Phối hợp bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng trên tuyến biên giới

Tỉnh Thanh Hóa có 213,6km đường biên giới chung với nước bạn Lào, địa hình chủ yếu là rừng núi, với diện tích rừng và đất lâm nghiệp ở các xã biên giới 115 nghìn ha. Với sự phối hợp của các lực lượng chức năng và sự tham gia tích cực của người dân, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng ở khu vực biên giới đã đạt nhiều kết quả tích cực.

Hạt Kiểm lâm Mường Lát phối hợp với lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, bảo vệ rừng khu vực biên giới.

Thực hiện Chương trình phối hợp giữa Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa và Sở Nông lâm nghiệp tỉnh Hủa Phăn về “Phối hợp bảo vệ rừng (BVR), phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) vùng biên giới hai tỉnh Hủa Phăn - Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025”, lực lượng kiểm lâm hai bên đã tham mưu cho hai sở xây dựng kế hoạch, phối hợp với các xã, cụm, bản khu vực biên giới ký kết và triển khai thực hiện hiệu quả công tác phối hợp BVR, PCCCR, phát triển rừng. Hai bên đã duy trì đầu mối cung cấp, trao đổi thông tin theo các cấp đã được thiết lập. Đồng thời, lựa chọn những cán bộ thông thạo 2 thứ tiếng để truyền đạt thông tin, nhằm khắc phục bất đồng ngôn ngữ, phát huy hiệu quả trong trao đổi thông tin về BVR, PCCCR.

Ông Trịnh Đăng Tình, Phó trưởng Phòng BVR và xử lý vi phạm, Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa, cho biết: Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa và Phòng Kiểm lâm tỉnh Hủa Phăn đã gặp gỡ, trao đổi 7 lần, trao đổi thông tin qua điện thoại 125 lần và 16 văn bản về BVR, PCCCR, phát triển rừng khu vực biên giới. Các xã cụm bản giáp ranh đã tổ chức cho các đoàn gặp gỡ trao đổi thông tin, học tập kinh nghiệm 55 lần, trao đổi qua điện thoại 394 lần. Vì vậy, khi có vụ việc đột xuất, khẩn cấp về cháy rừng, phá rừng, khai thác, buôn bán, vận chuyển lâm sản, săn bắn, bẫy bắt động vật rừng trái phép ở khu vực biên giới hai bên đã kịp thời thông tin để phối hợp xử lý hiệu quả. Ngoài ra, các hạt kiểm lâm tham mưu cho các xã rà soát bổ sung 54 quy ước bảo vệ và phát triển rừng ở 54 thôn bản; tổ chức 283 cuộc họp thôn, bản, với 15.286 người tham dự; tu sửa 5 bảng tuyên truyền bằng 2 thứ tiếng Việt - Lào tại khu vực cửa khẩu. Phối hợp với lực lượng biên phòng hỗ trợ các bản của tỉnh Hủa Phăn xây dựng quy ước BVR và thành lập ban giám sát thực hiện quy ước BVR thôn, bản.

Để giữ rừng, Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa đã chỉ đạo các hạt kiểm lâm tuyến biên giới tham mưu cho chính quyền địa phương xây dựng phương án BVR, PCCCR, phát triển rừng theo phương châm “4 tại chỗ”; huy động lực lượng, phương tiện, dụng cụ sẵn sàng tham gia chữa cháy rừng và hỗ trợ chữa cháy rừng của mỗi bên khi có yêu cầu. Trong đó, lực lượng huy động ở cấp xã, thôn, bản, chủ rừng với 16.800 người, trên 100 xe ô tô, 7.500 xe máy, 13.400 máy móc, thiết bị và dụng cụ thô sơ khác; kiện toàn và duy trì 54 tổ đội quần chúng BVR, PCCCR và 16 trung đội dân quân tự vệ. Tổ chức cho các hộ gia đình ký cam kết thực hiện sản xuất nông nghiệp, khai thác lâm sản và các hoạt động khác trong và ven rừng theo đúng quy định; kiểm soát các nguyên nhân gây cháy rừng. Trong 5 năm qua, các xã biên giới đã làm mới và tu sửa gần 30km đường băng cản lửa dọc tuyến biên giới; cụm bản biên giới huyện Sốp Bâu, Viêng Xay đã cung cấp 38 thông tin cho các thôn, bản, xã ở huyện Mường Lát (cũ) về cháy rừng. Do làm tốt công tác phối hợp PCCCR nên không xảy ra cháy rừng lan qua biên giới hai tỉnh.

Ngoài ra, hai bên tổ chức BVR và ngăn chặn các hành vi xâm hại tài nguyên rừng khu vực biên giới. Qua đó, phát hiện và xử lý 27 vụ vận chuyển lâm sản thẩm lậu từ Lào vào địa bàn tỉnh Thanh Hóa; tịch thu tang vật 11,5m3 gỗ các loại, 17.820kg gỗ có hình thù phức tạp và 80 cá thể chim. Xử phạt hành chính và nộp ngân sách Nhà nước 216 triệu đồng.

Thời gian tới, hai bên tiếp tục thực hiện bảo vệ có hiệu quả diện tích rừng hiện có, kiểm soát chặt chẽ các nguyên nhân gây cháy rừng, ngăn chặn các hành vi xâm hại tài nguyên rừng, giữ vững ổn định an ninh rừng theo hướng bền vững, phát triển vốn rừng và kinh tế rừng hiệu quả, góp phần bảo vệ an ninh biên giới, xây dựng tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn.

Bài và ảnh: Khắc Công