Để mỗi hội viên phụ nữ là một “đại sứ” du lịch

Với tinh thần: mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ phường Sầm Sơn là một “đại sứ” du lịch, Hội LHPN phường đã và đang thực hiện nhiều chương trình, hoạt động thiết thực, góp phần thực hiện chương trình hành động của Đảng bộ phường về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn giai đoạn 2025-2030.

Chị Nguyễn Thị Thúy (thứ 3 từ phải sang), chủ nhà hàng Thúy Nga và các nhân viên chuẩn bị thực đơn cho khách.

Là người có nhiều năm kinh nghiệm quản lý và kinh doanh khách sạn, chị Vũ Thị Thoa, chủ khách sạn Vũ Gia, chia sẻ: "Vì đam mê và mong muốn có kiến thức, kỹ năng tốt để duy trì phát triển kinh tế cho gia đình, góp phần vào xây dựng thương hiệu du lịch Sầm Sơn, tôi đã nỗ lực học hỏi, thận trọng từng cử chỉ khi giao tiếp với khách hàng. Những ngôn từ: “vâng”, “dạ”, “xin lỗi” và thái độ niềm nở là những ứng xử cần thiết để xây dựng hình ảnh du lịch thân thiện. Do đó, tôi luôn nhắc nhở nhân viên, người lao động phải nhớ để giao tiếp với khách hàng. Hiện nay, gia đình tôi có 2 khách sạn, tạo việc làm cho khoảng 75 lao động thời vụ với mức thu nhập từ 9 đến 18 triệu đồng/người/tháng".

Chị Nguyễn Thị Thúy, chủ nhà hàng Thúy Nga cho biết: "Những người kinh doanh, dịch vụ du lịch như chúng tôi luôn phải học hỏi để nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng. Chú trọng giao tiếp, chất lượng sản phẩm hàng hóa bảo đảm an toàn thực phẩm cũng như công tác quản lý tài chính là yếu tố quan trọng để giữ khách và xây dựng thương hiệu. Tôi thường xuyên tham gia các lớp tập huấn của hội, phường tổ chức để giúp cho việc kinh doanh hiệu quả hơn. Hiện gia đình tôi đang tạo việc làm cho 35 lao động".

Với hơn 12.300 hội viên, sinh hoạt tại 61 tổ dân phố và chi hội phụ nữ công an, phụ nữ phường Sầm Sơn đang góp phần xây dựng thương hiệu du lịch văn minh, chuyên nghiệp. Hội LHPN phường đã chú trọng tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên phụ nữ và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn về tiềm năng, thế mạnh phát triển kinh tế du lịch của địa phương. Hội hỗ trợ hội viên phụ nữ về vốn, ứng dụng chuyển đổi số trong kinh doanh, (sử dụng mạng xã hội và các trang đặt phòng trực tuyến Booking, Agoda để quảng bá hình ảnh khách sạn, nhà hàng, cơ sở kinh doanh hải sản...); bồi dưỡng kiến thức quản lý về quản trị kinh doanh, quản lý tài chính hộ gia đình; an toàn vệ sinh thực phẩm; thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh, cam kết bảo vệ môi trường và các quy định về an ninh trật tự tại địa phương.

Hội chủ động và phối hợp tổ chức tập huấn các lớp kỹ năng giao tiếp ứng xử văn minh du lịch theo bộ quy tắc ứng xử của phường cho hội viên, phụ nữ làm du lịch, dịch vụ... nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng giao tiếp, ứng xử thân thiện; chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ và phong cách phục vụ với tinh thần: niềm nở, “vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi”, không “chặt chém”, ép giá; ký cam kết niêm yết giá công khai và đảm bảo chất lượng hàng hóa, dịch vụ đúng như quảng cáo...

Hội LHPN phường kiểm tra và tuyên truyền hàng tháng tại các cơ sở kinh doanh, dịch vụ du lịch.

Đầu tháng 5, Hội LHPN phường đã tổ chức đoàn tuyên truyền kết hợp khảo sát thực tế tại một số cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch tiêu biểu trên các tuyến đường chính và tuyên truyền cho các hộ nhiều nội dung quan trọng về: an toàn vệ sinh thực phẩm; kỹ năng giao tiếp; phòng cháy chữa cháy; niêm yết giá; cập nhật kiến thức pháp luật về kinh doanh dịch vụ du lịch... Hoạt động này tiếp tục được Hội LHPN phường duy trì khảo sát và tuyên truyền hàng tháng. Qua đó, nắm bắt tình hình và kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc cho hội viên.

Để tạo điểm nhấn cho du khách đến với Sầm Sơn, Hội LHPN phường chỉ đạo các chi hội đẩy mạnh cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch"; tổ chức các đợt ra quân tổng vệ sinh bãi biển; trồng hoa, cây xanh tại các tuyến, thu gom rác thải, bóc xóa tờ rơi quảng cáo sai quy định; vận động các cơ sở dịch vụ hạn chế sử dụng túi nilon, nhựa dùng một lần, thay thế bằng các vật liệu thân thiện với môi trường...

Chị Hoàng Thị Thùy Dương, Chủ tịch Hội LHPN phường Sầm Sơn cho biết: "Hội đã triển khai nhiều hoạt động nhằm tạo điểm nhấn quảng bá du lịch và khẳng định vai trò của tổ chức hội trong thúc đẩy phát triển kinh tế du lịch. Với tinh thần mỗi người một việc nhỏ, như: giữ gìn vệ sinh, ứng xử văn minh, quảng bá hình ảnh trên mạng xã hội..., cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn phường đều đang góp phần tạo ấn tượng tốt đẹp với du khách, góp phần xây dựng thương hiệu du lịch Sầm Sơn văn minh, chuyên nghiệp".

Bài và ảnh: Lê Hà