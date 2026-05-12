Địa phương sẽ được triển khai thí điểm điều hành giao thông thông minh

Bộ Xây dựng vừa có Quyết định số 673/QĐ-BXD ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Ứng dụng Internet vạn vật (IoT) trong lĩnh vực giao thông thông minh.”

Thu phí tự động không dừng trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Quyết định này triển khai nhằm hiện thực hóa Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị khẳng định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá chiến lược, giữ vai trò quyết định trong nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Bộ Xây dựng đưa ra mục tiêu cụ thể trong giai đoạn 2026-2028 sẽ hoàn thành thể chế, tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về ứng dụng IoT trong giao thông thông minh gồm: tối thiểu 2 thành phố được lựa chọn để triển khai thí điểm Trung tâm điều hành thông minh tích hợp dữ liệu IoT giao thông; 100% các tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông được hoàn thiện hệ thống thu phí điện tử không dừng và 100% dữ liệu thu phí điện tử không dừng được tích hợp vào hệ thống kết nối, chia sẻ dữ liệu giao thông thông minh dùng chung; 90% các văn bản pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về IoT trong giao thông được xây dựng, ban hành hoặc trình ban hành.

Giai đoạn 2029-2035 sẽ mở rộng ứng dụng IoT trong giao thông thông minh: tối thiểu 5 thành phố và 10 tỉnh triển khai và vận hành Trung tâm điều hành thông minh tích hợp dữ liệu IoT giao thông; 100% dữ liệu IoT giao thông được chuẩn hóa và sẵn sàng kết nối, chia sẻ liên thông giữa Bộ Xây dựng, Bộ Công an và các địa phương; tối thiểu 50% tuyến giao thông chính (cao tốc, vành đai) có ứng dụng lắp đặt hạ tầng cảm biến IoT để phục vụ cho công tác quản lý, giám sát, bảo trì hạ tầng đường bộ.

Bộ Xây dựng cũng đưa ra kế hoạch nêu rõ các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện bao gồm: nghiên cứu, đề xuất và hoàn thiện hành lang pháp lý (hệ thống văn bản pháp luật, hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật) để ứng dụng IoT trong lĩnh vực giao thông thông minh; Xây dựng hạ tầng IoT trong giao thông thông minh; Triển khai ứng dụng IoT trong lĩnh vực giao thông thông minh.

Kinh phí thực hiện Đề án từ ngân sách Nhà nước, nguồn vốn xã hội hóa (PPP), nguồn viện trợ quốc tế (ODA) và các nguồn kinh phí hợp pháp khác; khuyến khích nguồn kinh phí huy động từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; sử dụng nguồn kinh phí lồng ghép trong các chương trình, đề án liên quan khác đã được phê duyệt và các nguồn hợp pháp khác để thực hiện nhiệm vụ.

Bộ Xây dựng cũng ưu tiên triển khai các nhiệm vụ của Đề án theo hình thức thuê dịch vụ công nghệ thông tin, hợp tác công-tư, giao nhiệm vụ, hình thức đặt hàng tùy theo từng nhiệm vụ cụ thể; việc quản lý, sử dụng kinh phí để triển khai Đề án thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách Nhà nước, đầu tư công, khoa học-công nghệ và các quy định pháp luật khác có liên quan./.

Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị khẳng định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá chiến lược, giữ vai trò quyết định trong nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Trọng tâm là thúc đẩy ứng dụng mạnh mẽ các công nghệ nền tảng như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ sinh học, dữ liệu lớn và chuyển đổi xanh vào mọi lĩnh vực sản xuất, đời sống; đặc biệt là chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong hệ thống chính trị và doanh nghiệp. Nghị quyết yêu cầu hoàn thiện thể chế, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tăng cường hợp tác quốc tế, xây dựng hạ tầng số đồng bộ, hiện đại và bảo đảm an toàn, an ninh dữ liệu. Mục tiêu là hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo toàn diện, trong đó doanh nghiệp giữ vai trò trung tâm, góp phần đưa Việt Nam phát triển nhanh, bền vững và tự chủ trong kỷ nguyên số.

Theo TTXVN