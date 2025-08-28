LLVT Thanh Hóa hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả bão lụt

Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 5 gây mưa lớn kéo dài, những ngày qua nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa phải đối mặt với tình trạng sạt lở, ngập úng nghiêm trọng, gây chia cắt, cô lập nhiều khu vực. Bộ CHQS tỉnh đã kịp thời huy động hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả sau bão, sớm ổn định cuộc sống.

Tại xã Kim Tân, những ngày sau bão số 5, mực nước sông Bưởi dâng cao khiến hàng ngàn hộ dân chìm trong biển nước. Nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã, đặc biệt trên các tuyến đường tỉnh 523 và 516, đã bị nước chia cắt, gây khó khăn lớn cho việc đi lại và công tác cứu hộ. Với tinh thần khẩn trương, LLVT tỉnh đã phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương di rời hơn 1.600 hộ thuộc 16 thôn với hơn 5.000 nhân khẩu. Đồng thời, các tổ công tác được phân công bám sát từng thôn, đặc biệt tại những tuyến đường bị chia cắt để kịp thời hỗ trợ lương thực, nước sạch và nhu yếu phẩm cần thiết tới bà con Nhân dân.

Trong khi đó, tại Quốc lộ 47, đoạn qua địa bàn xã Yên Nhân đã xuất hiện nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng, gây ách tắc giao thông và cô lập nhiều thôn bản và hàm trăm hộ dân xã Yên Nhân và Bát Mọt.

Nguy hiểm hơn, tại một số vị trí cong cua, đổ đèo, lũ quét, lũ ống kèm theo nước sông dâng cao đã cuốn 2/3 chiều ngang mặt đường, tạo thành những vực sâu vô cùng nguy hiểm. Cán bộ, chiến sĩ LLVT Thanh Hóa đã kịp thời tiếp cận, vận chuyển nhu yếu phẩm tới tay người dân với tinh thần không để bất cứ ai bị đói, khát. Đồng thời, tiếp tục di dời những hộ gia đình có nguy cơ cao bị sạt lở đến nơi an toàn.

Sau mưa lũ, nhiều tuyến đường vào xã Sơn Điện bị tê liệt, nhiều bản bị chia cắt, cô lập hoàn toàn, toàn bộ diện tích lúa nước và ao nuôi trồng thủy sản của các hộ dân cũng gần như bị xóa sổ.

Trước tình hình trên, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 - Hồi Xuân đã huy động hơn 1.000 lượt cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ sơ tán người dân đến nơi an toàn. Đồng thời, hỗ trợ Nhân dân chằng chống nhà cửa, khắc phục hoa màu bị ngập úng; cấp phát 2,5 tấn lương khô, nhu yếu phẩm, quần áo, chăn màn, đệm đến bà con Nhân dân; phối hợp cùng với lực lượng công an tổ chức hướng dẫn, phân luồng giao thông tại các khu vực bị ngập lụt, sạt lở đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.

Để chủ động, sẵn sàng ứng phó hiệu quả trước những diễn biến phức tạp của bão số 5, trước đó, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã kịp thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai các biện pháp tích cực nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của Nhà nước và Nhân dân. Hiện công tác khắc phục hậu quả sau bão vẫn đang được LLVT tỉnh triển khai khẩn trương tại các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề.

Trong bối cảnh thiên tai ngày càng cực đoan, khó lường, sự vào cuộc kịp thời, quyết liệt của LLVT tỉnh Thanh Hóa tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt, xung kích trong công tác phòng, chống thiên tai, vì bình yên cuộc sống của Nhân dân.

Thu Phương (CTV)