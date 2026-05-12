Xã Thiệu Hóa đón nhận và an táng hài cốt liệt sỹ Phạm Văn Quế

Sáng 12/5, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Thiệu Hóa cùng gia đình tổ chức lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ Phạm Văn Quế về an nghỉ tại nghĩa trang quê nhà, sau hơn nửa thế kỷ hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Liệt sỹ Phạm Văn Quế sinh năm 1948 tại thôn Minh Đức, xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa (cũ), nay là thôn Minh Đức, xã Thiệu Hóa trong một gia đình nông dân giàu truyền thống yêu nước và cách mạng. Năm 1966, khi vừa tròn 18 tuổi đồng chí đã tình nguyện lên đường nhập ngũ. Sau thời gian huấn luyện tại miền Bắc, đồng chí được biên chế vào đơn vị E164 và trực tiếp tham gia chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị.

Ngày 23/6/1967, trong khi làm nhiệm vụ tại chiến trường Quảng Trị, đồng chí đã anh dũng hy sinh. Để ghi nhận những đóng góp và sự hy sinh cao cả đó, Đảng và Nhà nước đã truy tặng Bằng “Tổ quốc ghi công” cho liệt sỹ Phạm Văn Quế.

Sau khi hy sinh, phần mộ của liệt sỹ được quy tập và an táng tại Nghĩa trang Liệt sỹ Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Gần 60 năm qua, với niềm mong mỏi của thân nhân gia đình cùng sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, các ngành và đồng đội, nơi an nghỉ của liệt sỹ đã được xác định để đưa đồng chí trở về quê hương.

Các đại biểu dâng hương, dâng hoa bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với liệt sỹ Phạm Văn Quế - người con ưu tú của quê hương đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Chính quyền địa phương, thân nhân gia đình và đông đảo Nhân dân thành kính mặc niệm tưởng nhớ liệt sỹ Phạm Văn Quế tại lễ truy điệu và an táng hài cốt về quê hương.

Đồng chí Nguyễn Trọng Trang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã thành kính dâng hương tri ân liệt sỹ Phạm Văn Quế.

Lễ đón nhận và an táng hài cốt liệt sỹ Phạm Văn Quế về quê nhà không chỉ là niềm an ủi lớn lao đối với gia đình, dòng họ; mà còn thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, sự tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân địa phương đối với những người đã ngã xuống vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Sau hơn nửa thế kỷ hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, liệt sỹ Phạm Văn Quế đã được trở về với đất mẹ.

Sự hy sinh cao cả của liệt sỹ Phạm Văn Quế mãi mãi là niềm tự hào của gia đình và quê hương, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước cho thế hệ hôm nay và mai sau, tiếp tục chung sức xây dựng quê hương Thiệu Hóa ngày càng giàu đẹp.

Thanh Mai