại, niêm yết giá không đúng quy định và tuyên truyền nâng cao ý thức kinh doanh văn minh cho các hộ dân.

Không chỉ siết chặt hoạt động mua bán hải sản, mùa du lịch năm nay, phường Sầm Sơn còn đồng loạt chấn chỉnh những tồn tại kéo dài tại khu du lịch biển. Nhiều ki-ốt nhếch nhác đã được yêu cầu tháo dỡ; tình trạng xe điện chèo kéo khách, móc nối với cửa hàng để nâng giá dịch vụ cũng được kiểm tra, xử lý thường xuyên.

Giữa không khí nhộn nhịp của chợ biển mùa du lịch, những chiếc cân đối chứng tuy nhỏ nhưng đang góp phần tạo nên sự thay đổi trong cách ứng xử với du khách. Không chỉ giúp người mua thêm yên tâm khi lựa chọn hải sản, việc công khai minh bạch trong mua bán còn góp phần xây dựng hình ảnh Sầm Sơn thân thiện, văn minh và chuyên nghiệp hơn trong mắt du khách gần xa.

Hoàng Đông